【カフェコムサ】大輪のマンゴーのバラが美しい、母の日限定ケーキを販売

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。

HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8650.html

カフェコムサでは、母の日にマンゴーローズが美しい、母の日限定ケーキのご予約・販売をいたします。日頃の感謝を込めてパティシエが創り出すマンゴーのバラをメインに飾った花束のようなケーキは母の日のプレゼントに最適です。

【ご予約限定ケーキ】母の日 限定ケーキ ～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～【店頭展開ケーキ】母の日 限定ケーキ ～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～

母の日 限定ケーキ

～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～

マンゴーを美しい薔薇に仕上げ、いちごとキウイと共にカスタードクリームのベースに華やかに飾り付けました。

甘酸っぱいラズベリークリームとの相性抜群な美味しさをお楽しみいただける母の日 限定ケーキです。

ベース：カスタードクリーム

≪ご予約限定ケーキ≫

12cm \4800

15cm \7200

ご予約期間：4/6（月）～5/1（金）まで

お渡し期間：5/7（木）～5/10（日）まで

≪店頭展開ケーキ≫

\1400（1ピース）

展開期間：5/7（木）～5/10（日）

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

30年の感謝を、ひとくちの幸せに・・・





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

［LINE］@Cafe comme ca