【ロッテシティホテル錦糸町】フィットネスブランド「VALX」と朝食コラボ！人気のプロテイン入り期間限定スムージーをご提供

株式会社ロッテシティホテル

ロッテシティホテル錦⽷町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1 総支配人：福井朋也）は、フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）とコラボレーションし、2026年4月6日（月）～2026年4月24日（金）の期間限定で、VALXの人気プロテインを取り入れた「巨峰と赤キャベツの甘酒プロテインスムージー」を朝食ビュッフェにてご提供いたします。

VALXホエイプロテイン×ホテルシェフによる期間限定コラボスムージー

当ホテルの朝食ビュッフェでご好評をいただいているシェフ特製スムージーは、新鮮な野菜やフルーツに甘酒を合わせた、やさしい味わいのドリンクです。本コラボレーションでは、2026年3月に発売された「VALXホエイプロテイン 巨峰風味」を使用した期間限定「巨峰と赤キャベツの甘酒プロテインスムージー」が登場いたします。

VALXホエイプロテイン(WPC) 巨峰風味を使用したホテル特製「巨峰と赤キャベツの甘酒プロテインスムージー」

「VALXホエイプロテイン」は、牛乳由来のホエイ（乳清）を原料とし、吸収が速いのが特徴とされています。国内製造・厳選原料を使用し、溶けやすさや味にもこだわった商品となっています。今春新発売の巨峰風味はぶどうの甘みがぎゅっと凝縮された、飲みやすいテイストが魅力です。本企画では、甘酒の自然な甘みと掛け合わせ、ホテルならではの贅沢な味わいに仕上げました。

「ビーツの甘酒スムージー」（写真左）と「小松菜の甘酒スムージー」（写真右）

ホテルの 朝食ビュッフェでは「ビーツの甘酒スムージー」と「小松菜の甘酒スムージー」をご提供しております。甘酒は米麹由来の伝統的な発酵飲料で、朝の目覚めの一杯にふさわしい食品として、当ホテルのスムージーにも取り入れております。

ロッテシティホテル錦糸町に宿泊すると「VALX GYM錦糸町」が無料で利用可能！

本格的なトレーニングマシンが揃う「VALX GYM錦糸町」

トレーナー界のレジェンドと称される山本義徳氏が監修したVALX GYMは、初心者からベテランまで幅広い方が使いやすいジムとして人気を得ています。ロッテシティホテル錦糸町にご宿泊のお客さまは滞在中、ホテル2階にある「VALX GYM錦糸町」を追加料金なしで利用できます。本格的なトレーニングマシンを備えた環境で、旅行先や出張先でも運動習慣を維持できるのが魅力です。

心身が整うウェルネスホテルステイのご提案

１.移動はホテル館内で完結！

ご宿泊者さまは、滞在フロアのエレベーターで2階に移動すれば「VALX GYM錦糸町」へアクセス可能です。雨の日でも外に出る必要がなく、気軽に運動をお楽しみいただけます。※1

２.24時間いつでも利用可能

VALX GYM錦糸町は24時間営業のため、ホテルのご宿泊者さまはチェックインからチェックアウトまで、お好きな時間にご利用いただけます。※2

早朝のトレーニングや一日の終わりのワークアウトなど、スタイルや旅の予定に合わせて運動を取り入れていただけます。

３.ホテルの朝食ビュッフェで栄養チャージ

トレーニングと組み合わせて、健康と美を意識した朝食ビュッフェで栄養を補給するのがおすすめです。「エッグベネディクト」や「カカオ入りカレー」をはじめ、和洋のメニューや新鮮な野菜、フルーツをお楽しみいただけます。

※1) トレーニングウェア、靴等のレンタルサービスはご提供しておりません。お客さまご自身にてご用意をお願いいたします。一般的に運動に適さない靴（サンダル、ゴム草履、 ヒール、ブーツなど）や裸足での施設利用はご遠慮いただいております。また、各種オプションメニューは有料となります。「VALX GYM」HPよりご確認ください。

※2）VALX GYM 錦糸町のご利用を希望する場合、ホテル4階のフロントにてお申し込みをお願いいたします。

コラボレーション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/134_1_2703aeb4fb5991209c9073af1961c4bc.jpg?v=202604060551 ]

お部屋のご予約はこちら

https://go-lottecityhotel.reservation.jp/

VALXについて

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎ VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

ロッテシティホテル錦糸町について

公式HP

https://lottecityhotel.jp/

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/