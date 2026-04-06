アピリッツ、ProFutureのメディア「マーケトランク」にSEO・CV導線改善支援を提供。サイト構造最適化によりCVR約1.4倍を実現

ご支援内容

株式会社アピリッツ

本支援では、SEO対策にとどまらず、ユーザー体験とコンバージョン導線の観点からサイト全体を見直す施策を実施しました。

具体的には以下のような改善を行いました。

- 事例ページや記事ページから問い合わせフォームへの導線強化- ヘッダー構造の最適化（メニュー順序・文言変更）- ポップアップやバナーによるコンバージョン導線強化

また、施策実施後はアクセスデータやユーザー行動を分析し、レポートによる効果検証を実施。継続的に改善サイクルを回すことで、サイト全体のCV導線の最適化を支援しました。

これらの取り組みにより、SEO流入を活かした効率的なリード獲得の仕組みを構築することができました。

今後の展望

株式会社アピリッツは、SEO・UX・データ分析を組み合わせたWebマーケティング支援を通じて、企業のデジタルマーケティング成果の最大化を支援してまいります。

今後も、ProFuture株式会社との連携を深めながら、「マーケトランク」の価値向上とリード獲得の最適化を進めてまいります。

https://www.profuture.co.jp/mk/

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営