「もらい忘れ年金 7制度チェッカー」を年金チェッカーが無料公開 ── 7つの質問で受給漏れを即チェック

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI年金もらい忘れ7制度一括診断「年金チェッカー」（https://nenkin.xyz）において、もらい忘れ年金 7制度チェッカー（https://nenkin.xyz/tools/forgotten-pension）を新たに公開しました。

「請求しなければもらえない」年金・手当の存在

日本の公的年金制度には、老齢基礎年金・老齢厚生年金のほかにも、加給年金、振替加算、遺族年金、障害年金、特別障害給付金、年金生活者支援給付金、未支給年金など、申請しなければ受給できない制度が複数あります。

厚生労働省の公表資料によると、年金の未請求や請求漏れは一定数存在しており、特に加給年金（配偶者が65歳未満の場合に年額約39万円が加算される制度）や遺族年金の請求漏れが指摘されています。制度が複雑で自分が該当するかどうかの判断が難しいことが、請求漏れの主な原因とされています。

「もらい忘れ年金 7制度チェッカー」の3つの特徴- 7つの質問で該当制度を判定: 年齢・配偶者の有無・障害の有無・就労状況・遺族かどうかなど7つの質問に答えるだけで、受給できる可能性のある制度を自動判定します- 推定年額を表示: 各制度について、条件に基づいた概算の年額を表示。「もらえるかもしれない金額」が具体的にわかります- 申請先と必要書類を案内: 該当する制度ごとに、申請窓口（年金事務所・市区町村役場など）と主な必要書類を表示。次に何をすればよいかが明確になりますご利用方法- もらい忘れ年金 7制度チェッカー（https://nenkin.xyz/tools/forgotten-pension）にアクセス- 年齢・配偶者・障害・就労状況など7つの質問に回答- 該当する制度・推定年額・申請先を確認今後の展開

年金チェッカーでは今後も、年金制度に関する情報格差の解消を目指し、受給漏れの防止と正確な情報提供のための実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business