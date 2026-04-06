「仕入れ先」が「お客様」に変わる瞬間を体験。ニッカネがカゴメと連携し、BtoBの若手が陥る『やりがいの迷子』を防ぐ逆転研修を実施

株式会社ニッカネ【入社式：8名の新入社員が入社】

業務用食品卸を展開する株式会社ニッカネ（本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：金田 陽介、以下「当社」）は、2026年3月31日から4月3日にかけて、新入社員8名を対象とした実践的な人材育成研修を実施いたしました 。 本研修の最大の特徴は、パートナー企業であるカゴメ株式会社（以下、カゴメ様）との深い信頼関係を活かし、「自分たちが商品を卸している先の食堂で、その食材を自ら食べる」という逆転の顧客体験を組み込んだ点にあります 。

■ 実施の背景：BtoB産業特有の「手応えのなさ」を解消する

食品流通業は医療・福祉・給食を支える不可欠なインフラですが、一般消費者との接点が少なく、若手社員にとっては「自分の仕事が誰を笑顔にしているか」が見えにくいという課題があります 。 当社では、新入社員が入社前のイメージと実務現場のギャップに戸惑うことなく、早期に仕事の誇りを醸成できるよう、流通の「川上（メーカー）」から「最前線の現場（自社）」、そして「川下（最終消費）」までを一気通貫で体験するプログラムを設計しました 。

■ 注目すべき「3つの独自性」

1．「仕入れ先」であり「顧客」でもある特殊なパートナーシップの活用

カゴメ様は、当社にとって重要な仕入れ先であると同時に、当社の食材を納入している「大切なお客様」でもあります 。 新入社員はこの特殊な関係性を学び、自らが運ぶ食材が、日本を代表するメーカーの社員の活力を支えている現場を直接体験します 。

【プロとしての第一歩：ピッキング研修】【プロとしての第一歩：事務研修】

2．カゴメ那須工場での「ニッカネ納品食材」による特別メニュー体験

研修最終日、新入社員はカゴメ那須工場の社員食堂にて、当社が納品した食材とカゴメ商品がコラボレーションした「研修生特別メニュー」を実食しました 。 「伝票上の数字」だった食材が料理となり、誰かに喜ばれる瞬間を体験することで、BtoBの枠を超えた社会的価値を実感させます 。

【カゴメ那須工場見学】

3．現場実務とメーカー研修のハイブリッド型教育

本社倉庫でのピッキング（総合職）や受注システム操作（一般職）といった泥臭い実務研修と、ナショナルブランドの工場見学をセットにすることで、食品流通という巨大なエコシステムの全体像を理解させます 。

【特別メニュー：「赤エスカロップ」】【ボリューム満点の特別メニューを実食】

■ 実施概要

- 入社式： 2026年3月31日、新入社員8名が参列 。 代表取締役社長・役員による祝辞、辞令授与を実施 。- 新卒研修： 4月1日・2日は本社にて倉庫・事務実務研修 。 4月3日はカゴメ那須工場にて見学および特別メニューの顧客体験を実施 。

■ 株式会社ニッカネについて

1975年創業。1万アイテムを超える業務用食品を取り扱う専門商社 。

福祉施設、病院、学校など社会インフラを支える施設への「安定的で安心な食の供給」を通じ、社会の基盤を支える重要な役割を担い続けています 。 人々の生命や健康に直結した事業であることから、その責任を重く受け止め、最高水準のサービスの実現に注力しています 。 大手食品メーカーとの信頼厚いパートナーシップと、東日本全域に16拠点展開する地域密着ネットワークにより、きめ細やかで迅速な配送体制を実現しています 。 売上378億円、従業員850名の当社は、「仲良く楽しく」というモットーのもと、社員が互いに協力しながら共に成長できる職場環境を整備しています 。 パートスタッフの積極採用やシステムの導入など、「健康経営」を軸にワークライフバランスを重視した働き方改革を推進しています。 食の安全と信頼を通じて、東日本の食文化を支える「食のインフラ企業」として成長を続けています 。

【株式会社ニッカネ】

■会社概要

商号 ： 株式会社ニッカネ

代表者 ： 金田 陽介

所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3

設立 ： 昭和50年（1975年）11月7日

事業内容： 業務用食品専門の総合卸売

資本金 ： 3000万円

売上高 ：378億円

従業員数：850名

拠点数：東日本全域16拠点

URL ： https://www.nikkane.com/

【お問合せ先】

株式会社ニッカネ 採用広報部

TEL：0285-37-8482（平日9時～17時）

＊HP 内お問合せフォームからも可能です