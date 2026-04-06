「情報ぐんま」群馬 35 市町村を繋ぐ共創メディアとして本格始動

株式会社群馬書房

■ 概要

株式会社群馬書房、 株式会社グリーンエクセラテック、 Office 刃-YAIBA（オフィスヤイバ）の 3社が連携し、令和 7年 8月 9日に創刊した地域共創型 WEBメディア 「情報ぐんま」 （https://info-gunma.com/）は、配信開始から累計 250,000PV を突破し、地域メディアとして異例の反響を呼んでいます。このたび「情報ぐんま」は、さらなる発信力強化と地域活性を目指し新フェ ―ズへと突入します。

■ 群馬の「今」を動かすインフルエンサー 2名が参画

群馬県内で絶大な支持を得る人気インフルエサー、「けーちゃん」氏 と「にわつる」氏 の二組 が 運営メンバーとして正式に加入しました。 今後は、両氏の持つ高いクリエイティビティと共感力を活かし、公式 Instagramを通じたダイレクトな情報発信を大幅に強化。単なる情報掲載に留まらず、群馬における新しい情報の在り方を提示していきます。

■【情報ぐんまの野望】

シン・メディアの創造 私たちは、従来の情報源であった地元のテレビ局や新聞などのメディアと、SNS をはじめとする若者を中心とした新いメディアとを結ぶ「架け橋」となります。 これは単なる情報の集約ではなく、メディアの「ダイバーシティ（多様性）化」を推進する試みです。それぞれのメディアが持つ独自の強みを活かし合い、補完し合うことで、情報の分断を防ぎ、「誰も、どこも取り残さない」地域情報インフラを構築します。

■『情報ぐんま』の体制と強み

・ インフルエサーによる SNSプロデュース : 「けーちゃん」氏・「にわつる」氏が Instagramをプロデュースし、若年層や感度の高い層へリサーチ。

・ 全 35 市町村に配置された “地域特派員 ”: 地元在住者が、現場の熱量や暮らしの変化をいち早くキャッチ 。

・ 3社の専門性融合 :

o 群馬書房 : 編集力と出版ネットワーク 。

o グリーンエクセラテック: テクノロジーとサイト運用・ DX 支援 。

o Office 刃-YAIBA: ストーリーブランディグと戦略立案 。

■特派員（情報発信パートナ）を大募集！

「情報ぐんま」では、地域の今を伝えたい仲間や情報を募集しています 。

・ 対象 : 群馬県内在住、または関わりのある方（年齢・経験不問）。

■お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

『情報ぐんま』編集部

担当： 木榑（こぐれ）浩之

MAIL：kogure@yaiba.biz

TEL： 090 -4829-1319

WEB：https:info-gunma.com/

Instagram：https://www.instagram.com/joho_gunma

■運営会社

株式会社群馬書房

〒371-0854 群馬県前橋市大渡町１丁目６ －９ 津田ビル

https://gunmashobo.com/

代表：萩原のり子

株式会社グリーンエク セラテック

〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町３８２ －１ 群成舎 Annexビル 3F

https://green -xeletech.com/

代表：武石 燎

Office刃-YAIBA-

〒370-0864 群馬県高崎市石原町 1978-10

代表：木榑浩之

https://yaiba.biz/