【加須市】大空からあなたの手のひらに。手描きこいのぼり職人が描いた「オリジナル手ぬぐい」好評販売中 ― 🎏こどもの日の贈り物にも ―

加須市

「🎏こいのぼりのまち」加須市から、春の風に乗せて『オリジナル手ぬぐい販売』のご案内です。

加須市では、県内唯一の手描きこいのぼり製造元として名をはせた橋本弥喜智商店の三代目弥喜智こと、故橋本隆氏が本企画のために特別に描き下ろした「オリジナルこいのぼり手ぬぐい」を販売中です。

空を悠々と泳ぐジャンボこいのぼりの威厳と、手描き職人の温もりを手のひらサイズに込めた本品。

お子様の健やかな成長を願う「こどもの日」の贈り物や、日常を彩る伝統工芸としてもおすすめです。

ぜひお手元で加須の風を感じてください。

🎏商品の紹介・デザインは全４種！

こいのぼり手ぬぐい・全４種

【デザインラインナップ（全4種）】

■１.真鯉（青）、２.緋鯉（赤）、３.子鯉（緑）、４.ジャンボこいのぼりの４種類

１.真鯉（青）２.緋鯉（赤）３.子鯉（緑）４.ジャンボこいのぼり

■価格 各1枚 500円（税込）

【購入方法】

気軽にお買い求めいただけるよう、窓口販売とインターネット販売（オンライン申請）をご用意しました。

■窓口販売

市内各所にてお取り扱いしています。

・加須市役所 シティプロモーション課

・各総合支所 地域振興課（騎西・北川辺・大利根）

・各公共施設（パストラルかぞ、キャッスルきさい、みのり、アスタホール、市民プラザかぞ、加須未来館）

・道の駅 童謡のふる里おおとね

・一般社団法人 加須市物産観光協会（加須商工会館）

・むさしの村

■インターネット販売（オンライン申請）

全国どこからでもご購入いただけます。

※お届けは日本国内に限ります。発送対応は平日開庁時のみとなりますので、ご了承ください。

■ふるさと納税の返礼品としてもお取り扱い中

加須市を応援してくださる方への感謝を込めて、ふるさと納税の返礼品としても提供しております。全4種が揃う特別なセットをご用意しました。

▼▼▼販売先・販売方法など詳細はこちら

https://www.city.kazo.lg.jp/shisei_koho/city_promotion/35922.html

【本件に関するお問い合わせ先】

加須市役所シティプロモーション課

TEL：0480・62・1111