『忍たま乱太郎』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」にて新商品を販売します。
『忍たま乱太郎』×「ROUND1」のコラボキャンペーン「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」が開催！
ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル」のほか、カプセルトイの「フレークシール」やクレーンゲーム景品の「フェイスタオル」など、コラボならではの新作アイテムが登場！
2026年4月18日(土)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2026年4月25日(土)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。
開催情報
「忍たま乱太郎 全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」
・開催期間 2026年4月18日(土)～6月21日(日)
・開催店舗 ROUND1 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は9店舗のみ
・イベント特設サイト https://www.round1.co.jp/collaboration/nintama/index.html
《開催内容》
・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、
ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）
※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン
・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、
吉祥寺店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店）
・ボウリングスコア登録キャンペーン
・アミューズメントオリジナルコラボプライズ&マストバイキャンペーン
・カラオケ歌唱キャンペーン
・スポッチャARスタンプラリー
・Xフォロー＆リポストキャンペーン など
※キャンペーンによって該当店舗が異なります
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
グッズ情報
■トレーディンググリッター缶バッジ ROUND1コラボver.（全10種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入]6,600円(税込)
ラインナップ：猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、食満留三郎、善法寺伊作
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション ROUND1コラボver.（全10種）
イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングクリアカード ROUND1コラボver.（全10種）
イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ホロアクリルフィギュアスタンド ROUND1コラボver.（全10種）
販売価格：2,310円(税込)
■アクリルフォトプロップス ROUND1コラボver.（全10種）
販売価格：1,540円(税込)
■ブロマイドセット ROUND1コラボver.（絵柄10種セット）
販売価格：2,750円(税込)
■エコバッグ ROUND1コラボver.
販売価格：2,640円(税込)
■ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル ROUND1コラボver.
販売価格：1,100円(税込)
※缶バッジ全10種（ランダム1個付き）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※一部商品はイベント会場販売価格となります。
カプセルトイ ※9店舗限定
■フレークシール（全10種）
販売価格：500円(税込)
仕様：各キャラ5枚1セット
※全国9店舗限定（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）
※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定
■フェイスタオル（全10種）
※アミューズメント設置99店舗
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/nintama_round1/
予約期間：2026年4月25日(土)～6月21日(日)23:59
発送日：2026年9月発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※WEB販売ではカプセルトイ・クレーンゲームプライズの販売はございません。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C) 尼子騒兵衛／NHK・NEP
【関連サイト】
「忍たま」特設サイト
https://www.nhk-character.com/character/nintama/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline