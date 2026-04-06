4月11日（土）午後3時より生放送「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』、特番オリジナル企画「市川團十郎を笑わせたら1000万円」放送決定！芸人24組が“笑いの真剣勝負”に挑む

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【情報解禁】ABEMA10周年特番 30時間限界突破フェス【市川團十郎を笑わせたら1000万円】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y3tcwZjE-tk ]

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画として、4月12日（日）に「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を放送することを決定いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画です。出場するのは、24組の芸人たち。今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRGら、R-1グランプリ優勝者やM-1グランプリ決勝進出コンビほか、様々なフィールドで活躍する芸人たちが大集結しています。

なお、本企画は東野幸治と本田望結の2名がMCを務め、市川團十郎に挑む芸人たちをサポートするお笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）とともに盛り上げます。

絶対に笑わない男の牙城を崩し、芸人賞レースの最高金額と同等である1000万円を手にする芸人は現れるのか！？市川團十郎と芸人24組による1000万円をかけた“笑いの真剣勝負”にご期待ください。

また、『30時間限界突破フェス』では、4月11日（土）の深夜帯に「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」を、4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版」をそれぞれ放送いたします。

「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」は、麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し麻雀を行います。Mリーグからは、プロ雀士の岡田紗佳と中田花奈の参戦が決定。ここでしか見ることのできないプロ雀士と芸能人による己のプライドをかけた深夜の麻雀大会はどのチームが勝利を収めるのか！？今後発表となる出場者にも、ぜひご注目ください。

そして「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」では、『30時間限界突破フェス』放送を記念し、テレビ朝日で放送中の「あざとくて何が悪いの？」の人気企画、 “あざとカラオケ”を5年ぶりにお届けします。番組で10代から40代の男女1,000人にアンケートを実施し、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表。ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、高い歌唱力を誇るJuice=Juiceの江端妃咲がVTRで歌唱紹介します。スタジオゲストには中川安奈や、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞ら豪華メンバーが参戦します。ME:Iの2人をはじめとするゲストのメンバーが“あざとカラオケソング”をスタジオで生歌唱する場面も。MCを務める山里亮太は「あまりに楽しすぎて、声が枯れています（笑）。これを見た直後から、とんでもないテクニックで、カラオケで色んな人を魅了することができるという、素晴らしい番組になっていると思います」と話し、同じくMCの鈴木愛理は「“あざとカラオケ”と聞くと、一人で一生懸命に技を繰り出すイメージを持っていましたが、実は周りを巻き込みながらその場を盛り上げるテクニックが満載で驚きました！カラオケに苦手意識がある方にこそ、役立つヒントがたくさん詰まった回になっています。ぜひ、新しいカラオケの楽しみ方を見つけてもらいたいです」とコメントしました。なお今回、テレビ朝日のオリジナル番組を、ABEMAと地上波で初の同時放送を行います。『30時間限界突破フェス』だからこそ実現した、地上波の人気番組とABEMAが織りなす、濃密な“あざとカラオケ”の祭典にぜひご期待ください。

なお、『30時間限界突破フェス』のタイムテーブルも発表。気になる企画の放送時間をご確認ください。「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■「市川團十郎を笑わせたら1000万円」概要

放送日：2026年4月12日（日）

出演：市川團十郎

MC：東野幸治、本田望結

出場芸人：今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRG（50音順）

■「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」概要

放送日：2026年4月11日（土）

出演：岡田紗佳、中田花奈 ほか

■「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」概要

放送日：2026年4月12日（日）

出演：山里亮太、鈴木愛理、中川安奈、KEIKO（ME:I）、AYANE（ME:I）、関哲汰（ONE N' ONLY）、リンダカラー∞、江端妃咲（Juice=Juice）

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/genre/30h