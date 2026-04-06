【GOKUMIN・MAIMO】見過ごされがちな移動疲労に挑む～4月6日「スポーツの国際デー」にプロ競輪・生野優翔選手へ全4製品を提供開始～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」およびトラベルブランド「MAIMO（マイモ）」は、4月6日の「開発と平和のためのスポーツの国際デー」に合わせ、プロ競輪選手・生野 優翔（しょうの ゆうと）選手に対する寝具およびスーツケース全4製品を提供したことをお知らせいたします。オフシーズンのないプロ競輪の過酷な連戦サイクルにおいて、寝具とスーツケースという異なるカテゴリの製品を組み合わせ、アスリートの「移動」と「睡眠」をトータルでサポートしてまいります。

本リリースでは、生野選手へのインタビューをもとに、製品提供の背景と、プロの現場で求められるリカバリーの実態をご紹介いたします。「移動疲労」という見過ごされがちな課題にアプローチする新たな取り組みとなっています。

製品提供の背景：なぜ「移動」と「睡眠」なのか

華やかなレースの裏側には、観客の目に触れない「移動」と「睡眠」の課題があります。大学時代にスポーツ科学を専攻し、デビュー1年未満の生野選手。プロ競輪の世界は「オフシーズンがなく、常に同じポテンシャルを出し続けなければならない」過酷な環境です。月に2～3回のレースを全国各地で転戦する中、航空券や新幹線の手配から現地までの長距離運転まで、すべてを個人でこなさなければなりません。さらに、モーニング開催やミッドナイト開催（最終レース23時半）といった極端な時間帯のレースにより、自律神経や睡眠リズムの乱れが深刻な課題に。生野選手自身も「競輪選手になってから睡眠の質が狂い始め、最大のパフォーマンスが発揮できない時がある」と語り、寝具と移動環境の改善に着手しました。当社は、この課題に対し「MAIMO」のスーツケースで移動時のストレスを軽減し、「GOKUMIN」の寝具で遠征先でも良質な睡眠を提供。移動と睡眠の両面から生野選手のリカバリーを支えるマルチブランド体制で製品提供を行います。

寝具ブランド「GOKUMIN」：宿舎の環境に左右されない「安定した回復」

23時半にレースが終わるミッドナイト開催では、アドレナリンが出た状態からいかに体温と心拍を下げ、短時間で質の高い睡眠をとるかが勝負の鍵。生野選手はカフェインを控え、入浴温度を低めに調整するなど、就寝に向けて心身を整える独自のルーティンを実践しています。

■遠征先に「自宅の寝心地」を持ち運ぶ

競輪場の宿舎に備え付けのマットレスが合わず、翌朝のウォームアップ時から腰の痛みを感じ、それがレースへの不安につながっていたという生野選手。GOKUMINの「AirZERO3Dセルマットレスポータブルタイプ」を持参することで、腰をしっかりサポートし、「自宅の寝心地」をどこでも再現できるようになりました。なお、生野選手によると「熱心な選手ほどマイマットレスを持参して使っている」とのことで、トップアスリートの間でも遠征時の睡眠環境へのこだわりは常識になりつつあります。

■運動後の「ほてり」を逃がす通気性

アスリート特有の悩みである「運動後の体のほてり」。生野選手は「運動後は体が火照って熱が逃げず寝付けない感覚があったが、熱が逃げやすい構造でちょうど良い温度に下げてくれるので寝やすかった」と、GOKUMINの通気性の高さがスムーズな入眠をサポートしていることを評価しています。「遠征先では、眠れない夜に時計を見ながら1時間、2時間と経過するうちに、翌日のレースへの不安が積み重なることがありました。GOKUMINのマットレスと出会ってからは、しっかりと睡眠時間を確保できるようになり、その不安が大きく解消されました」と生野選手は語ります。睡眠の質と精神的な安定が、競技パフォーマンスに直結していることを示す言葉です。

トラベルブランド「MAIMO」：腕の疲労を残さない「軽さ」と機能性

1回の遠征（約4～6日間）の荷物をMAIMOのスーツケース「GranFrame」（Mサイズ）1つにまとめ、全国を移動する生野選手。過去に夜行バスでエコノミークラス症候群を経験し、新幹線でも足の重さを感じることがあるため、移動時の身体への負担には人一倍気を遣っています。

■腕の疲労を残さない「キャスターの軽さ」がレースを左右する

競輪選手にとって、自転車のハンドルを握り踏ん張る「手・腕」のコンディションはレース結果に直結します。生野選手は「ハンドルを持つ手で左右のバランスが悪いと踏ん張りが効かないこともある。MAIMOは最初に引いた瞬間『軽い』と感じた。腕が張らず疲労感が残らないので、次の日のレースに支障がなかった」と語り、一見関係のない"スーツケースの軽さ"がレースパフォーマンスに直結する実態を明かしました。

■ストレスを削る「ストッパー機能」と「自立型の仕切り」

新幹線のホームや車からの荷下ろし時に活躍するキャスターロック機能により、スーツケースから手を離して地図やスマートフォンを確認できる安心感を実感。また、立てた状態でも中の物が取り出しやすい豊富な仕切り構造が、荷物を極限まで減らしたいというパッキングへのこだわりにも応えています。

■万が一に備える「交換用スペアキャスター」

遠征中の段差でキャスターが折れてしまった経験を持つ生野選手にとって、自分で簡単に交換できる予備キャスターが付属している点も、遠征時の大きな安心材料となっています。

生野 優翔選手からのコメント

「競輪選手になってから、極端な時間帯のレースが多くなった分、睡眠の質が最大のパフォーマンス発揮にいかに影響するかを痛感しています。良い寝具を使うことで腰の負担を軽減し、移動のストレスをなくすことで、常にお客様の期待に応えられる走りをしていきたいです。GOKUMINの寝具とMAIMOのスーツケースを味方に、まずは早くS級で活躍できるよう、一戦一戦全力で挑みます。」

【生野 優翔（しょうの ゆうと）選手 プロフィール】

2001年11月21日生まれ、大分県別府市出身。日本競輪選手会 大分支部所属（127期）。大学時代にスポーツ科学を専攻し、卒業後プロデビュー。中長距離で培った脚力を武器に全国を転戦中。

提供製品一覧

【GOKUMIN】プレミアムスプリングマットレス

高密度ポケットコイルと高反発ウレタンフォームを組み合わせた厚さ約20cmの本格仕様寝具です。体圧を効果的に分散し、自然な寝姿勢をサポートすることで、首・肩・腰への負担を抑えながら快適な睡眠を提供します。通気性に優れた並列配列コイルと高品質ニット生地で蒸れにくく、抗菌・防臭機能も装備。また、長く使える耐久性と安心の品質保証も魅力で、浅い眠りや朝のだるさに悩む方にも適した設計です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/psmss-01

超無重力ジェルピロー

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭圧を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。通気性と耐久性に優れた素材採用でムレにくく清潔さもキープし、首や肩への負担を軽減しながら理想的な眠りをサポートします。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

AirZERO 3Dセルマットレス ポータブルタイプ

自宅と遜色がない睡眠環境を届けるポータブルマットレスです。独自の3Dセル構造が身体の曲線に合わせて立体的にフィットし、体圧を分散して寝返りをサポート。35D260Nの高反発素材により、腰の沈み込みを防ぎながらハードな連戦にも耐える高い耐久性を実現しています。内側から外側へ広がるスリット構造が空気の流れを生み出し、睡眠中の熱こもりを軽減。専用収納バッグ付きで宿舎への持ち込みも手軽です。スリムタイプなら約1.8kgと軽量で、移動の多いアスリートの遠征にも負担になりません。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/t-pom-ss-01

【MAIMO】GranFrame（Mサイズ）

頻繁な遠征移動に耐える堅牢さと洗練されたデザインを両立したアルミフレームスーツケースです。ドイツ製アルミ調ポリカーボネートボディが軽さと剛性を兼ね備え、荷物をしっかり保護。2基のTSAロックが遠征先でのセキュリティを確保します。内部は仕切り構造により荷物を整理しやすく、トレーニングギアと日用品を分けて収納可能。静音キャスターは早朝・深夜の移動でも周囲を気にせず使え、ストッパー機能付きで電車やバス内でも安定します。キャスターは交換可能でスペアも付属しており、ハードな使用頻度にも長く対応。S・M・Lの3サイズ展開で、短期遠征から長期シリーズまで柔軟に使い分けが可能です。

■商品URL：https://maimo-travel.com/products/m11-s-sil-01?variant=51419145011479

関連コンテンツ

ブランドコラム（4月6日「スポーツの国際デー」同日公開）

本リリースと併せて、各ブランドの公式コラムにて生野優翔選手へのインタビュー記事を公開いたします。競輪選手ならではの視点で「移動」と「睡眠」への向き合い方を詳しくご紹介します。

■GOKUMINコラム

【競輪選手・生野優翔が語る、「眠れない夜」との戦いとGOKUMINが変えた遠征の睡眠】

https://gokumin.co.jp/blogs/column01/shono_senshu

■MAIMOコラム

【競輪選手・生野優翔が語る、「スーツケースの軽さ」がレースを変える理由】

https://maimo-travel.com/blogs/column/shono_senshu

今後の取り組みと方針

スポーツを通じた健康的な社会の実現に向け、情報発信を一層強化してまいります。睡眠とリカバリーの重要性を伝える啓発コンテンツの展開、第一線で活躍するアスリートのリアルな声を届けるコラム連載に加え、自治体や教育機関との連携を通じて、よりよい生活習慣のヒントを広く社会に届けてまいります。「移動」と「睡眠」は、アスリートだけでなく、すべての人の健康と活力を支える日常の基本動作です。その価値を可視化し、一人ひとりのウェルビーイング向上につなげることで、スポーツが持つ社会的意義をさらに広げてまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

公式サイト：https://gokumin.co.jp/

トラベルブランド「MAIMO（マイモ）」について

コロナウイルスが猛威を振るっていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は12万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

公式サイト：https://maimo-travel.com/

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“寝る整体マットレス”が累計販売数14万台を突破。 ～約8割以上の人々が当てはまる“睡眠キャンセル界隈”の実態とは～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が"枕難民"と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】アスリート向け高パフォーマンス発揮型寝具「ACTIVEシリーズ」が新登場！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000036491.html

●【MAIMO】移動の多いシーズンに備えて。「GranFrame」に待望のM・Lサイズが加わります

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

MAIMOの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ- Instagram：https://www.instagram.com/maimo_japan/- X：https://x.com/maimo_japan株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/