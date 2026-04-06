再販決定！ 伝説ブランド「セーラーズ」とJJとのコラボキャップが、JJ50th Anniversary Fest 2026でゲットできます！

株式会社光文社

創刊50周年を迎えた『JJ』が、渋谷出店から40周年を迎えた伝説のアパレルブランド「セーラーズ（SAILORS）」とアニバーサリーコラボ。さらに、世界的ヘッドウェアブランド「ニューエラ（NEW ERA）」を加えたトリプルネームのオリジナルキャップを製作しました。

2月の発売開始後、人気のためSOLD OUT。このたび、「JJ50th Anniversary Fest 2026」での再販が決定しました！

4月18日（土）、19日（日）の「JJ50th Anniversary Fest 2026」開催中は、会場外側にある「JJグッズ販売ブース（仮）」にて、ほかのコラボ商品とともに販売いたします。

ご来場いただけるみなさまはもちろん、イベントへの参加は難しいみなさまにもご購入いただけます！ 価値ある貴重なアイテムですので、ぜひ、この機会にお買い求めください！

【コラボキャップに関するお問い合わせ先】セーラーズ https://x.gd/AAMYQ

SAILORS（セーラーズ）ってどんなブランド？

オーナーデザイナーである三浦静加氏により、1972年に立ち上げられたアパレルブランド。当時、人気絶頂だったおニャン子クラブの番組衣装に採用されたことで認知を一気に拡大。当時の『JJ』本誌でもその人気ぶりを取り上げました。その後、マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーなど世界的アーティストが着用し、’80年代を代表する存在に。同ブランドが渋谷に出店してから、40周年を迎えて、創刊50周年を迎えるJJとのコラボレーションが叶いました。

「JJ50th Anniversary Fest 2026」概要

会場 ：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

日程 ：2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00

2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00

主催 ：JJ50周年プロジェクト

▼イベントテーマ

Now is our time. Free to shine. Just be yourself.

（いまが私たちの時代。自由に輝こう、自分らしく。）

『JJ』50年の歩みは、私たち一人ひとりが「自分らしく生きる」ことを応援し続けてきた歴史です。過去を振り返るだけでなく、今の時代を生きるすべての人とともに、新しい価値観の美しさ、カルチャーを創造していきます。

▼イベント特設サイト（順次更新予定）

https://jj50.net/

【公演に関するお問い合わせ先】

ライブインフォメーション TEL 0570-017-230（平日12:00～15:00）

【チケットに関するお問い合わせ】

チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help