春本番！ 華やかな季節が到来したフラワーガーデンにオーシャンビューのフォトスポットが誕生！

株式会社伊豆シャボテン公園

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンでは、オーシャンビューの岬付近に植栽した約2,500株のカレンデュラ（キンセンカ）が見頃を迎え、一面を鮮やかなオレンジ色に彩っています。そしてこの春、カレンデュラが咲き揃う岬の先端付近に、圧倒的な美しさとスリルを誇る2つのフォトスポットが誕生いたしました。



公式サイト → https://shaboten.co.jp/press/7111/

カレンデュラ（キンセンカ）

新たに登場したフォトスポットの一つは「Lumiere Ocean Gate ―海へ続く光の扉―」と名付けられた階段で、青い海を背景に空へと延びる白いステップが美しく映え、宙に浮かぶかのようなフォトジェニックな写真を撮ることができます。

Lumiere Ocean Gate ―海へ続く光の扉―

そしてもう一つは、「Lumiere Ocean Swing ―光と海のゆらぎ―」と題した高さ5mの巨大なブランコで、伊豆大島を望む大海原に向かって漕ぐファンタジックなスポットとなっております。どちらも勇壮な城ケ崎海岸の断崖絶壁の上に設置されているため、ほかでは体験できないスリルとともに、岬の周辺に広がる花々の美しさも同時に楽しむことができます。

Lumiere Ocean Swing ―光と海のゆらぎ―

岬の花畑以外にもフラワーシーズンを迎えたガーデンでは、エントランス付近の花壇にルピナスが、階段状の花壇にはネメシア、ビオラ、キンギョソウなど様々な種類の花が咲き、春ならではの光景をご覧いただくことができます。今後はゴールデンウィーク頃まで、花々はより成長して園内各所をカラフルに彩り、真っ白なノースポールや、オステオスペルマム、ガザニア、マーガレットなど次々と見頃を迎え、より一層フラワーガーデンが華やぎます。

爽やかなこの季節、絶景のフォトスポットとフラワーガーデンで素敵なひとときをお過ごしください。

New York lamp museum & Flower garden

Photo spot

「Lumiere Ocean Gate―海へ続く光の扉―」

扉のようなアーチを頂く白い階段は青い空と海に映え、「海へ続く光の扉」のイメージにピッタリ。最上段のステップは地上2.5m、さらにその下には城ヶ崎海岸の断崖絶壁とスリルも満点。

「Lumiere Ocean Swing―光と海のゆらぎ―」

岬の花畑の先にそびえる高さ5mの巨大なブランコが登場！伊豆大島を望む絶景のオーシャンビューと、大空に向かってこぎ出す爽快感。春の陽ざしに煌めく海の美しさも楽しんで♪

Flower garden

【カレンデュラ】

●学 名／Calendula officinalis

●和 名／キンセンカ（金盞花）

●分 類／キク科 キンセンカ属

●原産地／地中海沿岸

階段とブランコが新設された岬付近の花畑に

約2,500株を植栽

【ルピナス】

●学 名／Lupius

●和 名／ノボリフジ（昇り藤）

●分 類／マメ科 ルピナス属

●原産地／地中海沿岸、北アメリカ、南アフリカ

エントランス付近の花畑に植栽、

5月末頃まで次々と開花

【ビオラ】

●学名／Viola Wittrockiana

●和名／三色スミレ

●英名／Viola

●分類／スミレ科 スミレ属

●原産地／ヨーロッパ

【ネメシア】

●学名／Nemesia caerulea

●英名／Nemesia

●分類／ゴマノハグサ科 ネメシア属

●原産地／南アフリカ

【キンギョソウ】

●学名／Antirrhinum majus

●和名／キンギョソウ（金魚草）

●分類／オオバコ科 キンギョソウ属

●原産地／地中海沿岸

【ノースポール】

●学名／Leucanthemum paludosum

●分類／キク科 フランスギク属

●原産地／北アフリカ

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン

https://nylfmuseum.com/