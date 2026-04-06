渋谷スクランブルスクエアにBIRKENSTOCKのポップアップショップが初登場。

Birkenstock Japan 株式会社

2026年4月6日(月)より、渋谷スクランブルスクエアにBIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)のポップアップショップがオープンします。

BIRKENSTOCKは、4月6日(月)より渋谷スクランブルスクエアにてブランド初となるポップアップショップをオープンいたします。春から夏にかけてサンダルが活躍するこれからの季節に向けて、豊富なラインナップをご用意します。

ファッションやグルメ、カルチャーが交差する渋谷の中心にあり、ショッピングの合間や仕事帰りにも気軽に立ち寄れるショッピングスポットの渋谷スクランブルスクエア。アクセスの良さが魅力のポップアップショップでは、今年50周年を迎えるアイコニックなクロッグ「BOSTON（ボストン）」をはじめ、世界中で愛され続けるダブルストラップサンダル「ARIZONA（アリゾナ）」など、人気の定番スタイルを多彩なカラーバリエーションと素材で展開。さらに、リベットの輝きがアクセントとなるファッション性の高いモデルや、上質なレザーを使用したエレガントなスタイルまで、ユニセックスで幅広く取り揃えます。

また、100％天然由来成分を使用し、ドイツ製にこだわったフットケアライン「CARE ESSENTIALS」もご用意しています。

春夏の足元を快適かつスタイリッシュに彩るこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

オープンを記念して、製品を税込22,000円以上お買い求めいただいた方へ、先着でBOSTONのアニバーサリイラスト入りの特製トートバッグを差し上げます。なくなり次第終了となります。

ARIZONA RIVET \20,900

BOSTON BRAIDED \25,300

CARE ESSENTIALS (パミスストーン、フットケアキット、ボディケアアイテムなどを取り扱い) \1,595～6,380

BIRKENSTOCK POP UP SHOP SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

会期：4月6日(月) オープン

オープン時間：10:00 - 21:00

会場：渋谷スクランブルスクエア

5階 +Q（プラスク）グッズ

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

商品に関するお問合せ

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp