『忍たま乱太郎』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」にて新商品を販売します。

『忍たま乱太郎』×「ROUND1」のコラボキャンペーン「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」が開催！

ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル」のほか、カプセルトイの「フレークシール」やクレーンゲーム景品の「フェイスタオル」など、コラボならではの新作アイテムが登場！

2026年4月18日(土)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2026年4月25日(土)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。

開催情報

「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」

・開催期間 2026年4月18日(土)～6月21日(日)

・開催店舗 ROUND1 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は9店舗のみ

・イベント特設サイト https://www.round1.co.jp/collaboration/nintama/index.html

《開催内容》

・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）

・オリジナルグッズの販売（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、

ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）

※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン

・コラボメニューの販売

・カラオケコラボルームの実施（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、

吉祥寺店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店）

・ボウリングスコア登録キャンペーン

・アミューズメントオリジナルコラボプライズ&マストバイキャンペーン

・カラオケ歌唱キャンペーン

・スポッチャARスタンプラリー

・Xフォロー＆リポストキャンペーン など

※キャンペーンによって該当店舗が異なります

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

グッズ情報

■トレーディンググリッター缶バッジ ROUND1コラボver.（全10種）

販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入]6,600円(税込)

ラインナップ：猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、食満留三郎、善法寺伊作

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション ROUND1コラボver.（全10種）

イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングクリアカード ROUND1コラボver.（全10種）

イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ホロアクリルフィギュアスタンド ROUND1コラボver.（全10種）

販売価格：2,310円(税込)

■アクリルフォトプロップス ROUND1コラボver.（全10種）

販売価格：1,540円(税込)

■ブロマイドセット ROUND1コラボver.（絵柄10種セット）

販売価格：2,750円(税込)

■エコバッグ ROUND1コラボver.

販売価格：2,640円(税込)

■ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル ROUND1コラボver.

販売価格：1,100円(税込)

※缶バッジ全10種（ランダム1個付き）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

※一部商品はイベント会場販売価格となります。

カプセルトイ ※9店舗限定

■フレークシール（全10種）

販売価格：500円(税込)

仕様：各キャラ5枚1セット

※全国9店舗限定（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）

※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定

■フェイスタオル（全10種）

※アミューズメント設置99店舗

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/nintama_round1/

予約期間：2026年4月25日(土)～6月21日(日)23:59

発送日：2026年9月発送予定

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※WEB販売ではカプセルトイ・クレーンゲームプライズの販売はございません。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C) 尼子騒兵衛／NHK・NEP

【関連サイト】

「忍たま」特設サイト

https://www.nhk-character.com/character/nintama/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://x.com/chugaionline