DMM GAMES『テクロノス』にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！さらに、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、メイド服姿の「リリィ」が登場！

あわせて、季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編を開催します。

▼「リリィ（メイド）」ピックアップガチャ開催！

本日より、リリィ（メイド）ピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、リリィ（メイド）の出現率がアップします！

【ピックアップ対象】

・バトル[たっぷりきっちりメイドさん] リリィ（★3／日属性）

・アシスト[ご奉仕も大変だー] リリィ（★3／月属性）

【ガチャ開催期間】

2026年4月6日（月） 12:00 ～ 2026年4月20日（月） 11:59まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼季節限定イベント「メイド・イン・ドリィミア」後編開催！

本日より、開催中の季節限定イベントの後編を開始します！

追加されたストーリーを楽しめるほか、新たに登場するレイドボスに挑戦してゲーム内アイテムを獲得できます。

【イベント名】

メイド・イン・ドリィミア

【開催期間】

～ 2026年4月20日（月） 11:59まで

【あらすじ】

メイドフェスタ――それは文字通りメイドの祭典である。

開催期間中、一部のゲストたちはメイドに扮して「ご奉仕ポイント」を競い合う。

ある者は優勝賞品を主人に届ける為、ある者はメイド道を究める為……

それぞれの思惑を胸にメイドが集結する。

ジャンヌとリリィもメイド服に着替え、カフェを出店することになるが……？

※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。

▼キュアメイド×テクロノス「カフェ・クロスドリィミア」開催予定！

イベント「メイド・イン・ドリィミア」の開催およびメイド衣装キャラの登場を記念して、

コラボカフェ「カフェ・クロスドリィミア」を開催します！

本コラボでは、階段ギャラリーや店内展示を実施予定です。

階段ギャラリーでは、これまでの『テクロノス』のストーリーを振り返る展示をお楽しみいただけます。

店内では、メイドキャラに彩られた空間の中で、

テクロノスキャラをイメージしたコラボフードやドリンクをお楽しみいただけます。

また、コラボカフェ限定グッズの販売も予定しています。

【開催場所】

キュアメイドカフェ（秋葉原オノデンビル4F）

【開催期間】

2026年4月10日（金） ～ 4月26日（日）

本コラボカフェの詳細については、下記をご確認ください。

https://www.curemaid.jp/collab_cafe/techcronoss2026/

また、公式Xでも最新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひフォローして続報をお待ちください。

https://x.com/techcronoss

▼メイドイベント記念 フォロー＆リポストキャンペーン開催中！

メイドイベントの開催を記念し、メイド服姿のキャラたちが描かれた「オリジナルアクリルパネル」が抽選で4名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

【応募方法】

・公式Xアカウントをフォロー

・対象投稿をリポスト

【開催期間】

2026年4月6日（月） ～ 2026年4月20日（月） 11:59まで

※詳細は、下記の対象投稿をご確認ください。

https://x.com/techcronoss/status/2038558528441622869

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。