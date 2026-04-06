ブランド体験ラボ/受取スポット「Green Beans Park」オープン

イオンネクスト株式会社

イオンネクストは、２０２６年６月２６日に、イオンのネット専用スーパー「Green Beans（グリーンビーンズ）」の世界観に触れられるブランド体験ラボおよび商品の受取スポットとして、「Green Beans Park（グリーンビーンズパーク）」を、「イオン八王子滝山」内にオープンします。

「Green Beans Park」は、公園のように誰もが気軽に立ち寄れ、人が集い、遊び、学び、ショッピングができるブランドの世界観に触れられる空間です。楽しみながらブランドの価値に触れ、サービスの魅力を自然に体感できる場として展開します。

また、施設内には医薬品販売を行う「イオンネクスト八王子薬店」を併設するとともに、秋ごろより「Green Beans」で注文した商品の受取スポットを設置します。今後は、地域との接点を広げながら、ブランドへの理解と共感を深める場として発展させ、“公園のように立ち寄れるネット専用スーパー”という新たなブランド体験価値を創出する施設として運営してまいります。

＜ コンセプト ＞

楽しみながら学び、ブランドの世界観に触れられる空間

「Green Beans」の特長である、安心して利用できる商品や配送サービス、豊富な品揃えから選べる楽しさ、スムーズに買い物ができる便利さを、アクティビティを通じて体験できる空間です。アナログとデジタルを組み合わせた体験型コンテンツにより、楽しみながら自然に理解できる設計としています。さまざまな体験を通じてサービスへの理解を深めるとともに、ショッピングなども含めた体験を通じて、「Green Beans」の世界観を体感しながら、ブランドとの新たな接点を広げていただける場を目指します。

■ 主なアクティビティ

１．おつかい！グリーンビーンズ

買い物をテーマにしたミッション型体験コンテンツ。キャラクターの依頼に応じて商品を選びながら、ネット専用スーパーの仕組みや利便性を楽しみながら体感できます。

２．パシャっと！グリーンビーンズ

顔写真を撮影し、サービスを支えるさまざまな職種の人々に「へんしん」できる体験型フォトコンテンツ。AI画像生成技術により、グリーンビーンズを支える多彩な人物に変身したイラストがその場で完成します。

３．リズムでピッキングチャレンジ

ピッキング工程を再現したリズムゲーム。BGMに合わせて商品を仕分ける体験を通じて、人とAIの協業や物流の仕組みを、楽しみながら直感的に体感できます。

４．その他のアクティビティ

CFCで稼働するロボットの映像を放映するシアタールームや、当社の事業をブロックで再現した模型展示に加え、絵本を設置し、親子で安心してくつろげる空間などを提供していきます。

■ 受取スポットの設置（２０２６年秋頃開始予定）

ネット専用スーパー「Green Beans」で注文した商品の受取スポットを設置します。

配送に加え、都合に合わせてお客さまが注文した商品を受け取れる選択肢を提供することで、ネット専用スーパーをより便利にご利用いただける環境を整えます。

■ 「イオンネクスト八王子薬店」の展開

施設内には、医薬品販売を行う「イオンネクスト八王子薬店」を併設します。医薬品に加え、サプリメントなど約１,５００品目の取り扱いを通じて、お客さまの生活をサポートします。

また、健康測定コーナーを起点に健康相談を実施するなど、日常生活に役立つ機能として提供していきます。

＜ 施設概要 ＞

・ 施設名：Green Beans Park（グリーンビーンズパーク）

・ 業態：ブランド体験ラボ／受取スポット

・ 所在地：東京都八王子市滝山町一丁目８８５-１外（イオン八王子滝山【North】１階）

・ 営業時間：１０:００～１９:００

・ 開店日：２０２６年６月２６日（金）

・ 施設面積：約５５０平方メートル

※本リリースの掲載画像は全てイメージです。