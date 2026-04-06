今週末開催！2026年4月11日～12日第4回芋フェス！ＩＮ静岡駿府城公園出店者決定

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ42万人以上を集めているフードイベント芋フェス！の最新開催である、2026年4月11日～12日第4回芋フェス！ＩＮ静岡駿府城公園の出店者が発表された。全部で23店舗での開催となる。注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 静岡県 芋屋まさる

土作りからこだわった自家栽培の厳選した芋を使用。自社製法でじっくり焼き上げ、濃厚な甘みと旨味が際立ちます。

3 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！



4 oimodo 芋フェス大賞スイーツ部門 銀賞

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。

皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に、完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。

5 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

６ほっこり芋 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

７ DINER すぎ 芋フェス！大賞 審査員特別賞

さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮

何を食べても美味い店です。

8 神奈川県あっぱれＯＩＭＯＮ

石川県 伝統加賀野菜である五郎島金時をはじめ、

甘くなった紫芋→ふくむらさき など入手しにくい物から べにはるか、シルクスイートの定番モノまでを

じーっくり石焼きにこだわり昔ながらの製法で時間を掛けて焼いております。

9 はらペコkitchen

おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。

10 IMOBAKKA 優秀賞 銀賞 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！

11 マルフミ商店

さつまいもベビーカステラ

１2ジェームスポテト

フライドポテト専門店のジェームスポテトです。

こだわりのポテトを揚げたてにてご用意させていただきます。

チーズ好きにはたまらない濃厚なチェダーチーズをトッピングもオススメです。

13 ＡＭＲＫＥＢＡＢ

ケバブ

14おいもや農家の台所

桜島溶岩石でじっくりと焼き上げた皮まで美味しい焼き芋が特徴です。

全国やきいもグランプリで5万人の投票の結果優勝した「塩やきいも」が人気商品

15 いも庵

当店の焼き芋は、伝統製法の専用壺でじわじわとじっくり焼き上げることで、さつまいも本来の甘み旨みが増し、さらにねっとり甘いこだわりの壷やき芋となります。

また、壺やき芋を使用した体に優しい甘さのスイーツを作っております。

16やきいも丸じゅん

冷やし焼き芋にこだわって、２０年 冷やし焼き芋 発祥のお店が放つ

第2弾 焼き芋とフルーツの融合！ 「フルーツ焼き芋」

食感は焼き芋 風味はフルーツ イベント初出店

（大学と商社との共同開発1年 甘さ新食感！世界初）

17 レカント

三島市名物のみしまコロッケとブラジルの家庭料理をコラボレーションしたブラジル風みしまコロッケを是非ご賞味ください

18 T’s green

お店で大人気のお芋あんのかりんとう饅頭を揚げたてでご提供します！揚げ団子にもおいもあんをのせて会場限定で販売予定です！この機会に是非ご賞味ください。

19濱膳

こだわりの粉を使用し、豚バラと、小海老を、贅沢に使ったお好み焼きで、ボリュームもたっぷり♪

20ポーズコーヒー

自家焙煎コーヒーをその場で挽いてハンドドリップにてご提供致します

21 pizzeria ASSO

550°で一気に焼き上げる本格ナポリピザをお手軽にご賞味下さい。作り置きはせず焼き立てをお楽しみいただけます。

是非お立ち寄りください。

以上21店舗になります。

前回の伊東では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

なお入場料は無料です。

協賛 フィリップモリス

イベント概要

2026年4月11日12日（土日）10：00～16：00小雨決行

静岡県静岡市駿府城公園東御門前広場

第5回芋フェスIN静岡駿府城公園

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料

URL ：第5回芋フェス！ＩＮ静岡駿府城公園

https://www.imo-fes.com/

Instagram

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