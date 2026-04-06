株式会社山田建商とのゴールドパートナー契約締結のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
はじめまして、(株)山田建商と申します。
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社山田建商と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
・大型ビジョン演出（セットプレー守備）への広告掲出
・アカデミーアシスト
■契約期間
2026年3月31日～2027年3月30日
株式会社山田建商 代表取締役 山田 眞裕 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
はじめまして、(株)山田建商と申します。
この度、水戸ホーリーホックのパートナーとしてクラブを応援できることを大変光栄に思います。
社員一同で応援させて頂きますので、ファンの皆様、サポーターの皆様、よろしくお願いいたします。 水戸ホーリーホック様の益々のご活躍を楽しみにしております。
法人概要
■法人名
株式会社山田建商
■所在地
茨城県常陸太田市小沢町1257-1
■代表者
代表取締役 山田 眞裕
■事業内容
・解体工事
■URL
https://www.kensetumap.com/company/524675/