ウィメンズオンリーのスニーカー・アパレルセレクトショップ「Forget-me-nots」のPOPUP STORE が4月11日(土)から札幌PARCOにて開催!
今回のPOPUPでは、「Forget-me-nots（フォゲット・ミー・ノッツ）」にて取り扱いのある人気ブランドのアイテムから、「Forget-me-nots」オリジナルアイテムまで幅広く展開いたします。
春先にぴったりなジャケットやフーディーも多数店頭に並びます。
■「Forget-me-nots」 POPUP STORE at SAPPORO PARCO
日程 | 2026年4月11日(土)～2026年5月31日(日)
時間 | 10:00～20:00
住所 | 北海道札幌市中央区南１条西３丁目３ 札幌PARCO B1
(左)Tops | Forget-me-nots - Gathered Mini Tee With Corset (\15,400)
Skirt | Rave Review - Harriet (\71,500)
Shoes | NIKE - T90 Shox Magia (\21,230)
(右)Tops | FETICO - Organic Cotton Denim Pleated Bustier Top (\63,800)
Pants | Forget-me-nots - Wide Straight Denim Pants with Studs (\30,800)
Shoes | NIKE - T90 Shox Magia (\21,230)
(左)Tops | Forget-me-nots - Full Zip Hooded Vest (\24,200)
Skirt | Forget-me-nots - Side Tuck Skirt (\22,000)
Shoes | NIKE - Wmns Astra Ultra Prm (\19,250)
(右)Tops | Forget-me-nots - Bow Tie Shirts (\19,800)
Pants | FETICO - Damask-Jacquard Denim Curve-Fit High-Rise Jeans (\60,500)
Shoes | GANNI - Lace Up Sporty Ballerina Nylon (\69,300)
<販売予定ブランド＞
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APPAREL :
Andersson Bell / Aries / AVAVAV / Charles Jeffrey LOVERBOY / FETICO / Forget-me-nots / GANNI / JUSTINE CLENQUET / kotohayokozawa / Levi's / Marine Serre / NEEDLES / OPEN YY / PERVERZE
SPORTS :
adidas / JORDAN BRAND / NIKE / PUMA / Salomon
GOODS :
A.D.S.R.
and more..
ショップコンセプトは”Street is beautiful, Sneaker is elegant”。
スニーカーとストリートスタイルはクリエイティブに、アクティブに働く現代女性の大切なワードローブであると捉え、そんなクリエイティブで自立した女性たちに、美しさと強さを兼ね揃えた新しいスニーカースタイル、ストリートスタイルを提案していきます。
ショップ名の”Forget-me-nots”は、「忘れな草」の英名。
女性は誰しもがそれぞれの美しさを持った花であり、自立した女性は、どんな時もどんな道でも強く美しく立っています。「忘れな草」は野生の花、ストリートに咲く”wild flower”。野生の美しさと強さ、それぞれが個性的に輝く姿を花に投影しました。
オフィシャルオンラインストア : https://forgetmenots.jp/
オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/forgetmenots_official/
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