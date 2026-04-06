THE NUDE株式会社、長期的な自己投資をサポートする「継続特典プログラム」をリリース

THE NUDE株式会社

アイザックグループのTHE NUDE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今井 魁人）が運営する、24時間会員制フィットネスジム「THE NUDE」は、ブランドコンセプトである「より本質的な身体づくり」を追求する会員の皆様をサポートする新企画「継続特典プログラム」を2026年4月より始動します。

■ 企画概要

THE NUDEは、ブランドコンセプトである「より本質的で機能的な身体づくり」に基づき、コンディショニング×トレーニングをベースとした上質なフィットネス体験を提供しています。本プログラムは、日々の忙しさの中でも自分と向き合い、本質的な身体づくりを継続されている会員様をサポートし、共に歩むパートナーであり続けたいという想いから生まれました。スタンダードプラン以上の期間契約（半年・年間）を継続されている会員様を対象に、月会費の優待を提供。長く続けていただくほど、よりお得にTHE NUDEをご利用いただける仕組みを導入いたします。

■ 導入の背景

なぜ「継続」をサポートするのか。

本質的な身体づくりにおいて、最も重要な要素は「継続」です。しかし、日々の生活の中でトレーニングを習慣化し、自分自身の身体と向き合い続けることは、決して容易ではありません。THE NUDEは、単にトレーニング機器を提供する場所ではなく、皆様にとって人生の「サードプレイス（第三の居場所）」として、心身を整え、自分自身に誇りを持てる場所でありたいと考えています。今回のプログラムは、会員様の長期的な自己投資という「挑戦」を、ジムとして最大限にバックアップし、より継続しやすい環境を追求するために立案されました。

■ 継続特典プログラム詳細

・ 開始時期：2026年4月～

・ 特典内容：

・ 半年プラン継続：月会費 3% OFF

・ 年間プラン継続：月会費 6% OFF

・ 対象：スタンダードプラン以上で期間契約（半年・年間）をされている会員様

※ライトプラン、および過去のキャンペーン入会者は対象外

・ 適用方法：対象プランの更新時に自動適用（詳細は店頭スタッフまで）

■ 24時間会員制フィットネスジム「THE NUDE」について

THE NUDEは、「より本質的で機能的な身体づくり」を求める全ての人のためのコンディショニング×トレーニングをベースとした24時間利用可能な会員制フィットネスジムです。ただ鍛えるだけでもなく、ただ痩せるだけでもない、本当の健康を手に入れて欲しいからこそ、自分の身体ととことん向き合うために、トップレベルのパーソナルトレーナーと、洗練された上質なトレーニング空間、そして贅沢な高級アメニティをご用意しました。忙しい毎日だからこそ、最高のコンディションを維持するために、ここTHE NUDEで、ゆとりある贅沢な時間をお過ごしください。

THE NUDE EBISU＆DAIKANYAMA代官山店/店舗情報

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西１丁目３１－１２ ＦＬＥＧ代官山 B1F

アクセス： 代官山駅 徒歩2分/恵比寿駅 徒歩5分

大きな窓から自然な日の光が差し込む、開放感あふれる空間が特徴。都会の喧騒を忘れ、リフレッシュしながらトレーニングに集中できる環境を整備。

福岡店/店舗情報

所在地： 福岡県福岡市中央区警固２丁目１－１７ 2F

アクセス： 赤坂駅 徒歩10分/薬院大通駅 徒歩5分

都会の中にありながら、一歩足を踏み入れると落ち着いた「隠れ家」のようなプライベート空間が広がります。自分自身と深く向き合い、心身ともに整えるための最適な場所です。

THE NUDE FUKUOKA

▼見学・体験パーソナルについて

THE NUDEでは、随時「無料見学」および「体験パーソナル」を受付けております。

実際のトレーニング空間や、プロのトレーナーによる質の高い指導をぜひご体感ください。

▼お申し込みはこちら

https://x.gd/eRTrw

■ THE NUDE株式会社 概要

会社名：THE NUDE株式会社

代表取締役：今井 魁人

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-19-7-601

設立：2019年2月（2024年アイザックグループ入り ）

事業内容：フィットネス事業の運営

店舗：恵比寿・代官山／福岡・薬院

公式サイト：https://thenude.jp/

代官山：https://www.instagram.com/thenude.official/

福岡：https://www.instagram.com/thenude.fukuoka/

note：https://note.com/rich_lemur2863