【札幌市すすきの】開設1年のNPOが警鐘、SNSいじめ・DV相談も深刻化し支援体制を強化。

ＮＰＯ法人トラブル相談センター

「札幌・すすきのに拠点を構えるNPO法人トラブル相談センターは、開設から1年で相談が急増している実態を公表します。特にSNSによる『見えないいじめ』や、県外からの悪質ホスト流入による被害は深刻さを増しており、当団体では相談から避難、就労支援まで一貫したサポートを実施しています。この危機的状況に対応するため、2026年4月より入会金を無料化し、より早期の相談を呼びかけます。」

HP:https://kakekomidera-npo.com/

開設以降、相談件数は増加傾向にあり、内容も深刻化しています。

近年、SNSの普及により、いじめはより見えにくく陰湿化し、誰にも相談できず孤立する青少年が増加しています。

また、東京都・歌舞伎町の規制強化の影響により、一部の悪質ホストクラブが札幌・すすきのエリアへ流入し、若い女性が高額請求や強引な取り立てなどの被害に遭うケースも報告されています。

当団体は、こうした「声を上げられない被害者」に寄り添い、相談から問題解決、生活再建まで一貫した支援を行っています。

また、当団体の活動は2026年3月14日、メディア「NEWSポストセブン」及び2026年4月6日「街録チャンネル」にて取り上げられました。

現在も同様の相談が継続して寄せられており、早急な支援体制の強化が求められています。

【実際の相談事例】

■ケース１.（いじめ・SNS）

北海道内の高校に通う10代の女子生徒が、同級生からのいじめに加え、SNS上での誹謗中傷を受け、不登校となりました。

家族が学校に相談するも十分な対応が得られず、本人は強い不安と孤立感を抱えていました。

当団体が介入し、状況整理および関係機関への橋渡しを実施。現在は外部支援を受けながら、環境改善に向けて動き出しています。

■ケース２.（悪質ホスト被害）

札幌市内の20代女性がホストクラブに通う中で高額請求を受け、支払いのために風俗勤務を強要される状況に陥りました。

相談を受けた当団体は、本人の安全確保を最優先に対応し、関係機関と連携しながら生活再建に向けた支援を行っています。

■ケース３.（DV・避難支援）

パートナーからのDV被害により、自宅にいられなくなった女性からの緊急相談。

当団体が即日対応し、安全な場所への避難（シェルター手配、就労支援）を実施しました。

【主な支援内容】

・SNSいじめ・誹謗中傷被害対応

・DV・家庭内トラブル相談

・悪質ホスト被害相談

・青少年の居場所づくり

・盗聴器・盗撮カメラ探査

・緊急シェルター手配

・住宅支援・就労支援

・終活支援

・北海道警察本部長より青色回転灯の自主防犯パトロール許可。

「当団体は現在、行政からの公的支援を受けることなく、独自の活動によって運営を続けています 。だからこそ、制度の枠組みにとらわれない『スピード感のある支援』が可能です。

現場では、自ら声を上げられず、限界まで追い込まれてから相談に来るケースが後を絶ちません 。しかし、本当はそうなる前に頼ってほしいと切に願っています。

今後は地域の企業や団体との連携をさらに強化し、行き場のない若者や女性が二度と孤立することのない社会の仕組みを構築していきます。私たちは、誰にも相談できず一人で悩む方々に寄り添い、生活再建まで一貫して支え続ける存在でありたいと考えています。」

※なお、当団体は現在、国・北海道・札幌市などの公的支援は受けておらず、独自の活動により運営しております。

本活動の周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。

また、活動を支えていただける会員およびボランティアスタッフを募集しております。

あわせて、当団体の活動にご賛同いただける皆様からのご寄付・ご支援も心よりお願い申し上げます。

【取材のご案内】

・すすきの事務所での現地取材可能

・相談現場の再現取材対応可能

・匿名での被害事例紹介可能

※平日10時～18時対応（時間外応相談）

※テレビ・新聞ともに対応可能（要事前連絡）

【団体概要】

特定非営利活動法人 トラブル相談センター

理事長：岸本 和幸

〒064-0808

北海道札幌市中央区南8条西4丁目422番地41

オリエンタルエミネンス401号室

TEL：011-200-9924

FAX：011-215-1797

Email：susukinoshelter@gmail.com

URL：https://kakekomidera-npo.com/

【本件に関するお問い合わせ】

担当：岸本