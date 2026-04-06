【ホテル開業10周年記念】ゴールデンウィークや母の日、父の日、恋人の日に向けた特別プランやキッズ体験をご用意！サウナラボ名古屋のペアチケットが当たる豪華抽選会実施！「春のヒュッゲ・セレブレーション」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）内、ブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年4月13日（月）～6月30日（火）までの期間限定で『北欧フェア～北東北三県の味覚＆いちごと桃の春色スイーツ～』を開催いたします。

北欧で初夏の訪れを祝う「ミッドサマー（夏至祭）」の活気と、大切な人と心地よい時間を過ごす「ヒュッゲ」の文化。これらが日本のゴールデンウィークや母の日、父の日といったお祝い事が続く季節と掛け合わせ、今回のフェアが誕生しました。特別なアニバーサリーが続くこの時期、お客様の「おめでとう」や「ありがとう」の気持ちを後押しする、多彩なセレブレーション企画をご用意しております。

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15737/

▲一輪のカーネーション▲キッズパティシエ体験 パンケーキ▲サプライズプラン▲サウナラボ名古屋

開業10周年のアニバーサリーイヤーを華やかに彩る本フェアでは、5月と6月のそれぞれ一ヶ月間を「Thanks Mother月間」「Thanks Father月間」とし、感謝を伝える特別プランを展開します。日頃なかなか言葉にできない「ありがとう」の想いを、メッセージプレート付きの特別なモンブランや一輪のカーネーションに託し、ホテルならではの洗練された空間で、心ゆくまで家族の絆を深める“ヒュッゲ”な時間をお過ごしいただけます。さらに、6月7日（日）のプロポーズの日や、6月12日（金）の恋人の日が重なる、6月のジューンブライド月には、大聖堂を望む絶好のロケーションで、21本のバラに「真実の愛」を込めて贈るサプライズプランをご用意。また、ゴールデンウィーク期間中には、お子様が主役となり、憧れのパティシエ気分を満喫いただける「キッズパティシエ体験」を実施。専用のコック帽子を被り、パンケーキにデコレーションをお楽しみいただける、ご家族の思い出作りに最適な体験型イベントです。さらに、本フェアのスタートとフィナーレの一週間（平日限定）では、北欧の本格的なサウナが体験できる「サウナラボ名古屋」ペアチケットや、北東北三県の特産品などが当たる豪華抽選会を実施。小さなお子様からご年配の方まで、世代を超えて「おめでとう」と「ありがとう」の言葉が温かく飛び交う、ストリングスホテル 名古屋ならではの体験型アニバーサリー・プロモーションをお届けいたします。

『春のヒュッゲ・セレブレーション』概要

【5月：Thanks Mother月間】母の日特別プラン

5月の一ヶ月間は、お母さんに日頃の感謝を伝える温かな特別プランをご用意しました。

【期間】5月1日（金）～5月31日（日）

ランチ：平日 11:00～15:00（最終入店 13:00）、 土日祝日 11:00～14:40（最終入店 13:00）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

【プラン】

１.乾杯ドリンク＆母の日プレート付ブッフェプラン／＜ランチ＞平日5,800円・土日祝6,500円＜ディナー＞平日6,650円・土日祝7,150円

２.乾杯ドリンク＆母の日限定ホールケーキ付きブッフェプラン／＜ランチ＞平日6,300円・土日祝7,000円＜ディナー＞平日7,250円・土日祝7,700円

※消費税込・サービス料15％込

※ケーキのご予約は3日前までとなります。

【オプション】カーネーション一輪 1,650円 ※消費税込

※カーネーションのご予約は10日前までとなります。

▲「お母さんいつもありがとう」のプレート月モンブラン▲カーネーション一輪▲母の日限定ホールケーキ

【6月： Thanks Father月間】父の日特別プラン

6月の一ヶ月間は、お父さんに日頃の感謝を伝える温かな特別プランをご用意しました。

【期間】6月1日（月）～6月30日（火）

ランチ：平日 11:00～15:00（最終入店 13:00）、 土日祝日 11:00～14:40（最終入店 13:00）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

【プラン特典】モンブランに「お父さんいつもありがとう」のメッセージプレートをプレゼント

【オプション】オリジナルブレンドティー＆アマンドショコラセット 4,480円（消費税8％込／手提げ袋付）

【料金】5,650円～（乾杯酒付きプラン：7,421円～）

※消費税込・サービス料15％込

▲「お父さんいつもありがとう」のプレート月モンブラン▲オリジナルブレンドティー＆アマンドショコラセット

【6月限定】21本のバラで贈るサプライズプラン

「プロポーズの日」や「恋人の日」がある6月限定。大聖堂を一面に望むお席で、特別なアニバーサリーを演出します。「あなただけに尽くします」「心からの愛」「真実の愛」の意味が込められている21本のバラで特別なサプライズを演出いたします。

【期間】6月1日（月）～6月30日（火）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

【プラン内容】お食事、窓側席確約、乾杯酒、9cmのショートケーキ、21本のバラの花束

【料金】20,000円／1名様

※消費税込・サービス料15％込

※2名様でのご予約に限ります。

※ご予約は10日前締め切りとなります。

『春のヒュッゲ・セレブレーション』概要

▲プランイメージ▲窓際席▲21本のバラの花束

【GW限定】キッズパティシエ体験

こどもの日に合わせ、お子様が主役となる「キッズパティシエ体験」を開催いたします。専用のコック帽子をかぶって、パンケーキにチョコペンで自由にお絵描きをお楽しみいただけます。ご家族の笑顔に包まれる、ホテルならではの上質な時間をお楽しみください。

【期間】5月2日（土）～5月6日（水・祝）

ランチ：平日 11:00～15:00（最終入店 13:00）、 土日祝日 11:00～14:40（最終入店 13:00）

ティー：土日祝 15:00～16:30（最終入店 15:00）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

▲パンケーキ

【平日限定】“ヒュッゲ”を楽しむ豪華抽選会

【期間】4月13日（月）～4月17日（金）／6月24日（水）～6月30日（火）の平日限定

【内容】本フェアのスタートとフィナーレの一週間（平日限定）では、北欧の本格的なサウナが体験できる「サウナラボ名古屋」ペアチケットや、北東北三県の特産品などが当たる豪華抽選会を実施します。

・サウナラボ名古屋ペアチケット（5組10名様）

・北東北三県 特産品（60名様）

・北東北三県 オリジナルシール（150名様）

※景品がなくなり次第、抽選会は終了となります。

▲サウナラボ名古屋▲サウナラボ名古屋▲青森県産りんごジュース「希望の雫」、青森県産米「はれわたり」▲岩手県産「サヴァ缶」▲秋田県産「もふどら」サウナラボ名古屋について

名古屋市中区栄に位置するフィンランド式サウナ施設。白樺の木や、緑にあふれた温もりある空間で、ゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。サウナは男女共用のForest Sauna、ミストをお楽しみいただけるUnkaiのほか、男性/女性専用サウナがございます。フィンランド式サウナの最大の特徴は、70～80度の穏やかな温度と、熱したサウナストーンに水をかけ蒸気を発生させるロウリュで、お好みに合わせた湿度に調整できる点です。息苦しさが少なく、肌への負担も軽減され、心身のリラックスにおすすめです。

【所在地】愛知県名古屋市中区栄3丁目9-22 グランドビル8F

HP： https://saunalab.jp/nagoya/

▲シェフズ ライブ キッチン店内

＜店舗概要＞

■2階:ブッフェレストラン『シェフズ ライブ キッチン』

■営業時間：

ランチ：平日 11:00～15:00（最終入店 13:00）、 土日祝日 11:00～14:40（最終入店 13:00）

ティー：土日祝 15:00～16:30（最終入店 15:00）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

■席数（最大利用人数）：110席

■HP： https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/chefslive/