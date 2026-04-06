DMM GAMES『テクロノス』にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！さらに、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！


あわせて、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編を開催します。



▼「リリィ（メイド）」ピックアップガチャ開催！






本日より、リリィ（メイド）ピックアップガチャを開催します！


開催期間中は、リリィ（メイド）の出現率がアップします！



【ピックアップ対象】


・バトル[たっぷりきっちりメイドさん] リリィ（★3／日属性）


・アシスト[ご奉仕も大変だー] リリィ（★3／月属性）



【ガチャ開催期間】


2026年4月6日（月） 12:00　～　2026年4月20日（月） 11:59まで



※開催期間は予告なく変更する場合がございます。


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。



▼季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！




本日より、開催中の季節限定イベントの後編を開始します！


追加されたストーリーを楽しめるほか、新たに登場するレイドボスに挑戦してゲーム内アイテムを獲得できます。



【イベント名】


メイド・イン・ドリィミア



【開催期間】


～　2026年4月20日（月） 11:59まで



【あらすじ】


メイドフェスタ――それは文字通りメイドの祭典である。


開催期間中、一部のゲストたちはメイドに扮して「ご奉仕ポイント」を競い合う。


ある者は優勝賞品を主人に届ける為、ある者はメイド道を究める為……


それぞれの思惑を胸にメイドが集結する。


ジャンヌとリリィもメイド服に着替え、カフェを出店することになるが……？



※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。



▼キュアメイド×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催予定！




イベント「メイド・イン・ドリィミア」の開催およびメイド衣装キャラの登場を記念して、


コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」を開催します！



本コラボでは、階段ギャラリーや店内展示を実施予定です。


階段ギャラリーでは、これまでの『テクロノス』のストーリーを振り返る展示をお楽しみいただけます。


店内では、メイドキャラに彩られた空間の中で、


テクロノスキャラをイメージしたコラボフードやドリンクをお楽しみいただけます。


また、コラボカフェ限定グッズの販売も予定しています。



【開催場所】


キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）



【開催期間】


2026年4月10日（金）　～　4月26日（日）



本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。


https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/



また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。


https://x.com/techcronoss



▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！




メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。



【応募方法】


・公式Xアカウントをフォロー


・対象投稿をリポスト



【開催期間】


2026年4月6日（月）　～　2026年4月20日（月） 11:59まで



※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。


https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869




▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268


▼公式サイト


https://techcronoss.com/


▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss


▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy


▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss



▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



▼注意事項


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。