開発・研究者の為の機能性粘着テープの小口販売-「for R&D」ブランドページを開設

日榮新化株式会社

日榮新化株式会社は、開発研究現場のプロに向けて、製品開発や研究用途に使用できる、機能性粘着フィルムの小ロット販売「for R&D」シリーズの販売を開始しました。

「少量だけ使用したい・まずは試してみたい」という、メーカーの技術者や大学の研究機関へ向けて、両面テープ(フィルム基材、基材レス)・放熱・遮光などの機能性粘着フィルムを中心に「for R&D」シリーズとして新たにブランドを立ち上げます。

■「for R&D」開設の背景

カスタマイズを得意としてきた当社の強みをより多くの企業様に知っていただき、そして今までお問い合わせを多くいただいていた大学や研究機関からの「試作検討や技術研究のために少量だけ使用したい」という要望に応えるために、機能性粘着フィルムを中心としたECサイトでの販売サービスを開始いたしました。

A4サイズで1枚入り～５枚入りのお取り扱いを中心に、

「少しだけ欲しい」を、欲しい時に、手軽に購入できるECサイト販売です。

開発研究や試作、実験用途、新規材料の評価や試作検証……など、現場の「少量だけ欲しい」「まずは試してみたい」というニーズにお応えするために。

日榮新化のプロ向けシリーズ「for R&D」を、ぜひご活用ください。

■for R&D ブランドページ

https://www.neion.co.jp/tech/rd.html

■for R&D LINE UP

・接着固定用両面テープ(PET基材)：

NeoFix5S2、10、20、30、50、60、80、100、120、150、200

・極薄基材レス両面粘着シート：NE-NCP3

・電気絶縁用粘着シート（PET）：透明X12、16、25、50、75、100、Ｘ125、188、250-SN

・遮光粘着テープ（黒）片面：NE-B20S＋、NE-B50S＋

両面：NE-B50DF＋NE-B60DF＋

（白黒）両面：NE-BW50DF＋

・極薄粘着テープ（PET）：（黒片面）GL-5B、GL-10B、GL-30B

（透明片面）GL-10

・耐熱用粘着テープ：HR50-H915(10)S

・熱伝導シート：T-Conduction50

・熱放射片面テープ：H-radiation2010

・防曇フィルム：PROCEED-W50AF

・傷自己修復フィルム(共同開発品)：Proceed-SH

・フッ素樹脂対応難接着用両面粘着シート：FLT150P

■for R&D 購入について

for R&Dシリーズの各製品は、日榮新化株式会社 公式EC販売ショップ「ハルアイデア」にてお取り扱いしております。

楽天公式ECショップ「ハルアイデア」

https://www.rakuten.co.jp/hal-idea/

Amazon公式ECショップ「ハルアイデア」(作成中)

https://www.rakuten.co.jp/hal-idea/

日榮新化株式会社

日榮新化株式会社（NEION）は「粘着フィルム」を開発・製造・販売するコーティング技術の総合メーカーです。

「粘着フィルム」は、シールやラベルの材料、工業用粘着テープ、サイン・ディスプレイメディア、建築装飾用フィルムなど、私たちの暮らしの身近なところで活躍しています。



公式Webサイト：https://www.neion.co.jp(https://www.neion.co.jp)

■本件に関するお問い合わせ

日榮新化株式会社

企画開発室

TEL：06ｰ6729ｰ2660

E-mail：hal-idea@neion.co.jp