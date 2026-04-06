【カフェコムサ】大輪のマンゴーのバラが美しい、母の日限定ケーキを販売

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株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。


HPはこちら :
http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8650.html

カフェコムサでは、母の日にマンゴーローズが美しい、母の日限定ケーキのご予約・販売をいたします。日頃の感謝を込めてパティシエが創り出すマンゴーのバラをメインに飾った花束のようなケーキは母の日のプレゼントに最適です。



【ご予約限定ケーキ】母の日 限定ケーキ　～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～


【店頭展開ケーキ】母の日 限定ケーキ　～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～


母の日 限定ケーキ


～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～


マンゴーを美しい薔薇に仕上げ、いちごとキウイと共にカスタードクリームのベースに華やかに飾り付けました。


甘酸っぱいラズベリークリームとの相性抜群な美味しさをお楽しみいただける母の日 限定ケーキです。



ベース：カスタードクリーム



≪ご予約限定ケーキ≫


12cm \4800


15cm \7200



ご予約期間：4/6（月）～5/1（金）まで


お渡し期間：5/7（木）～5/10（日）まで



≪店頭展開ケーキ≫


\1400（1ピース）


展開期間：5/7（木）～5/10（日）



※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。





30年の感謝を、ひとくちの幸せに・・・



〈カフェコムサについて〉
日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。
［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/


［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist


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