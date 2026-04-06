【先着5社限定・無料】合同会社Yulie、EC事業者向けにKlaviyo自動化フローの設計書をFigmaで個別作成｜″何を自動化すべきか″が一目でわかるCRM設計書を無償提供

合同会社Yulie

合同会社Yulie（本社：神奈川県横浜市、代表：宗像俊磨）は、EC事業者を対象に、Klaviyoを活用したメール自動化フローの設計書をFigmaで個別作成し、先着5社限定で無償提供するキャンペーンを開始いたします。

■ 背景

EC事業者のCRM導入が進む一方で、「ツールは入れたが、何を自動化すべきかわからない」「フローを設計する前に運用が始まってしまった」という声を多くいただいています。

弊社が2026年2月に提供を開始した「CRM設計無料診断」にも多数のお問い合わせをいただく中で、共通して見えてきた課題がありました。

「全体像が見えないまま、部分的な施策を積み重ねている」

CRMは本来、顧客の購買フェーズに沿って設計されるべきものですが、実際には「カゴ落ちメールだけ設定した」「ウェルカムメールは後回し」といった断片的な運用が大半です。

そこで、導入前の段階で「自社のCRM全体像」を可視化できる設計書を、各社の業種・商材に合わせて個別作成し、無償でお届けすることにいたしました。

■ 設計書の内容

Figmaを用いて、以下の6つの自動化フローを業種・商材ごとにカスタム設計します。

１. ウェルカムフロー

新規登録したお客様に、ブランド紹介・人気商品・初回特典を段階的に配信（4通構成）

２. カゴ落ちフロー

カートに商品を追加したまま離脱したお客様へのリマインド配信

３. チェックアウト離脱フロー

決済画面まで進みながら離脱したお客様への後押し配信

４. 購入後フォローフロー

購入後のお礼・レビュー依頼・関連商品の提案を自動配信（2通構成）

５. 誕生日フロー

誕生月に合わせたクーポン・特典の自動配信

６. ウィンバックフロー

一定期間購入のない休眠顧客への再購入促進

各フローには、トリガー条件・待機時間・分岐条件・メールごとの配信目的と想定コンテンツ・業種特有の購買行動を踏まえた設計意図の説明を含みます。

■ 本キャンペーンの特徴

１. 「貴社専用」の設計書

業種・商材・課題に合わせて1社ずつFigmaで個別設計します。食品・アパレル・サブスク・コスメなど、購買行動が異なるからこそ、個別設計に意味があります。

２. 導入前に全体像が見える

ツールの契約前・実装前の段階で「何を・どの順番で・誰に届けるか」が可視化されるため、社内の意思決定や外部パートナーへの共有にもそのまま活用できます。

３. 完全無料・営業なし

設計書の提供後に契約を強制することは一切ありません。設計書をお持ち帰りいただき、自社で実装いただくことも可能です。

■ 対象

・Shopifyを利用しているEC事業者

・CRM・メール自動化をこれから始めたい、または見直したい方

・「何から手をつけるべきか」を整理したい方

■ 募集要項

募集数：先着5社（定員に達し次第、募集終了）

費用：無料

▼お申し込みはこちら

https://yulie.jp/

■ 代表コメント

宗像俊磨（合同会社Yulie 代表）

「CRMは"設計"が9割だと考えています。どのツールを使うかよりも、"誰に・いつ・何を届けるか"の全体像が描けているかどうかで、成果は大きく変わります。今回の設計書は、その全体像を導入前に手に入れていただくためのものです。まずは5社限定で、1社1社本気で向き合って設計します。」

■ 会社概要

会社名：合同会社Yulie（ユリー）

代表：宗像俊磨

事業内容：Shopify × Klaviyoに特化したCRM運用支援（戦略設計・メールデザイン・実装・改善）

Web：https://yulie.jp/