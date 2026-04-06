ペットと暮らす毎日をもっと楽しく！「ペッツトウキョウ新聞」4月号を発行

Lehman Holdings株式会社

Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役： Raymond Chen）は、ペットとの毎日を豊かにする情報をお届けするフリーペーパー「ペッツトウキョウ新聞」4月号を発行いたしました。

本号では、「犬との春のお出かけ」に焦点を当て、愛犬家の皆さまに向けた充実したコンテンツを掲載しております。

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「ペッツトウキョウ新聞」は、ペットとの暮らしをより楽しく、より快適に過ごすためのヒントをお届けする月刊情報誌です。4月号では、春のお出かけ特集記事を掲載しております。

「ペッツトウキョウ新聞」は、Pets Tokyo各店舗で無料配布中です。ぜひこの機会に、ペットとの暮らしをより豊かにするヒントをお楽しみください。

Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

URL ：https://petstokyo.com/

Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。

Pets Tokyo株式会社宛／お問い合わせ

■メール

marketing@petstokyo.com

■SNS

Pets Tokyo公式Instagram

https://www.instagram.com/petstokyo_official/

Pets Tokyo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@petstokyo

プレス担当：菊地