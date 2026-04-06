士郎正宗氏によるデザインマウスがついに復刻。本日12：00より数量限定でエレコムダイレクトショップ他にて予約受付を開始
エレコム株式会社(本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一)は、漫画家・士郎正宗氏によるデザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの予約受付を、本日2026年4月6日(月)12：00より、エレコムダイレクトショップおよび家電量販店の公式ECサイトにて開始いたします。
エレコムダイレクトショップ 予約ページはこちら▶https://www.elecom.co.jp/r/s840
製品特設Webページはこちら▶
https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00121/?loc=news20260325
本製品は、2002年に漫画家・士郎正宗氏およびメカニックデザイナー・カトキハジメ氏を起用して展開したマウスプロジェクト「M.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)」の復刻企画です。
当時から評価を得た外観デザインは大きな変更を加えず、新たに追加したサイドボタン周辺など一部において、士郎正宗氏自らリデザインを施しました。長期間お使いいただけるよう、保管時も劣化しにくい材料選定を行っています。また、復刻にあたってBluetooth(R)無線接続へモデルチェンジ。高い実用性も兼ね備えたハイグレードのオフィス仕様として、日常使いできるツールとして活躍します。
本パッケージには、マウスのカラーごとに、士郎氏描き下ろしのイラストカード（イラスト共通・色違い／通常全3種）を封入。まれに限定イラスト（全1種）が入っています。
※封入されるカードはいずれの場合も1枚です。
予約受付について
５月１日(金)の発売に先駆けて、本日４月６日(月)12：00よりエレコムダイレクトショップおよび家電量販店公式ECサイトにて予約販売を開始いたします。各サイトでの予約上限数に達し次第、予約販売受付を終了いたします。
エレコムダイレクトショップ 予約ページ▶ https://www.elecom.co.jp/r/s840
ヨドバシ・ドット・コム▶ https://www.yodobashi.com/
ビックカメラ.com▶ https://www.biccamera.com/
ヤマダウェブコム▶ https://www.yamada-denkiweb.com/
エディオン公式通販▶ https://www.edion.com/
Joshin webショップ▶ https://joshinweb.jp/
店頭での一般販売について
※店頭での事前予約はいたしません。
※取り置きは出来ない可能性があります。ご了承ください。
※取り扱い予定店舗は変更になる可能性がございます。
※転売目的でのご購入はご遠慮ください。
ヨドバシカメラ：AKIBA・梅田・横浜・新宿西口・博多・京都・仙台・札幌
ビックカメラ：有楽町・新宿東口・池袋本店・AKIBA・名古屋ゲートタワー・なんば・天神・札幌東急
ヤマダデンキ：池袋本店・三宮・なんば・高崎
エディオン：広島本店・河原町・なんば・倉敷本店・豊田本店
開発の背景や製品の詳しい特長については、3月25日の当社プレスリリースもご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260325-01/
製品詳細
＜士郎正宗 復刻デザインマウス/Bluetooth＞
■ブラック
型番：M-SHIROW1BK
価格：12,800円（店頭実勢価格）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1BK.html
■ホワイト
型番：M-SHIROW1WH
価格：12,800円（店頭実勢価格）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1WH.html
■ブルー
型番：M-SHIROW1SC
価格：12,800円（店頭実勢価格）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-SHIROW1SC.html
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一