「退職金の税金チェッカー」を退職金ナビが無料公開 ── 退職金額と勤続年数を入れるだけで手取り額を即計算

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI退職金・iDeCo受取最適化シミュレーター「退職金ナビ」（https://taisyoku.xyz）において、退職金の税金チェッカー（https://taisyoku.xyz/tools/tax-saving-checker）を新たに公開しました。

退職金の手取り額、正確に把握できていますか

退職金は「退職所得」として分離課税の対象となり、退職所得控除によって一般的な給与所得より税負担が軽減される仕組みになっています。国税庁の規定では、勤続20年以下の場合は「40万円 x 勤続年数」、20年超の場合は「800万円 + 70万円 x（勤続年数 - 20年）」が控除額として計算されます。

しかし、この控除の仕組みを正しく把握している人は多くありません。退職金の額面だけを見て生活設計を立てたものの、税金・社会保険料を差し引いた手取り額が想定より少なかった、というケースが生じています。特にiDeCoの一時金受取と退職金を同年に受け取る場合の控除計算は複雑で、受取タイミングによって手取り額に差が出ることがあります。

「退職金の税金チェッカー」の3つの特徴- 退職金額と勤続年数だけで即計算: 2項目を入力するだけで、退職所得控除額・課税対象額・所得税・住民税・手取り額を自動計算します- 控除の仕組みを図解で解説: 退職所得控除がどう適用されるかをステップごとに表示。計算過程が透明で、納得して確認できます- 受取パターンの比較: 一括受取・分割受取の税額差をシミュレーション。iDeCo一時金との併用時の注意点も表示しますご利用方法- 退職金の税金チェッカー（https://taisyoku.xyz/tools/tax-saving-checker）にアクセス- 退職金額と勤続年数を入力- 税額・控除額・手取り額の計算結果と、控除の仕組みの解説を確認今後の展開

退職金ナビでは今後も、退職金・年金受取に関する情報格差の解消を目指し、受取方法の最適化をサポートする実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business