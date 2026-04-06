株式会社山田建商とのゴールドパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社山田建商と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・大型ビジョン演出（セットプレー守備）への広告掲出

・アカデミーアシスト

■契約期間

2026年3月31日～2027年3月30日

株式会社山田建商 代表取締役 山田 眞裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

はじめまして、(株)山田建商と申します。

この度、水戸ホーリーホックのパートナーとしてクラブを応援できることを大変光栄に思います。

社員一同で応援させて頂きますので、ファンの皆様、サポーターの皆様、よろしくお願いいたします。 水戸ホーリーホック様の益々のご活躍を楽しみにしております。

法人概要

■法人名

株式会社山田建商

■所在地

茨城県常陸太田市小沢町1257-1

■代表者

代表取締役 山田 眞裕

■事業内容

・解体工事

■URL

https://www.kensetumap.com/company/524675/