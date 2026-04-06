競泳 松元克央選手「第101回日本選手権水泳競技大会」100m自由形で優勝、200m自由形・100mバタフライで2位入賞

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社が所属契約をしている競泳 松元克央選手が、このたび開催されました「第101回日本選手権水泳競技大会」（3月19日～22日 東京都・東京アクアティクスセンター）において、100m自由形で優勝、200m自由形ならびに100mバタフライで2位入賞しました。

なお、100m自由形では本大会において三連覇を達成しました。

本大会の結果、松元克央選手は、9月に開催される第20回アジア競技大会の100m自由形、200m自由形、100mバタフライ、4×200mフリーリレー、4×100mフリーリレーの日本代表に内定しております。

第101回日本選手権水泳競技大会

日程：2026年3月19日～22日

場所：東京アクアティクスセンター（東京都）

≪大会結果≫

100ｍ自由形：48秒27 優勝

200ｍ自由形：1分45秒91 2位

100m バタフライ：51秒35 2位

【松元克央選手コメント】

いつも温かいご声援を本当にありがとうございます。

今年は怪我も多く強化がうまくいかないこともありましたが、無事日本代表に内定できてとても安心しています。

競泳は9月にアジア大会が東京で開催されますので、金メダル獲得を目指してしっかり強化していきたいと思います。

引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。

【松元克央選手 公式応援サイト：https://www.mitsuuroko.com/sponsorship/katsuhiro-matsumoto/ 】

ミツウロコグループは今後も幅広い活躍が期待される松元克央選手を応援してまいります。

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