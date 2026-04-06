【セブン‐イレブン限定】カプコン最新作『プラグマタ』発売記念！プレイステーション(R)ストアカードを購入で「ディアナ等身大アクリルパネル」が当たる　豪華キャンペーンを4月6日（月）より実施

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、株式会社カプコン（大阪府大阪市中央区、以下、カプコン）が開発する近未来SFアクションアドベンチャーゲーム『プラグマタ』（2026年4月17日（金）発売予定）の発売を記念し、「プレイステーション(R)ストアカード『プラグマタ』抽選キャンペーン」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月6日（月）より実施いたします。

本キャンペーンは、対象のプレイステーション(R)ストアカード バリアブル券を購入し応募すると、主人公の一人、アンドロイド「ディアナ」の等身大アクリルパネルが抽選で当たる、セブン‐イレブン限定の特別企画です。

『プラグマタ』は2020年の発表以来、世界中のゲームファンから大きな注目を集めてきた完全新作タイトルです。美しいグラフィックで表現されたSF世界観に、魅力的な二人の主人公、そしてパズルとシューティングが融合した独自のゲームシステムが話題となり日本ゲーム大賞2025「フューチャー部門」を受賞。さらに体験版のダウンロード数とウィッシュリスト登録者数が共に200万件を突破するなど、2026年の注目作として大きな期待を集めています。発売を目前に控えた今、本キャンペーンを通じて『プラグマタ』の世界をより深く楽しめる機会をご提供します。ぜひご体験ください。

サイトURL：https://vdpro.jp/sej.pss33/

「プレイステーション(R)ストアカード 『プラグマタ』 抽選キャンペーン」 概要

キャンペーン内容：

対象のプレイステーション(R)ストアカード バリアブル券を購入し応募した方の中から抽選で3名様に、作中ヒロイン「ディアナ」の等身大アクリルパネル（非売品）をプレゼントします。

購入期間：2026年4月6日（月）～2026年4月19日（日）

応募締切：2026年4月20日（月）

応募制限：なし（おひとり様何回でも応募が可能）

対象条件：対象商品を5,000円以上購入し、特設サイトの応募フォームから応募

実施店舗：全国のセブン‐イレブン店舗（一部店舗を除く）

対象商品：

プレイステーション(R)ストアカード バリアブル券（5,000円以上）

（商品詳細）https://www.sej.co.jp/products/prepaid/detail/

応募専用サイトURL：https://vdpro.jp/sej.pss33/

景品詳細：

ディアナの等身大アクリルパネル（非売品）

ディアナは、月面世界で遭難したヒューが出会うことになる少女型アンドロイド。好奇心旺盛で高い学習能力を持っていますが、蓄積データが少ないので無邪気な反応を見せることも少なくありません。ハッキング能力を活かしてヒューと共に地球への帰還を目指します。透明感のあるビジュアルと象徴的なデザインは、本作のアイコン的存在として注目を集めています。

今回の等身大アクリルパネルは非売品。入手機会が限られる特別な景品。

当選人数：3名様

※画像はイメージです。

※デザインは変更になる可能性があります。

※本景品は、後日別途入手できる場合がございます。

担当者コメント

ついに発売を迎える『プラグマタ』をゲームファンの皆さまと一緒に盛り上げたいという想いから、本企画を実施いたしました。月面という非日常を舞台にした本作の魅力を、プレイ体験だけに限らず、等身大パネルという形でリアルの場でも感じていただけるよう企画しました。セブン‐イレブンにお立ち寄りの際は、ぜひ本キャンペーンを通じて、新作発売への期待が高まるひとときをお届けできれば幸いです。

『プラグマタ』とは

カプコンが贈る完全新作『プラグマタ』は、圧倒的なグラフィックと重厚な世界観で描かれる近未来SFアクションアドベンチャーゲームです。舞台は謎に包まれた近未来の月面世界。プレイヤーは月に派遣された調査員「ヒュー」とアンドロイド「ディアナ」の二人を同時に操作して、AIに支配された月面から地球への帰還を目指します。

＜概要＞

発売日：2026年4月17日（金）予定

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

レーティング：CERO:C（15歳以上対象）

対応機種：PlayStation(R)5 ほか

＜主な実績＞

2025年 日本ゲーム大賞「フューチャー部門」受賞

体験版200万ダウンロード突破（2026年3月10日時点）

＜ゲームの特長＞

新時代のハイブリッドアクション

ヒューのシューティングと、ディアナのハッキング能力を組み合わせた独自の戦闘システムが特徴。敵の装甲をハッキングで強制解除し、銃器で弱点を狙い撃つという、戦略性の高い新感覚アクションを楽しめます。

二人の連携による探索

戦闘だけでなく探索でも二人の協力は欠かせない。ヒューのスラスターによる機動力と、ディアナのハッキング能力を駆使しながら月面施設を探索。施設に潜む謎と危険を乗り越え、月面世界の真実へと迫ります。

＜関連情報＞

■ 『プラグマタ』公式サイト

https://www.capcom-games.com/pragmata/

■ 公式YouTube（メイントレーラー）

https://www.youtube.com/watch?v=vltpL0NyMkI

■ 公式X（旧Twitter）

https://x.com/PRAGMATA_JP

※画像はイメージです。

※お1人様何回でもご応募いただけますが、抽選で貰える賞品はお1人様1点のみとなります

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

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