「え、この人がこんな選択を……？」俳優・声優・ストリーマー・VTuberら豪華18名が被験者として挑む″じぶん没入体験″エンターテインメント『超・思考実験展』、配信チケット販売開始

株式会社NO MORE

テクノロジーを用いた体験型エンターテイメントコンテンツ（イマーシブ／没入型コンテンツ）を提供する株式会社NO MORE（本社：東京都渋谷区、CEO：佐田晋一郎）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」にて実施する"じぶん没入体験"エンターテインメント『超・思考実験展』の全出演者および配信チケットの販売開始をお知らせします。

■思考実験展とは

「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？」

本作は、ある物語の登場人物として選択を重ねることで、自分の中に眠る大切な価値観が浮き彫りになってゆく、まったく新しい“じぶん没入体験”エンターテインメントです。TRPGの名作シナリオ『カタシロ』の作者である驚天動地倶楽部のディズムと、体験型エンタメを手掛けるNO MORE Inc. CCO広屋佑規がタッグを組み開催しています。

今回は、これまで体験型展示イベントとして開催してきた『思考実験展』を、ニコニコ超会議のステージ向けに構成した特別版『超・思考実験展』として実施します。

物語の舞台は「選ばれし冒険者のいる世界」。俳優・声優・ストリーマー・VTuberら豪華18名のゲストが冒険者としてパーティを組み、魔王討伐の旅へと出発。旅の道中で巻き起こるさまざまな出来事や極限の選択を通じて、ゲストたちの思考や価値観が浮き彫りになる瞬間を、観客としてリアルタイムで目撃することができます。

■出演者情報

本イベントは全6公演で実施し、各回3名のゲストが出演します。



【ストリーマー回（全3公演）】

k4sen／ファン太／Clutch_Fi

とっぴー／おぼ／ふらんしすこ

スタンミじゃぱん／まざー3／歌広場淳



【俳優回】

丘山晴己／高野洸／木原瑠生



【声優回】

立花慎之介／安元洋貴／杉田智和



【VTuber回】

ズズ／千燈ゆうひ／蝶屋はなび

脚本を手がけたディズム本人が全ステージの進行役を務め、ゲストたちの思考を揺さぶりながら物語の深淵へと誘う特別な体験をお届けします。

■ 公演スケジュール

【DAY1：4月25日（土）】

11:00～12:20 ストリーマー回C（スタンミじゃぱん／まざー3／歌広場淳）

13:30～14:50 俳優回（丘山晴己／高野洸／木原瑠生）

16:00～17:20 ストリーマー回A（k4sen／ファン太／Clutch_Fi）

【DAY2：4月26日（日）】

11:00～12:20 ストリーマー回B（とっぴー／おぼ／ふらんしすこ）

13:15～14:35 声優回（立花慎之介／安元洋貴／杉田智和）

15:30～16:50 VTuber回（ズズ／千燈ゆうひ／蝶屋はなび）

※敬称略

■コメント

【進行・脚本：ディズム（驚天動地倶楽部）】

同じ景色を見ているようで、人が変われば見ている場所が違う。場所が違えば出てくる感想も違う。たとえ同じ場所を見ていたとしても、きっと考えていることは違う。何もかもが違うからおもしろい。そんなエンタメになると思います！！

【プロデューサー：広屋佑規】

人の思考を覗き見る体験は、少しだけ背徳的で、だからこそ面白いです。今回集まった豪華な被験者の皆様の思考や価値観が浮かび上がる瞬間、ぜひ観客として覗きに来てください。ひとつとして同じ結末はないはずです。

■チケット情報

【配信観測チケット】

販売開始：2026年4月6日（月）20時

料金：3,500円（税込）

販売URL：https://dwango-ticket.jp/project/vwWRHVBKM6

【現地観測チケット】

発売中／3,500円（税込）

販売URL：https://dwango-ticket.jp/project/N6pGI4Xmok#tickets

※別途「ニコニコ超会議2026入場券」が必要です

■ 開催概要

イベント名：『超・思考実験展』（ニコニコ超会議2026内）

開催日：2026年4月25日（土）・26日（日）

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

公式WEBサイト：https://shikoujikkenten.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/shiko_jikken

主催：NO MORE Inc.

■株式会社NOMOREについて

NO MOREは、リアル空間で五感を揺さぶる「体験型エンターテイメント（イマーシブエンターテイメント）」の企画・開発を行う2024年創業のスタートアップです。

未体験の体験を設計し、人の記憶に残る体験作品を生み出すことをミッションに、国内外のコンテンツホルダー、商業施設、デベロッパーとの協業を通じて、日本発の新しい体験型エンターテイメントを世界へと届けています。

URL：https://nomore.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社 NO MORE 「超思考実験展」運営事務局

Email：support_shikoujikkenten@nomore.jp