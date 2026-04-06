株式会社山田建商とのゴールドパートナー契約締結のお知らせ

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株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社山田建商と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


ゴールドパートナー契約内容

■内容
・大型ビジョン演出（セットプレー守備）への広告掲出
・アカデミーアシスト


■契約期間
2026年3月31日～2027年3月30日


株式会社山田建商　代表取締役　山田 眞裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

はじめまして、(株)山田建商と申します。
この度、水戸ホーリーホックのパートナーとしてクラブを応援できることを大変光栄に思います。


社員一同で応援させて頂きますので、ファンの皆様、サポーターの皆様、よろしくお願いいたします。 水戸ホーリーホック様の益々のご活躍を楽しみにしております。


法人概要



■法人名
株式会社山田建商


■所在地
茨城県常陸太田市小沢町1257-1


■代表者
代表取締役　山田 眞裕


■事業内容
・解体工事


■URL
https://www.kensetumap.com/company/524675/