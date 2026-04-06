教育から生まれた次世代管弦楽団「アジュライト・シンフォニーオーケストラ」東京音楽大学 作曲指揮専攻4年・22歳作曲家「 Erisa」自作曲を自ら指揮する旗揚げ公演を5月5日・関内ホール大ホールにて開催

■ 世界的にも希少な、22歳による“作曲×指揮×オーケストラ”

AzuriteStyle株式会社第5回アジュライトミュージックコンサート迷宮のマスカレードMajestic童謡Tour

22歳で自身のオーケストラを立ち上げ、自作曲を自ら指揮し、大ホールで旗揚げ公演を行う事例は、世界的に見ても極めて希少です。音大精鋭のみで構成される流動型オーケストラとして、若手プロ人材の実践教育の場にもなっており、“教育から生まれた次世代オーケストラ” という社会性と物語性を持つ、横浜発の新しい文化プロジェクトとして、日本のみならず世界を視野に活動してまいります。

「Erisa」東京音楽大学 作曲指揮専攻MMC 4年

2004年 横浜市生まれ

横浜国立大学附属横浜小学校・中学校

東京音楽大学付属高校 卒業

3歳よりヴァイオリンを「桐朋学園子供のための音楽教室」田中みちる氏に師事

作曲/堀井勝美・糀場富美子・石川洋光・藤原豊・山下康介・後藤加寿子・神山奈々

指揮/増井信貴・松井慶太

ピアノ/佐藤智子・佐藤圭奈

ソングライティング/小杉周水

ドラム/今井義頼

アコースティックギター/村松哲也

これまで各師に師事

■ 音大精鋭による、次世代プロ育成型オーケストラ

「アジュライト・シンフォニーオーケストラ」は、誰でも参加できる一般的な市民オーケストラではありません。

音楽大学・音大卒業生を中心とした精鋭のみで構成され、固定団員制ではなく、公演ごとに選抜される流動型スタイルを採用。

若手演奏家、作曲家、劇伴、ポップス、映像音楽など、

次世代のプロを目指す人材が実践経験を積める教育型オーケストラ としても機能します。

■ 母が育てた教育コンサートから生まれた、次世代オーケストラ

本公演の原点は、横浜で幼児教室・脳育ピアノ教室を主宰する母親が手がけてきた、独自の教育型ステージにあります。

アジュライトミュージックコンサートは、一般的なピアノ発表会とは異なり、子どもたち一人ひとりが 「弾きたい」音楽を弾けるように編曲。 演奏後の子どもインタビュー 保護者からの舞台メッセージ 親子の成長ストーリー共有 会場全体で楽しめる演出を取り入れた、教育と感動体験が融合したミュージックコンサートとして2年おきに開催されてきました。

今回で5回目を迎えるこの舞台で育った一人が、Erisaです。

■ 東京音楽大学で培った商業音楽×オーケストラの実践力

Erisaは現在、東京音楽大学 作曲指揮専攻 作曲「ミュージック・メディアコース」4年に在学。

商業音楽では国内最高峰といわれるこちらのコースで、オーケストレーションをはじめ、映画、劇伴、ポップス、スタジオ録音、セルフプロデュースまでを総合的に学んでいます。また、大学から学んだのではなく、3歳から習ってきたヴァイオリンで東京音楽大学付属高校へ入学し、音楽教育と作曲、指揮などを高校から専門的に学んできました。

その学びを土台に、今回の旗揚げ公演では オーケストラ作曲 商業音楽的アレンジ ポップスバンド融合 童謡の再構築 観客参加型の演出 ステージプロデュースまでを一貫して手がけます。

公演の見どころ

第1部｜13：00～15：30 ピアノソロ発表ステージ（無料）

子どもたちによるソロ演奏に加え、演奏後のインタビュー、保護者からのメッセージ、恒例の童謡メドレー合唱など、家族で楽しめる温かなステージを展開。

第2部｜17：00～18：30 オーケストラ旗揚げ公演 メインステージ

新設アジュライト・シンフォニーオーケストラによる本格演奏。

「Erisa」指揮によるオリジナル作品を演奏。特に前回好評だった楽器紹介は、ErisaのMCにより、お子さまからご年配者まで笑いありの会場一体型ステージです。

プロの演奏家も出演 ※プロフィールは下欄

ピアノ「大嶋美帆子」ショパン 「子犬のワルツ」

ヴァイオリン「清水遥子」ヴィエニャフスキー「スケルツォ・タランテラ」 伴奏：大嶋郁子

第3部｜18：30～19：00

「天国と地獄」作詞/作曲 歌 Ugo＆Erisa

歌のおにいさん・おねえさんをイメージした、お子さま向けの曲に合わせ、子ども達がダンスを披露。

「Happiness to Happiness ～しあわせをアナタに～」作詞/作曲 Chigusa 編曲/Erisa

Erisaの母であり、アジュライトミュージックスクール主宰のChigusaによる作詞/作曲/弾き語り。

今回はErisaによる編曲でドラム・ベース・ギター・ストリングスをバックに親子で大合唱。

■ 開催概要

公演名：第5回アジュライトミュージックコンサート

旗揚げ企画：アジュライト・シンフォニーオーケストラ

日時：2026年5月5日（祝）

会場：関内ホール 大ホール

内容：作曲×指揮×オーケストラによるジャンル横断型音楽エンターテインメント

■チケット販売

アジュライトスタイル ☎045-846-3868

関内ホールチケットカウンター ☎045-662-8411

ピアノ 大嶋 美帆子

４歳より母大嶋郁子の指導の下ピアノを始め、桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部を卒業。同年秋に渡仏し、パリ市立地方音楽院の最高過程を審査員満場一致で卒業、スコラ・カントルムのコンサーティスト過程においてディプロムを取得する。帰国後、東京藝術大学大学院修士課程ピアノ科を修了。これまで徳丸聡子、オリヴィエ・ギャルドン、ジョルジュ・プルーデルマッハー、迫昭嘉、斉藤龍の各氏に師事する。

現在は東京に拠点を置きながら演奏活動を行い、定期的なソロリサイタルに加え、ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2017、2018においてソロ・室内楽公演を複数回行う。これまでフランス、ドイツ、スイス、イタリア、ルーマニアにおいてソロリサイタルを行い、クラヨーヴァ・フィルハーモニック・オーケストラ、ライプツィヒ・フィルハーモニック・オーケストラと協演。2015年には、パリ郊外カミーユ・クローデル美術館の開館に伴って、オープニング・ウェブサイトの音楽を担当した。

これまで、第４回コープ・ミュージックアワード アントニオ・ベルトリーニ国際コンクールにてピアノ部門第１位、総合第１位、アントニオ・ベルトリーニ賞受賞、第２回ジャック・タデイ国際音楽コンクール第１位、第２回ヤング・ピアノスターズ国際ピアノ・コンクール 第２位、第７回リヨン国際ピアノコンクール、シャトゥー国際ピアノコンクール、第２回ユーレッジョ・ピアノ・アワードにて入選。第２０回宝塚ベガ音楽コンクール第４位、第２９回飯塚新人音楽コンクール第３位、第１０回ショパンコンクールin ASIA アジア大会入賞など、国内外のコンクールに入賞。

横浜音楽文化協会会員。現在、桐朋学園大学音楽学部付属 鎌倉・横浜音楽教室 実技科講師。

ヴァイオリン 清水遥子

3歳よりヴァイオリンを始める。5歳より木村恭子氏に師事し、8歳で桐朋学園附属子供のための音楽教室仙川教室に入室。早くから専門的な環境のもとで研鑽を積んできた。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、現在は東京藝術大学音楽学部4年に在学し、玉井菜採氏、白井圭氏に師事している。

第72回全日本学生音楽コンクール東京大会中学校の部入選、同大会第75回高校の部第3位、第40回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校1年生の部第1位、第37回かながわ音楽コンクール高校生の部神奈川新聞社賞、同コンクール第40回一般の部第1位、第18回セシリア国際音楽コンクール大学生の部第1位およびセシリアIMC審査委員長賞（コンチェルト賞）、第25回大阪国際音楽コンクール弦楽器部門Age-U第1位および大阪市長賞を受賞し、演奏の評価をいただきながら学びを深めてきた。

横浜市イギリス館およびサローネ・フォンタナ（成城学園）にてリサイタルを開催したほか、セシリア国際音楽コンクール受賞者演奏会ではかつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールにておーけすとら・ぴとれ座と共演。さらに、かながわ音楽コンクール入賞記念として設けられたリサイタルが横浜市ミズキーホールにて開催され、演奏活動を通して自身の成長を実感できる貴重な機会となった。

ミュージックセミナーinゆうばり、ドイツ・クロスターシェーンタール国際マスタークラス、フランス・ムジークアルプ夏期国際アカデミーにて研鑽を積み、霧島国際音楽祭には奨学生として参加。ACROS FUKUOKA国際音楽セミナーにも参加し、国内外で学びを重ねている。

2026年5月28日には、学内選抜者が藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演する伝統あるモーニングコンサートへの出演を控えている。2026年夏にドイツSchleswig-Holstein Festival Orchestraに参加予定。

■ 音楽業界・レコード会社・協賛企業との連携を募集

本プロジェクトでは現在、

レコード会社 映像／映画音楽制作会社 テレビ・メディア 横浜の地元企業 教育関連企業 次世代育成支援企業との連携、取材、共同制作、企業協賛を募集しています。

横浜から新たな音楽文化を発信する挑戦にご賛同いただける企業・団体様のご協賛を募集しております。

子どもから大人まで世代を超えて楽しめる本格エンターテインメントを通じ、地域文化振興、次世代育成にともに取り組んでいただけるパートナー企業様を歓迎いたします。

ご協賛企業様には、招待券、配布パンフレット・WEB掲載・会場内PR・サンプリングなど、ご希望に応じてご用意しております。

ご関心をお持ちいただける企業様は、お問い合わせ先までぜひご連絡ください。