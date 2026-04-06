ニューヨーク公募展から凱旋『吉本新喜劇 吉田ヒロギャグアート展』4月7日(火)より花のれんタリーズコーヒーで開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、2026年4月7日(火)より「花のれんタリーズコーヒー なんばグランド花月店」にて、『吉本新喜劇 吉田ヒロ ギャグアート展』を開催いたします。

アーティストとしての顔も持つ吉本新喜劇・吉田ヒロは、2021年に初の個展を開催して以降、定期的に『吉本新喜劇 吉田ヒロギャグアート展』を行い、精力的に活動しています。2025年高島屋大阪店での個展の際には「最終目標は海外！」と宣言。その言葉通りに、日本人アーティストを世界に紹介する『NY公募展2025秋冬』での入選を果たし、今年1月にはニューヨークのマックスギャラリーで展示され、吉田本人もニューヨークへ行ってまいりました。

その凱旋記念として、花のれんタリーズにて入選作品『楽描き（RAKUGAKI）』・『きゃんで～』を展示いたします。『楽描き（RAKUGAKI）』は色とりどりの華やかな大作。一方『きゃんで～』は幻想的で見る角度によって異なる雰囲気の作品です。その他、それぞれにタッチの異なる作品の数々も展示いたしますので、ぜひご覧いただきお楽しみください！

「花のれんタリーズコーヒー なんばグランド花月店」は、よしもと×タリーズの初のコラボレーション店舗として2017年12月にオープンしました。オープン当初より、よしもと女性スタッフのアイデアを活かした限定ドリンクやグッズを販売する他、店内のアート展示や映像コンテンツの展開をおこなうなど、様々な形でのコラボレーションをおこなっております。

「吉本新喜劇 吉田ヒロギャグアート展」 （2026年4月7日(火)～2026年5月上旬までの予定）

「楽描き（RAKUGAKI）」

作品サイズ： 縦91.0×横116.7(cm)

「きゃんで～」

作品サイズ ：横45.5×53.0(cm)

吉田ヒロ コメント

NYの個展で刺激を受けて帰ってきました！

世界に届けた『ギャグアート』を、今度はホームの難波で皆さんに。

コーヒーを片手に、僕の自由な表現を楽しんで笑ってもらえたら最高です！

ぜひ遊びに来てまゆげボーン！

花のれんタリーズコーヒー なんばグランド花月店

＜住 所＞大阪府大阪市中央区難波千日前 11-6 なんばグランド花月１階

＜電 話＞06-6575-9078

＜営業時間＞8:00～22:00（全日）

＜席 数＞90席（全席禁煙）