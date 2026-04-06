従業員50人未満の事業場向けの格安ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」注文サイトでWEB版購入が可能に。4月もオンライン説明会開催！

株式会社情報基盤開発

株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明）が提供する、従業員50人未満の事業場（法人企業・団体）向けストレスチェックサービス「ソシキスイッチストレスチェックLite」サービスについて、WEB版が注文サイトからお申し込みいただけるようになりました。

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」注文サイトから、WEB版がお申し込みいただけます

ストレスチェック制度実施の課題となるコストの高さ・導入の煩雑さ・情報管理の難しさをクリアできる「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」のWEB版が、案内サイト上からお申し込みいただけるようになりました。

クレジットカード決済対応の専用EC機能に加え、「安い」「簡単」「効率重視」をより実感いただけるよう、注文の手間・情報管理の手間・継続利用申請の手間を徹底的に削減。翌年のストレスチェック実施でもご利用いただくことで、毎年発生する大事な社員の健康情報を高度なセキュリティ環境下で継続保管・サポートいたします。

サービス案内サイトを見る :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

”まずは義務化対応”を目指す格安ストレスチェックサービス

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」とは？

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」は情報基盤開発が提供する、従業員50人未満の事業場（小規模事業場）向けストレスチェックサービスです。「安い」「簡単」「効率重視」の手軽さが特長で、企画設計・システム開発・パッケージ提供・集計分析・印刷納品を自社ワンストップで手がけているからこその格安料金を実現しています。

導入しやすい低価格設定ですが、結果を見やすくまとめた分析レポートや紙・WEBが選べる受検システム、製造・建築の現場で好評な15言語※1 の多言語対応、有資格者による実施者代行などストレスチェックに欠かすことができないサービスを標準搭載しています。

お問い合わせの多い高ストレス者対応のオプション※2 もご利用可能です。



※日本語、英語、中国語、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、マレー語、ミャンマー語



※高ストレス者対応はオプションとして別途有料になります

中小企業が実施する際に課題となる導入コストの高さ、煩雑な事務手続きや情報の管理・法令を満たす有資格者の確保などを、厚生労働省マニュアルに即した上で、かつ「届いて、記入し、返送するだけ」でクリアできるパッケージサービスです。



実施手順をまとめた「実施の手引き」や24時間確認できるサポートサイトを提供し、実施時の「どうする？」から実施後の「どうしよう」までをトータルフォロー。ご担当者の負担を最小限に抑え、簡単に注文できるクレジットカード決済対応の専用EC機能を導入し、申し込むだけで毎年発生する継続利用申請の手間も省きます。自治体・金融機関へのシステム導入を支える高度なセキュリティ環境で実施情報を保管し、翌年のストレスチェック実施もサポートいたします。

サービス価格等の詳細は、下記の「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」サービス案内サイトも併せてご確認ください。

サービス案内サイトを見る :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

また、3月に引き続き、従業員50人未満の事業場・法人組織・団体を対象とするオンライン説明会を4月14日(火)・4月30日(木)に開催いたします。

労働安全衛生法改正によって、全事業場に課せられるようになった「従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック」。

さる2月25日に厚生労働省から「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公開されましたが、遅くとも2028年5月までに、年１回のストレスチェック実施が全事業場で必須となる見通しです。



「人事権を持つ人は関われない」という制度上の制約を、少人数で業務を行わなければならない事業場でクリアすることは想像以上に大変です。全面的に義務として対応が求められるまでにはまだ猶予がありますが、規定の作成や実施手続き安全な情報管理などは専門資格者や制度に関する知識が求められる職務となります。



今回のセミナーでは、労働安全衛生法改正のポイントや改正法施行までのスケジュール、ストレスチェック実施時に気を付けたい実務のポイントなどを解説いたします。

説明会参加を申し込む :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite-contact/webinarform/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

オンライン説明会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/183_1_d0620f839901ff6d7dde50cec88f6078.jpg?v=202604060851 ]



初めてのストレスチェックでお悩みの方のお力になれますよう、今後とも尽力してまいります。



まずはお気軽に、オンライン説明会にご参加ください。



説明会参加を申し込む :https://www.altpaper.net/stresscheck-lite-contact/webinarform/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026

登壇者プロフィール

村上 大介

株式会社情報基盤開発 CMO（最高マーケティング責任者）

コンサルファームにて6年間、人事コンサルティングやフランチャイズビジネス展開に携わった後、東大発ベンチャー「情報基盤開発」の立ち上げに参画。

営業のプロフェッショナルとして、弊社・情報基盤開発のマーケティング戦略全体を統括。コンサルタント時代に1,000社以上の企業の人事担当者様から生の声を聴き、ストレスチェックの結果分析や人事コンサルティング業務の実務も手掛ける。

累計7,552社導入（2025年10月時点）、2025年単年度実績で5,200社・153万人にご利用いただく弊社のストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェック」に付帯する、ご利用企業・団体向けの職場環境改善のコンサルティング提案や社内研修講師、セミナー活動等にも尽力する。

【主催企業情報】

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

企業サイト：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」開発・運用 ほか