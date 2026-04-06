高付加価値アパートの新ブランド「OPEN RISE」が始動　オープンハウスグループの総合力で合理性と機能美を追求

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（本社 東京都渋谷区、代表取締役 福岡良介）は、新たに開始した高付加価値アパートを建築・販売・管理する事業（以下「本事業」）について、ブランド名を「OPEN RISE（オープン ライズ）」（以下「OPEN RISE」）に決定しましたので、お知らせいたします。本日より同ブランドでの事業を本格的にスタートしました。当社グループが戸建事業で確立した調達力とスケールメリットを最大限に活かし、コストを徹底して効率化します。効率化の一方で、デザインや品質へ投資することで、合理的でスマートな機能美を追求します。揺るぎないブランド価値と資産性を持つアパートを提供してまいります。

当社グループは2026年3月30日（月）、高付加価値アパート事業に着手することを発表いたしました。豊富な都心の土地の仕入れ情報を活かして用地を取得し、グループ内事業で共通して得意とする空間を最大活用する設計力、収益性を高める商品企画、建築部門のスケールメリットを活かした建築コストダウンと施工力、デザインと戦略的な意匠への投資による長期的な資産価値の向上、能動的な現場戦略による圧倒的な賃貸募集力、居住者の安心安全な住まいの管理、アメリカ不動産や人気シェア型別荘の販売管理で培った富裕層の投資家の方々へのワンストップなサービスと提案力、これまでのビジネスモデルの強みを結集し、この新たな事業の成長を目指します。

※2026年3月30日発表「グループ内一気通貫 高付加価値アパートの建築、販売、管理に着手」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000933.000024241.html

ブランド名の「OPEN RISE」には、価値の上昇、暮らしの質向上といったイメージをこめています。購入者（オーナー様）は、主に年収1200万円以上の個人を想定しています。

想定する入居者は、通勤効率と時間を重視する都心勤務のビジネスパーソンと、セキュリティや通学利便性を最優先する学生という、都心賃貸市場における二大層です。デジタルネイティブであるこの層の方々にとって、高速のインターネットは不可欠なインフラで、ストレスのない通信環境は住まい選びの重要な条件となると考えます。また、スマートロックなどのセキュリティは、多忙な社会人の合理性と、東京暮らしに安心を求める学生・保護者のニーズの双方を満たします。このほか、生活利便性を高めるスマートホーム、家賃のクレジットカード決済でのポイント付与など、現代のニーズに応え、長く選ばれ続ける住まいを目指します。

※標準仕様となる主なサービス ・高速インターネット「NURO 光 Connect」（ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社） ・スマートホームシステム（株式会社リンクジャパン） ・クレジットカード決済（株式会社クレディセゾン）

居室は、専有面積を20平米前後の合理的な広さの中で、デッドスペースを排除し、その分を収納や生活スペースへと充てています。不動産価格が高騰するエリアでも、競争力のある適正賃料での供給が可能になります。

共有スペースでは、コストカットの対象となりがちな「外構」と「照明」を、物件の競争力を左右する戦略的領域と捉えます。建物を立体的に浮かび上がらせるライティングと、空間に調和をもたらす植栽が、付加価値を生み出します。

以上のような合理的で機能的なプランニングにより入居者の満足度を高めるとともに、高い稼働率を両立させ、オーナー様の経営を支えてまいります。



【OPEN RISEの概要】

販売価格：約1億～約2.5億円

戸数：6~15戸程度

間取り：1K

広さ：20平米前後

建物構造： 木造2階～3階建

エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

主な設備・サービス：高速インターネット（無料）、スマートホーム、宅配ボックス、

家賃のクレジットカード決済対応など

※販売価格、戸数、間取り、広さ、建物構造は物件により異なる場合があります。



お問い合わせ先：

株式会社オープンハウス・ディベロップメント OPEN RISE 事務局

メール：openrise@openhouse-group.com

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ WebサイトURL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス WebサイトURL：https://oh.openhouse-group.com/

商号 株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 1億100万円

事業内容 1.不動産売買の代理・仲介事業 2.新築戸建分譲事業 3.マンション・ディベロップメント事業 4.不動産投資事業 5.不動産金融事業 6.前各号に付帯関連する事業

WebサイトURL：https://ohd.openhouse-group.com/



