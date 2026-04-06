『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』DMM GAMES「クリエイティブチーム くまさん」5タイトル合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP』開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、4月6日（月）より「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～（以下「ミストトレインガールズ」）」にて、「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～（以下「モンスター娘TD」）」、「FLOWER KNIGHT GIRL」、「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-（以下「ガールズクリエイション」）」、「ティンクルスターナイツ」との合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP（以下「くまさんキャンペーン」）』を開催いたします。

●5タイトル合同キャンペーン『くまさんキャンペーン』開催！

開催期間：4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンスまで

「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションキャンペーンが再び開催！

今回の『くまさんキャンペーン』では「モンスター娘TD」、「ガールズクリエイション」、「FLOWER KNIGHT GIRL」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ」の順にそれぞれの別々の期間にキャンペーンが開催されます！

キャンペーン期間中は「くまさん祭り」の復刻や、新たなコラボキャラクターが登場する特別なミニコラボシナリオが楽しめます。シナリオはリレー形式で話が展開される特別仕様！

さらに条件を達成すると豪華報酬がもらえる「リレーミッション」の開催、特別ログインボーナスの実施、開催記念パックの販売など豪華盛りだくさんの内容となっております！

5番目の開催は「ミストトレインガールズ」となります！

各タイトルのキャンペーン期間が異なりますため、詳細は、特設サイトや予告PV、各タイトルのお知らせなどで順次公開されますので、ぜひチェックしてくださいね！

くまさんキャンペーン 特設サイト：https://kumasanfes.com/kmsncp04/(https://kumasanfes.com/kmsncp04/)

くまさんキャンペーン 予告PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ASifR6cb194 ]

【「異界からの来遊者！？ お姉ちゃんたちはクマったサン」のコラボキャラクターが復刻！】

■「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボキャラクターが復刻！

『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「異界からの来遊者！？ お姉ちゃんたちはクマったサン」で登場したコラボキャラクターを再び入手できるようになります。

また、コラボイベントシナリオは、シアター内のイベントストーリーから

「追憶の鍵」のアイテムを消費することでいつでも楽しむことができます！

※復刻開催スケジュールやイベント形式はタイトルによって異なります。

※詳しくは各タイトルのお知らせをご確認ください。

【開催を記念して豪華キャンペーンを実施！】

■「くまさんCPバトンチケット」を集めて、豪華報酬をGET！「リレーミッション」開催！

2026年2月2日（月）15:30～4月20日（月）23:59まで、『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさんキャンペーン開催記念！リレーミッション」を開催中です。

各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間に、対象のタイトルをプレイすると、ログインボーナスやパック購入で「くまさんCPバトンチケット」を獲得可能！

各タイトルや全体で集めたチケットの枚数に応じて、各タイトルに応じた「最高レアキャラ確定チケット」など豪華報酬を全タイトルでプレゼント！

▼ミストトレインガールズでもらえる報酬はこちら！

5枚獲得で：メモリアルオーブ×2

10枚獲得で：S以上確定ガチャ切符×1

15枚獲得で：SS確定ガチャ切符×1

さらに！「くまさんCPバトンチケット」1枚につき一口抽選参加で、最大5,000DMMポイントや「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たるチャンス！

▼全タイトルでの獲得枚数に応じて

総額50万円！抽選で最大5,000DMMポイントがもらえるチャンス！

1等：5,000DMMポイント： 30名様

2等：3,000DMMポイント： 50名様

3等：1,000DMMポイント：100名様

4等：500DMMポイント：200名様

▼各タイトル内での獲得枚数に応じて

抽選で5名様、チケットを獲得したタイトルで登場する「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たる！

フィオナ[その正義は太陽の如く]

ブグロー[水底のランデブー]

上記2キャラ（『くまさんキャンペーン』開催記念コラボキャラ）のアクリルスタンドをセットでプレゼント！

※「ミストトレインガールズ」での獲得可能期間は「4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。

※その他参加条件や注意事項など、「リレーミッション」の詳細は特設サイトをご確認ください。

■「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」開催！

開催期間：4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンスまで

『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」を開催します。

期間中「ミストトレインガールズ」をプレイすると、ログイン日数に応じて「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や最大ミストジュエル×1,500がもらえます！

この機会に初めての方も、過去に遊んだことのある方も、ログインして報酬を受け取りましょう！

※「ミストトレインガールズ」での「くまさんCPバトンチケット」獲得が可能な期間は「4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。

■「くまさんキャンペーン開催記念！リレーパック」販売！

開催期間：4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンスまで

『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんCP開催記念！リレーパックA・B」を販売いたします！

「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や、ミストジュエルがお得に手に入る特別な販売物になっておりますので、お見逃しなく！

各タイトルの販売スケジュールや詳しいパック内容は、「くまさんキャンペーン」特設サイトにて順次公開いたしますので、お見逃しなく！

▼ミストトレインガールズのパック内容はこちら！

・くまさんCP開催記念！リレーパックA

価格：1,000DMMポイント（3回限定）

ミストジュエル（有償）×1,000個＋おまけ 無償×3,000個

おまけ くまさんCPバトンチケット×1

・くまさんCP開催記念！リレーパックB

価格：3,000DMMポイント（3回限定）

ミストジュエル（有償）×3,000個＋おまけ 無償×9,000個

おまけ くまさんCPバトンチケット×3

※「ミストトレインガールズ」でのリレーパックにて「くまさんCPバトンチケット」獲得が可能な期間は「4月6日（月）メンテナンス後 ～ 4月20日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。

※「リレーパックA」「リレーパックB」は1～3まで販売され、各一回ご購入いただけます。中身は同一のものとなります。

【「くまさんキャンペーン」開催記念！新コラボキャラクターと特別ミニコラボシナリオが登場！】

■新たなコラボキャラクターとそのキャラクターたちが活躍するミニコラボシナリオが登場！

『くまさんキャンペーン』の開催を記念して、新たなコラボキャラクターが「ミストトレインガールズ」に登場します！

また、コラボキャラクターが活躍する特別ミニコラボシナリオも公開！それぞれのタイトルを順にプレイしていくと、より楽しめるシナリオとなっておりますので、この機会にぜひ「クリエイティブチーム くまさん」のタイトルを遊び尽くしましょう！

■ミニコラボシナリオ「ハッピーバースディくまベイビー」公開！

赤ちゃんクマロボの父親探しのため、流星市国からイリスクラウドにやってきたベア子と黒ベア子。

それから協力を申し出たフィオナとノルトハウゼンもそこにはあった。

だが転移の際、赤ちゃんクマロボと離ればなれになってしまう。

さっそく起きてしまった不測の事態に、一行は父親探しを一時中断。赤ちゃんクマロボの捜索を優先することに。

一方そのころ。同じく転移に失敗してしまったアテネスの藝術家・ブグローは、ひとり森の中を彷徨っていた。

そこで奇跡的に赤ちゃんクマロボと再会を果たすことになるが……。

■登場キャラのご紹介！

『くまさんキャンペーン』開催記念コラボキャラクターとして「フィオナ[その正義は太陽の如く]」

「ブグロー[水底のランデブー]」が登場します！

フィオナ[その正義は太陽の如く]

ブグロー[水底のランデブー]

ぜひこの機会に「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が織りなす世界をお楽しみください！

※開催期間は、状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。

●「クリエイティブチーム くまさん」とは

「はせP」を筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/MistTrainGirls

▼製品情報

●ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・タイトル：ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

・ミストトレインガールズ公式サイト：https://mist-train-girls.com/

・公式X：https://x.com/mist_staff

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA

・権利表記：(C)2020 EXNOA LLC / (C)2020 Studio KUMASAN Inc. / (C)KMS,inc.

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