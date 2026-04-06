【静岡・伊豆】春のおでかけ応援！お得なSpringキャンペーン開催中！15％OFFで伊豆狩野川の清流で育った鮎など地元食材を満喫〈中伊豆フィッシングリゾートグランイン〉

株式会社ブッキングリゾート

公式サイトURL：https://www.glamping-shizuoka-izu.com/

静岡県中伊豆のグランピング施設「中伊豆フィッシングリゾートグランイン」では、春から初夏のお出かけを応援するSpringキャンペーンを開催しております。

釣り堀やつかみ取り、サウナなどアクティビティ豊富でお子様連れにも人気の高い施設です。

◆「期間限定キャンペーン」詳細

◆ 「中伊豆フィッシングリゾートグランイン」が選ばれる理由

１.お日にち限定15％OFF～春の旅行がもっとお得に♪静岡でおでかけを楽しむBBQプラン～『マス釣り体験付き』[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/687_1_69b7c718046ab0a8c3d31eeee201b507.jpg?v=202604060551 ]２.【ホタル観賞ガイド付】＜期間限定プラン＞目の前の清流で出会う「幻想的な光」｜スタッフが案内する大人の自由研究＜1泊2食付＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/687_2_410508bf48c8fe30ce31df4feb267e84.jpg?v=202604060551 ]貸切サウナ掴み取り釣りBBQ１.子どもから大人まで大満喫！多彩なアクティビティ

園内にある釣り堀での釣り体験や掴み取り、養殖場でのエサやり体験などここでしかできない体験が満載。その他にも、プライベートサウナや客室温泉、燻製作りや季節のアクティビティも豊富にご用意しております。

お風呂場家族一緒に温泉２.全室広々とした客室温泉付き

「Gran In」では、全てのお部屋にプライベート客室温泉をご用意しております。

温かみを感じる陶器のお風呂で心安らぐひとときをお楽しみください。

ご家族でもゆったりとお過ごしいただける空間をご用意しておりますので、ごゆっくりとご堪能ください。

BBQ海鮮セット自社養殖「クリスタルサーモン」３.地元中伊豆の恵みを堪能！自社養殖の「クリスタルサーモン」や中伊豆ワサビなどを味わえる贅沢BBQ

伊豆市の食材を味わう贅沢BBQをご用意!

“食”にこだわり五感で感じる優雅なひととき。

自社養殖の「クリスタルサーモン」や中伊豆ワサビなど、伊豆の安心安全の食材をふんだんに使用したオーナーこだわりの食体験。さらに伊豆ブランド肉の「伊豆牛 」をご用意しております。

山・川・海の幸にブランド牛まで、心躍るディナータイムをお楽しみください。

施設概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/687_3_ca13650b8c67d65e5ebe8007e4d3ea5c.jpg?v=202604060551 ]

※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください

▹施設概要

施設名：中伊豆フィッシングリゾートグランイン

所在地：〒410-2511 静岡県伊豆市宮上121-1

客室数：4棟

▹アクセス

お車でお越しの方

伊豆中央道大仁南インターを降りて､県道12号経由 約11km

公共交通機関でお越しの方

修善寺駅より東海バス20分

当施設最寄りのバス停は、東海バス「宮上」 施設より徒歩3分

公式サイトを見る :https://www.glamping-shizuoka-izu.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp