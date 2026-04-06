“おもしろがれるって最強だ。乾杯できたら最高だ。”白岳しろ新CM「人生を、おもしろく。」 4/6（しろの日）公開

高橋酒造株式会社

高橋酒造株式会社（所在地：熊本県人吉市 代表取締役社長：高橋光宏）は、上品な香りと軽快な口当たり、すっきりとした透明感のある淡麗な味わいの「白岳しろ」の新CM「人生を、おもしろく。」篇を4月6日（しろの日）に合わせて公開します。

新TV-CM「人生を、おもしろく。」の見どころ

今回のCM「人生を、おもしろく。」篇では、アイドルファンやアニメファン、スポーツサポーターやキャンパーなど、趣味やレジャーを全力で楽しむ人々が登場。生きる糧として、ライブ鑑賞やスポーツ観戦などを謳歌する日常シーンを背景に、その熱量にブーストをかけ、仲間と喜びを分かち合い、人生をより豊かにしてくれる商品として「白岳しろ」が登場します。上品な香りと軽快な口当たり、すっきりとした透明感のある淡麗な味わいの「白岳しろ」はどんな食事にも合います。上質な食中酒としての一面のみならず、あらゆる世代に親しみやすい味わいをメッセージしました。自宅や飲食店はもちろん、音楽フェスやアウトドアなど、様々なシーンで気分を高めてくれる商品として「白岳しろ」を楽しんでいただけたら幸いです。今回のCMを通して、「白岳しろ」が一人でも多くのお客様と出会い、そっと寄り添えますことを願っております。

■「人生を、おもしろく。」篇 URL：https://hakutake.co.jp/shiro-special/

全世界が注目するガールズロックバンド「BAND-MAID」がCM楽曲を提供

メイド姿でハードロックを演奏するガールズロックバンド「BAND-MAID」。日本はもちろん、海外からの人気も絶大で、毎年のように海外ツアーを開催しており、日本人アーティストとしては海外公演でトップレベルの動員を誇るアーティストです。今回のCMでは攻撃的かつダンサブルなリズムが特徴のロックナンバー「SUPER SUNSHINE」をCMタイアップ。前向きな歌詞とアップテンポな曲調でCMの世界観を盛り上げます。CM本編でも圧巻のLIVEパフォーマンスを披露する彼女たちの姿をぜひご覧ください。

40年愛され続けている「白岳しろ」の魅力とは

40周年を迎えた高橋酒造の代表銘柄。白岳しろは、どんな料理にも合い、素材本来の良さや味わいを引き出す食中酒です。上品な香りと軽やかな口あたり。そして、透明感のあるすっきりとした味わいの淡麗タイプ。ロック、水割り、ハイボールはもちろんですが、お茶やウーロン茶、トマトジュースで割るのもおすすめです。飲食店やご自宅で、自由な飲み方をお楽しみください。

【商品概要】

参考小売価格：1,405円（税込）

商品名：本格米焼酎 白岳しろ 720ml

発売エリア：全国、HAKUTAKE ONLINE SHOP

分類：本格焼酎

原料：米（国産）、米こうじ（国産米）

内容量：720ml

アルコール度数：25度

蒸留方法：減圧蒸留

▼商品詳細はこちらから

https://www.hakutake.co.jp/lineup/detail/shiro.php