アクリル酸エステル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月06に「アクリル酸エステル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アクリル酸エステルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アクリル酸エステル市場の概要
アクリル酸エステル市場に関する当社の調査レポートによると、アクリル酸エステル市場規模は 2035 年に約 239億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アクリル酸エステル市場規模は約 112億米ドルとなっています。アクリル酸エステルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 XX% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリル酸エステル市場におけるシェアの拡大は、高付加価値製品の輸入市場が急速に拡大していることによるものです。需要面においては、主要な輸入国数カ国が極めて大きな輸入量を記録しており、各国の産業部門における堅調な消費活動を如実に示しています。
例えば2024年には、インドが390百万米ドル、ベルギーが288百万米ドル、トルコが241百万米ドル相当のアクリル酸エステルをそれぞれ輸入しました。これらの数値は、広範な製造業クラスターの中に組み込まれた各市場が、急速な成長を遂げていることを物語っています。
これらの国々は、繊維、コーティング、水系ポリマー、および配合接着剤の加工拠点としての役割を担っています。こうした高い輸入依存度は、国内における川下産業が拡大している一方で、アクリル酸エステルの国内生産能力が依然として限られているという、双方の現状を浮き彫りにしています。
アクリル酸エステルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylic-acid-ester-market/590642175
アクリル酸エステルに関する市場調査によると、世界の建設活動の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していく見通しであることが明らかになりました。建設活動は、建築用塗料、シーリング材、および表面処理剤に使用されるアクリル酸エステルの主要な需要牽引要因となっているためです。例えば、米国国勢調査局は、2024年における建設支出額が2.1兆米ドルに達したと報告しています。さらに、新興国市場において継続的に実施されている都市住宅整備プログラムも、長期的な消費パターンの定着を後押ししています。こうした市場の拡大により、アクリル酸エステルの需要は今後も構造的に、建設サイクルやインフラの近代化動向と密接に連動し続けることとなるでします。
しかし、排出規制や化学物質の安全性に関する環境規制が世界的に強化されており、製造各社にはコンプライアンス体制の構築に向けた多額の投資が求められています。こうした状況は、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346165/images/bodyimage1】
アクリル酸エステル市場セグメンテーションの傾向分析
アクリル酸エステル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アクリル酸エステルの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
アクリル酸エステル市場の概要
アクリル酸エステル市場に関する当社の調査レポートによると、アクリル酸エステル市場規模は 2035 年に約 239億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アクリル酸エステル市場規模は約 112億米ドルとなっています。アクリル酸エステルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 XX% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリル酸エステル市場におけるシェアの拡大は、高付加価値製品の輸入市場が急速に拡大していることによるものです。需要面においては、主要な輸入国数カ国が極めて大きな輸入量を記録しており、各国の産業部門における堅調な消費活動を如実に示しています。
例えば2024年には、インドが390百万米ドル、ベルギーが288百万米ドル、トルコが241百万米ドル相当のアクリル酸エステルをそれぞれ輸入しました。これらの数値は、広範な製造業クラスターの中に組み込まれた各市場が、急速な成長を遂げていることを物語っています。
これらの国々は、繊維、コーティング、水系ポリマー、および配合接着剤の加工拠点としての役割を担っています。こうした高い輸入依存度は、国内における川下産業が拡大している一方で、アクリル酸エステルの国内生産能力が依然として限られているという、双方の現状を浮き彫りにしています。
アクリル酸エステルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylic-acid-ester-market/590642175
アクリル酸エステルに関する市場調査によると、世界の建設活動の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していく見通しであることが明らかになりました。建設活動は、建築用塗料、シーリング材、および表面処理剤に使用されるアクリル酸エステルの主要な需要牽引要因となっているためです。例えば、米国国勢調査局は、2024年における建設支出額が2.1兆米ドルに達したと報告しています。さらに、新興国市場において継続的に実施されている都市住宅整備プログラムも、長期的な消費パターンの定着を後押ししています。こうした市場の拡大により、アクリル酸エステルの需要は今後も構造的に、建設サイクルやインフラの近代化動向と密接に連動し続けることとなるでします。
しかし、排出規制や化学物質の安全性に関する環境規制が世界的に強化されており、製造各社にはコンプライアンス体制の構築に向けた多額の投資が求められています。こうした状況は、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346165/images/bodyimage1】
アクリル酸エステル市場セグメンテーションの傾向分析
アクリル酸エステル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アクリル酸エステルの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。