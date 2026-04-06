【福島県郡山市で開催】DJIの最新ドローンを無料で体験できるイベント～話題の『Avata 360』『Mavic 4 Pro』などが一堂に集結～

イベント概要

株式会社スペースワン

DJIの最新機体を実際に操縦体験できる無料イベントです。当日はまず各機体の特徴や基本的な操縦方法についてのミニセミナーを実施したのち、複数の体験コーナーで気になる機体を自由にお試しいただけます。免許・資格は不要で、ドローンが初めての方でもスタッフがサポートしますので、お気軽にご参加ください。

体験できる機体

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45277/table/443_1_bb7158773385021a842cb6daa24d080f.jpg?v=202604060651 ]DJI AVATA 360

FPVドローンでありながら360度全方位の映像を8K/60fpsで撮影できるモデルです。1インチ相当のセンサーを2基搭載し、撮影後に好きなアングルを自由に切り出せるため、編集段階で没入感のある映像を作り上げられます。「飛びながら、全部撮っておく」という新しい空撮スタイルを体験いただける機体です。

DJI MAVIC 4 PRO

Hasselbladと共同開発した1億画素の広角カメラを含む3眼カメラシステムを搭載したフラッグシップ機です。暗所でも全方位の障害物を精密に検知する機能と、カメラを360度自在に動かせる「インフィニティ・ジンバル」により、真横や真上を見上げるアングルなど、これまでのドローンでは難しかった映像表現が可能です。

DJI MINI 5 PRO

249g未満の軽量ボディに1インチセンサーを搭載した本格的な空撮機です。Miniシリーズ初採用のLiDAR技術による全方向障害物回避機能により、狭い場所や複雑な環境でも安心して撮影できます。「軽くて持ち運びやすく、でも画質は妥協したくない」という方にとって、理想に近い一台です。

DJI NEO 2

重さ約151gという手のひらサイズの超小型ドローンです。

送信機なしでも使えるのが特徴のひとつで、手からの離着陸はもちろん、スマホへの呼びかけによる音声操作やジェスチャーだけで直感的に操作できます。通常の操縦からFPV（一人称視点）での飛行まで対応しており、旅行やアウトドアなど日常のあらゆるシーンで手軽に映像を残せる一台です。

DJI AVATA 2

FPV（一人称視点）で飛行を楽しめる人気モデルです。

頑丈なフレーム設計と優れた安定性を備えており、初心者でも扱いやすい設計になっています。まるで自分が空を飛んでいるような没入感のある飛行体験が楽しめるとして、多くのドローン愛好家から支持されています。

参加者限定特典

当日ご参加いただいた方限定で、DJI機本体または本体を含むコンボセットを10%OFFでご案内します。例えば、DJI Avata 360 Motion Fly More コンボ（税込162,140円）なら約16,200円、DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ（税込497,860円）なら約49,800円の値引きとなります。実際に操縦を体験したうえで購入をご検討いただけるため、納得のいく機体選びが可能です。

【同月開催】第14回空撮の会

福島ドローンスクールでは、DJI体験会と同じ4月に「空撮の会」も開催します。福島県内の撮影スポットで講師と一緒に空撮を楽しむ定期イベントで、今回で14回目の開催となります。第14回のテーマは「桜×人物表現」。ただ桜を撮るだけでなく、人物を取り入れた表現技法を実践的に学べる撮影勉強会も実施します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45277/table/443_2_d599547bec97d6247509b343bb7cddb3.jpg?v=202604060651 ]

詳細は別途プレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000045277.html

福島ドローンスクールについて

福島ドローンスクール（運営：株式会社スペースワン 本社：福島県郡山市）は、2016年の開校以来、国土交通省登録講習機関として空中・水中ドローンの人材育成を手がけています。現場経験豊富な講師陣のもと、これまでのべ5,000名以上が受講。資格取得から実践的な運用スキルの習得まで、幅広いニーズに対応しています。

＜福島ドローンスクールホームページ＞

https://fukushima-drone.com/