CORSA、サイト全面リニューアルとケア用品実装、独自のREPAIR TICKET制度を同時発表。修理文化のアップデートへ。

CORSA

革製品・鞄・財布の修理専門店 CORSA（東京都立川市）は、サイト全面リニューアル、新たなケア用品の実装、そして独自の「REPAIR TICKET」制度の導入を発表いたします。今回の3施策は、修理を通じて価値を継続するというCORSAの理念をより明確にし、利用者の体験向上と、修理文化のアップデートを目的としています。

【サイト全面リニューアル：UX改善で問い合わせ数が大幅増加】

CORSA サイトリニューアル詳細

今回のリニューアルでは、 ユーザーが迷わず修理相談に進めるよう UX（ユーザー体験）を全面的に再設計。

スマホでの閲覧性向上

修理事例の見やすさ改善

LINE・Webフォームの導線強化

ブランド別ページの最適化

修理判断ガイドの導入

これらの改善により、 公開後1～2週間で問い合わせ数が大幅に増加。 LINE・メール・Webフォームからの相談が安定して増え、 利用者からも「使いやすくなった」「相談しやすい」と好評をいただいています。

【ケア用品の新規実装：8年間のヒアリングから生まれた“必要なものだけ】

ROSSO創業から8年間、 お客様から最も多かった声が 「どのケア用品を使えばいいかわからない」 という悩みでした。

そこでCORSAでは、 実際の修理現場で効果を確認し、 “本当に必要な3種類だけ” を厳選して取り扱い開始。

実装したケア用品（3種類）

レザー保湿クリーム（革の乾燥・ひび割れ防止）

レザー・ファブリック用 防水スプレー

レザー・生地用 クレンジングフォーム

これらは、 「修理後の状態を長く保つための最低限で最適なセット」 として、職人の視点から選び抜いたものです。

サイト内で購入でき、 修理後のアフターケアとしてもご案内しています。

【独自の REPAIR TICKET 制度：関係性の証明としての“レザー製チケット】

CORSA Exclusive Ticket

CORSAでは、革製品の修理を「壊れたものを直す作業」ではなく、 “持ち主の時間と価値を未来へつなぐ行為” と捉えています。

その想いを形にしたのが、今回導入した 「REPAIR TICKET」 です。

REPAIR TICKET は、 お客様が大切な革製品をこれからも安心して預けられるように設計された “関係性の継続を象徴するチケット” です。

【REPAIR TICKET の役割】

お客様が安心して次のメンテナンスへ進める“未来の予約票”

修理文化を大切にする CORSA の姿勢を象徴

長く使い続けたい方のための“心の拠り所”

ご家族・ご友人へも受け継げる“価値のバトン”

チケットそのものの仕様や仕組みではなく、 「お客様とCORSAの関係性を未来へつなぐための象徴」 として機能することを重視しています。

修理という体験を終えたお客様にのみお渡ししている、CORSA独自の証です。

【まとめ】

今回の3施策は、

サイトの使いやすさ

修理後のケア

修理文化の継続 という3つの軸から、 CORSAの修理体験を大きく進化させるものです。

「CORSAは今後も、修理を通じて価値を継続する文化を広げてまいります。」

CORSA ホームページ :https://corsa-connection.net/