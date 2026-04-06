【国内旅行が当たる！】『メルマガに登録して応募しよう！絶景の立山黒部アルペンルートを巡る！雲上の高原リゾート「弥陀ヶ原ホテル」に泊まる2日間プレゼントキャンペーン』 実施中！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）が運営する「日本の旅、鉄道の旅」メールマガジンでは、人気のツアー情報やキャンペーン情報、メールマガジン会員だけの特別な情報をお届けしています。

●この度、「日本の旅、鉄道の旅」メールマガジンに登録のうえ、キャンペーン専用ページよりご応募いただいた方の中から抽選で2組4名様※を下記コースにご招待いたします。

2026年6月28日（日）出発

『アルペンルート内ホテルに宿泊！標高約1,930m雲上の高原リゾート「弥陀ヶ原ホテル」と立山黒部アルペンルート2日間』

●今回新規にメールマガジン会員に登録いただいた方はもちろん、既にメールマガジン会員に登録済みのお客さまもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております！

※2組4名様ご当選のうち1組2名様は、JR東日本のグループ共通ポイント、「JRE POINT」のステージ２以上の会員さま専用枠となっております。JRE POINT会員さまはJRE POINTアプリよりお申込みください。

１．キャンペーン概要

キャンペーンページ・ご応募はこちら :https://www.jrview-travel.com/content/sp/cpn/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260401_PRTIMES_spcpn1st＜キャンペーン名称＞

メルマガに登録して応募しよう！絶景の立山黒部アルペンルートを巡る！雲上の高原リゾート「弥陀ヶ原ホテル」に泊まる2日間プレゼントキャンペーン

＜当選賞品＞

『アルペンルート内ホテルに宿泊！標高約1,930m雲上の高原リゾート「弥陀ヶ原ホテル」と立山黒部アルペンルート2日間』

【出発日・旅行日数】

2026年6月28日（日）出発 ・ 1泊2日

【当選人数】

2組4名様（2名1室×2組）※

※2組4名様ご当選のうち1組2名様は、JR東日本のグループ共通ポイント、「JRE POINT」のステージ２以上の会員さま専用枠となっております。JRE POINT会員さまはJRE POINTアプリよりお申込みください。

【行程】

【当選賞品のおすすめポイント】

一度は行きたい！絶景の立山黒部アルペンルート＆個人では予約の取りにくいアルペンルート内「弥陀ヶ原ホテル」に宿泊！

みくりが池・6月中旬頃(イメージ) (C)立山黒部アルペンルート- 立山黒部アルペンルートを楽しむ！標高3,000m級の北アルプスを貫き、富山と長野を結ぶ世界有数の山岳観光ルート。 そのほぼ全区間が中部山岳国立公園内にあります。 富山県立山町の「立山駅」から長野県大町市の「扇沢駅」まで、さまざまな乗り物を乗り継ぎながら、 気軽に大自然が生み出す絶景を楽しむことができます。- 個人では予約の取りにくい、アルペンルート内「弥陀ヶ原ホテル」に宿泊標高約1,930m、中部山岳国立公園内の高原リゾートホテル。ツアーではゆっくり約18時間滞在！夕食は富山の旬を味わえる会席料理をご用意します。アルコールを含むフリードリンク(60分)付き！【滞在中の過ごし方】・ホテルスタッフがご案内する「弥陀ヶ原高原散策」（好天時のみ、16:00頃～）・スライド・ビデオ上映での自然解説（20:00頃～）・星空観察会（好天時のみ、20:45頃～）雲海に沈む夕陽や満天の星など宿泊しないと見られない絶景をお楽しみください♪- ツアーで行くから安心！添乗員がしっかりサポートするので初めて訪れる方でも安心です！アルペンルート内は、宿からご自宅までの手荷物宅配付きなので快適にお過ごしいただけます。（お1人様1個）ご昼食も室堂「レストラン立山」にてご用意！黒部ダム観光放水(イメージ) 期間限定／2026年6月26日（金）～10月15日（木）（予定）弥陀ヶ原・6月下旬頃(イメージ) (C)立山黒部アルペンルート雷鳥(イメージ) 目撃率が高いのは例年5～6月 (C)立山黒部アルペンルート弥陀ヶ原ホテル・外観

【賞品内容に含まれるもの】

行程に明示された交通費、食事代、宿泊費、消費税等諸税およびサービス料金

【旅行企画・実施】

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（観光庁長官登録 旅行業第1135号）

＜キャンペーン応募期間＞

2026年4月1日（水）12:00～2026年5月22日（金）12:00

＜応募方法＞キャンペーンページ・ご応募はこちら

・旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内のキャンペーンページよりご応募ください。

・当キャンペーンにご応募いただいた時点で、「日本の旅、鉄道の旅」メールマガジンへの会員登録も完了となります。

・キャンペーンにご応募いただくには、キャンペーンの応募規約に同意していただく必要があります。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内のキャンペーンページを必ずお読みください。

※既に「日本の旅、鉄道の旅」メールマガジンにご登録いただいているお客さまもご応募いただけますが、キャンペーンページからの応募手続きが必要となります。

２．当選発表

キャンペーンページ・ご応募はこちら :https://www.jrview-travel.com/content/sp/cpn/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=20260401_PRTIMES_spcpn2nd- 厳正なる抽選の上、当選された方には、ご応募いただきました際のメールアドレス宛てに2026年5月下旬に当選通知をお送りいたします。その後、詳細につきまして、お電話にてご連絡させていただきます。- 賞品内容にご同意いただき、株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスとご契約いただいた時点で当選確定とし、発表に代えさせていただきます。- 都合により、お電話でのご連絡が前後する場合もございますので、予めご了承ください。- ご連絡時に、代表者様のご住所、同行者様のご住所、お名前、ご年齢、性別等旅行契約に必要な情報をお伺いいたします。当選者様からの必要な情報提供の通知をもって、ご当選の手続きを完了とさせていただきます。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/