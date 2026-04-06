消防士の要望をもとに考案した塩分補給サプリメント「RED-Q」の新ラインアップを4月15日より販売開始

佐藤薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、消防士の要望をもとに考案した塩分補給サプリメント「RED-Q」の更なる用途拡大に向け、昨年7月発売した30カプセル入りに加え、新たに2タイプのラインアップを展開します。具体的には、企業・団体が購入して従業員・職員に配布をしやすい『RED-Q 個包装仕様(2カプセル×50袋の大袋タイプ)』と、カプセルが苦手なお子様や高齢者でも飲みやすいライトユーザー向け『RED-Q 20カプセル入り』を令和８年（2026年）4月 15日(水)から、さとやくオンラインショップで販売開始します。また今回のラインアップ強化を記念し、パッケージのデザインも一新します。

奈良県広域消防組合消防本部と佐藤薬品工業のコラボで、消防士の要望をもとに考案した塩分補給サプリメント「RED-Q」※1は、去る3月11日に、日刊工業新聞社主催の「第36回 読者が選ぶネーミング大賞」で、生活部門第1位および審査員特別賞をW受賞しました。また、「熱中症予防声かけプロジェクト」への協賛※2や、アンチ・ドーピング分析の実施※3など、より多くの方に安心してご使用いただける取り組みも進めています。

【商品の概要】

1. RED-Q（レッドキュー） 30カプセル入り

内容量：30カプセル

販売価格：税込990円（税抜917円）

カプセルサイズ：普通

昨夏7月先行発売したもののパッケージリニューアルを行った仕様です。個人で使用される方におすすめです。

２．RED-Q（レッドキュー） 個包装仕様

内容量：2カプセル/袋×50袋

販売価格：税込2,880円（税抜2,667円）

カプセルサイズ：普通

昨夏実施のモニター調査で、個包装仕様が欲しいという声があり、複数人数でシェアする場合に配慮する製品を新発売した仕様です。職場や団体など共有使いにおすすめです。

3．RED-Q（レッドキュー） 20カプセル入り

内容量：20カプセル入り

販売価格：税込585円（税抜542円）

カプセルサイズ：小さめ

お子さまや高齢者の方などカプセルが苦手な方も飲みやすいカプセルが小さめの仕様です。ライトユーザーの方におすすめです。

※1 RED-Q開発背景

近年、気温の上昇に伴い、日常生活やスポーツ、屋外作業において塩分補給の重要性が高まっています。本サプリメントは、奈良県広域消防組合消防本部と佐藤薬品工業のコラボ（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000138078.html ）で、消防士が、訓練前や出動前に素早く塩分補給ができ、口の中に後味が残らないものが欲しい、などの声をもとに開発したカプセルタイプのサプリメントです。昨年7月に、30カプセル入りを販売開始すると同時に、消防署やスポーツ団体、建築業者などの協力のもと、モニター調査を実施しました。モニター調査より得た「より小さくて飲みやすいものが欲しい」、「現場で配布しやすいものが欲しい」などといった声をもとに30カプセル入りに加えて、「20カプセル入り（小さめカプセル）」と「2カプセル/袋×50袋の大袋タイプ」の2仕様を追加しました。

※２ 「熱中症予防声かけプロジェクト」協賛

当社は、「熱中症予防声かけプロジェクト」（ https://hitosuzumi.jp/ ）に2026年4月1日より協賛しています。 同プロジェクトは、こまめな水分補給や適度な休憩といった基本的な予防行動を、日常の声かけを通じて広げることを目的とした取り組みであり、企業・自治体・団体が連携しながら、社会全体での意識向上と行動定着を目指しています。「RED-Q」では同プロジェクトのロゴをパッケージ上にも表記し、暑さ対策の大切さを啓発しています。

「熱中症予防声かけプロジェクト」バナー

※3 アンチ・ドーピング分析の実施

Anti Doping Action（アンチ・ドーピング・アクション）は、株式会社イルホープが提供するアンチ・ドーピングプログラムです。WADAが定めるドーピング禁止リスト（＝禁止表国際基準）やJADA の公開するガイドライン（ https://www.playtruejapan.org/entry_img/s-guideline.pdf ）を基に、製品に混入するリスクのあるドーピング禁止物質を分析しています。Anti Doping Actionのロゴは上記の厳しい基準をクリアした製品にのみ使用が許される、品質保証の証です。

ADA（アンチ・ドーピング・アクション）のロゴ

【特集コンテンツ「わたしの熱中症予防」について】

本サプリメントの発売にあわせ、様々な業種の方の熱中症に対する取り組みを紹介する特集コンテンツ「わたしの熱中症予防」を公開予定です。

当社は、今後も日常生活やスポーツ、屋外作業など幅広いシーンにおいて、健康の維持をサポートしていきます。

【さとやくオンラインショップのご案内】

「RED-Q」はさとやくオンラインショップで販売しております。さとやくオンラインショップでは、ヘルス&ビューティーケアに関する多彩な商品を取り揃えていますので、ぜひお立ち寄りください。

https://www.satoyaku.jp

【会社概要】

社名：佐藤薬品工業株式会社

本社所在地：奈良県橿原市観音寺町9番地の2

代表取締役：佐藤雅大

設立： 1951年4月30日

事業内容： 医薬品の製造販売及び健康食品・化粧品の企画販売

HP：http://www.sato-yakuhin.co.jp/about/company