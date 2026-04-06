DMM GAMES『テクロノス』にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！さらに、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！
あわせて、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編を開催します。
▼「リリィ（メイド）」ピックアップガチャ開催！
本日より、リリィ（メイド）ピックアップガチャを開催します！
開催期間中は、リリィ（メイド）の出現率がアップします！
【ピックアップ対象】
・バトル[たっぷりきっちりメイドさん] リリィ（★3／日属性）
・アシスト[ご奉仕も大変だー] リリィ（★3／月属性）
【ガチャ開催期間】
2026年4月6日（月） 12:00 ～ 2026年4月20日（月） 11:59まで
※開催期間は予告なく変更する場合がございます。
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。
▼季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！
本日より、開催中の季節限定イベントの後編を開始します！
追加されたストーリーを楽しめるほか、新たに登場するレイドボスに挑戦してゲーム内アイテムを獲得できます。
【イベント名】
メイド・イン・ドリィミア
【開催期間】
～ 2026年4月20日（月） 11:59まで
【あらすじ】
メイドフェスタ――それは文字通りメイドの祭典である。
開催期間中、一部のゲストたちはメイドに扮して「ご奉仕ポイント」を競い合う。
ある者は優勝賞品を主人に届ける為、ある者はメイド道を究める為……
それぞれの思惑を胸にメイドが集結する。
ジャンヌとリリィもメイド服に着替え、カフェを出店することになるが……？
※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。
▼キュアメイド×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催予定！
イベント「メイド・イン・ドリィミア」の開催およびメイド衣装キャラの登場を記念して、
コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」を開催します！
本コラボでは、階段ギャラリーや店内展示を実施予定です。
階段ギャラリーでは、これまでの『テクロノス』のストーリーを振り返る展示をお楽しみいただけます。
店内では、メイドキャラに彩られた空間の中で、
テクロノスキャラをイメージしたコラボフードやドリンクをお楽しみいただけます。
また、コラボカフェ限定グッズの販売も予定しています。
【開催場所】
キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）
【開催期間】
2026年4月10日（金） ～ 4月26日（日）
本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。
https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/
また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。
https://x.com/techcronoss
▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！
メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。
【応募方法】
・公式Xアカウントをフォロー
・対象投稿をリポスト
【開催期間】
2026年4月6日（月） ～ 2026年4月20日（月） 11:59まで
※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。
https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268
▼公式サイト
https://techcronoss.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/techcronoss
▼公式Discord
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/@techcronoss
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
▼注意事項
・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。
・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。