『忍たま乱太郎』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが登場！

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中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「忍たま乱太郎　全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」にて新商品を販売します。

『忍たま乱太郎』×「ROUND1」のコラボキャンペーン「忍たま乱太郎　全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」が開催！


ボウリングやローラースケートを楽しむ乱太郎たち10名の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル」のほか、カプセルトイの「フレークシール」やクレーンゲーム景品の「フェイスタオル」など、コラボならではの新作アイテムが登場！


2026年4月18日(土)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。また、2026年4月25日(土)より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。


開催情報

「忍たま乱太郎　全力で遊ぶ！？体力勝負の段 in ラウンドワン」


・開催期間　2026年4月18日(土)～6月21日(日)


・開催店舗　ROUND1 各店舗　※グッズ取り扱い店舗は9店舗のみ


・イベント特設サイト　https://www.round1.co.jp/collaboration/nintama/index.html



《開催内容》


・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、


　ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）


　※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン


・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、


　吉祥寺店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店）


・ボウリングスコア登録キャンペーン
・アミューズメントオリジナルコラボプライズ&マストバイキャンペーン


・カラオケ歌唱キャンペーン


・スポッチャARスタンプラリー
・Xフォロー＆リポストキャンペーン　など



※キャンペーンによって該当店舗が異なります


※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。


グッズ情報



■トレーディンググリッター缶バッジ　ROUND1コラボver.（全10種）


販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入]6,600円(税込)


ラインナップ：猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、土井半助、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、食満留三郎、善法寺伊作


※トレーディングタイプですので種類は選べません。






■ポラショットコレクション　ROUND1コラボver.（全10種）


イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■トレーディングクリアカード　ROUND1コラボver.（全10種）


イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ホロアクリルフィギュアスタンド　ROUND1コラボver.（全10種）


販売価格：2,310円(税込)





■アクリルフォトプロップス　ROUND1コラボver.（全10種）


販売価格：1,540円(税込)





■ブロマイドセット　ROUND1コラボver.（絵柄10種セット）


販売価格：2,750円(税込)





■エコバッグ　ROUND1コラボver.


販売価格：2,640円(税込)





■ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル　ROUND1コラボver.


販売価格：1,100円(税込)


※缶バッジ全10種（ランダム1個付き）


※トレーディングタイプですので種類は選べません。




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


※一部商品はイベント会場販売価格となります。


カプセルトイ ※9店舗限定



■フレークシール（全10種）


販売価格：500円(税込)


仕様：各キャラ5枚1セット


※全国9店舗限定（札幌すすきの店、仙台泉店、池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、ららぽーと新三郷店、ヨロッカ春日井店、梅田店、福岡天神店、さいか屋 横須賀店）


※さいか屋 横須賀店は5月下旬オープン



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


クレーンゲームプライズ景品 ※アミューズメントコーナー限定



■フェイスタオル（全10種）


※アミューズメント設置99店舗



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/nintama_round1/


予約期間：2026年4月25日(土)～6月21日(日)23:59


発送日：2026年9月発送予定



※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※WEB販売ではカプセルトイ・クレーンゲームプライズの販売はございません。


権利表記・関連サイト

【権利表記】


(C) 尼子騒兵衛／NHK・NEP



【関連サイト】


「忍たま」特設サイト


https://www.nhk-character.com/character/nintama/


Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/


中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)


https://x.com/chugaionline