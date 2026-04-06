【こどもの休日の過ごし方】１人１頭！救助犬トレーナー体験スクール～基礎編～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年4月18日（土）から１泊２日の「１人１頭！救助犬トレーナー体験スクール～基礎編～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2082)」を開催します。

３月に開催した本ツアーが大好評につき満席となり、新たに１泊２日のツアーとして追加開催となりました。

１人で１頭の犬を預かり、プロの指導を受けられる本格的な環境の中、「救助犬トレーナー」という災害対策のお仕事を２日間かけてじっくり体験できる、職業体験プログラムです。

■救助犬トレーナー体験スクール～基礎編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年4月18日 (土) ～ 2026年4月19日 (日) １泊２日

（申込締切日：2026年4月14日（火））

・対象：小１～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：愛知県岡崎市「IPCわんわん動物園」

・宿泊：「岡崎ニューグランドホテル」洋室（ツインもしくはトリプル：バス・トイレつき）

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線・普通列車（東京発）

・旅行代金：【小学生】55,000円

【中学生】65,000円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：15名（最少催行人員：５名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2082

■おすすめポイント

１．１人１頭のパートナー犬と訓練をする特別な体験！

１人１頭のパートナー犬と訓練をする特別な体験スクールです。実際の救助犬トレーニングでも行うような、コマンドや障害物対処の訓練を体験できます。ワンちゃんと仲良くなるにとどまらず、パートナー犬を引っ張るリーダーとして一緒にトレーニングをしていくツアーです（３月開催のツアーが満席となったため、初の１泊２日コース(基礎編)開催が決定しました！）

２．救助犬とのふれあいで思いやりの心を育む！

救助犬としてのトレーニングだけではなく、おさんぽやふれあい、食事の準備も行います。

帰る日には寂しくて泣いてしまうお子様もいるほど、ワンちゃんへの愛情が深まる２日間を過ごせます。例年リピーターも多いツアーです

３．わんわん動物園の方がつきっきりで指導！

IPCわんわん動物園の方がつきっきりで救助犬トレーニングの指導を行います。

ワンちゃんに触ることが初めてのお子様や、普段ワンちゃんを飼っていないお子様でも、犬への触り方から丁寧に教えます。

■スケジュール

１日目 8：00～9：00 東京発（新幹線）豊橋（列車） 男川

●施設内の散策・見学

●パートナー犬決定くじ引き

●救助犬訓練体験（基礎訓練）

●おさんぽ体験

●エサやり

●健康チェック

●お楽しみ会

２日目 ●朝の健康チェック

●エサやり

●おさんぽ体験

●ワンワンゲーム大会

●救助犬トレーナー検定試験

●認定式

男川（列車）豊橋（新幹線）東京着 17：30～18：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp