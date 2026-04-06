初のコーポレートキャラクター『るんるんるんも』登場　“デジタル社員証”と「auでんき」10周年特設サイトを公開！

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、2026年4月1日に「auでんき」のサービス提供開始から10周年を迎えました。この節目を記念し、auエネルギー＆ライフ初のコーポレートキャラクター『るんるんるんも』が、広報・宣伝部に入社しました。

これに伴い、「auでんき」10周年と『るんるんるんも』の入社を祝う特設サイトを2026年4月6日より公開します。

なお、「auでんき」アプリでは、アニバーサリー仕様のアイコンを公開するほか、10周年を祝うガチャ企画を順次展開していきます。

■10周年にキャラクターを採用した背景

2016年にサービス提供を開始した「auでんき」は、2026年に10周年を迎えました。

これまでauエネルギー＆ライフでは、多くのお客さまの声と向き合いながら、お客さまとの主な接点である「auでんき」アプリを中心に、利便性や分かりやすさの向上に取り組んできました。一方で、これからの10年に向けて、便利であることに加え、より身近に感じられる存在であることが重要だと考えています。

そこで、日常の中でエネルギーに目を向けるきっかけとなり、お客さまとのコミュニケーションを支える新たな存在として、キャラクター『るんるんるんも』が誕生しました。本キャラクターは、コーポレートキャラクターとして、auエネルギー＆ライフが大切にしている考えや取り組みを社会に伝えていく役割を担い、WEBページやSNSでの活動から開始していきます。

【新入社員プロフィール】

・なまえ：るんるんるんも

・社員番号：No. 10-2026

・所属：広報・宣伝部（10周年お祝い係）

・特徴：好奇心旺盛で、楽しいことが大好きな「マーモット」

・特技：小さなしあわせを見つけること

・初仕事：HPとSNSでの入社ご挨拶

・意気込み：「今日からauエネルギー＆ライフの一員になりました！電気の先にある皆さまの小さなしあわせをたくさん見つけるんも！」

・『るんるんるんも』紹介ページ：http://kddi-l.jp/i8L

■“デジタル社員証”ほか、10周年特設サイトを公開！キャラクター起点のコミュニケーションを展開

『るんるんるんも』の入社に際し、代表取締役よりWEB上で社員証が交付され、『るんるんるんも』紹介ページにて公開しました。また、10周年特設サイトでは、10周年に関する企画を集約して発信しています。

さらに、『るんるんるんも』の入社にあわせ、SNSでフォロワーが参加できる「間違い探し」などのコンテンツを順次展開予定です。

キャラクターの個性や世界観を楽しみながら参加できる企画を通じて、10周年を迎えた「auでんき」およびauエネルギー＆ライフの取り組みに親しんでいただくコミュニケーションを推進していきます。

・10周年特設サイト：https://www.au.com/energy/denki/other/10th/

・SNS：http://kddi-l.jp/WLb

■「auでんき」アプリでも、10周年を記念した施策を展開

「auでんき」アプリでは、10周年を記念したアニバーサリー仕様のアプリアイコンを公開します。あわせて、季節イベントと連動したガチャ企画も順次展開していきます。

ガチャ企画は、2025年12月から季節イベントを軸に継続して展開しており、これまで延べ150万人以上のお客さまに参加いただいた反響から、周年企画として継続して実施します。

参考：延べ150万人が参加したアプリ内企画「電気代ガチャ」の進化

「auでんき」アプリでは、日常の中で電気に触れるきっかけをつくるため、アプリ内の企画を継続的に進化させてきました。

2018年には、電気料金1,000円ごとに参加できる「電気代ガチャ」を開始。2023年2月からは、ガチャの景品すべてをPontaポイントとし、より分かりやすく、日常的に楽しめる企画へと進化しました。

さらに2025年4月からは、電気料金に応じた参加に加え、ガチャチケットでもガチャを回せる仕組みを導入。現在は、季節イベントと連動した企画として展開しています。

こうした取り組みから、多くのお客さまにご利用いただき、これまでに400万人以上がアプリをダウンロードし、延べ150万人が参加する企画に成長しています。

■代表取締役社長 齋藤 茂 メッセージ

4月からauエネルギー＆ライフに新しい仲間が加わりました。

これまで10年、「auでんき」アプリを通じてお客さまの日常に寄り添いながら歩んでまいりました。多くのお客さまにご利用いただき、暮らしの中で活用されていることに、大きな喜びと手応えを感じています。

10周年は、その関係性をさらに深め、より身近で価値ある体験へと進化させていく節目と捉えています。新しい仲間と共に、コーポレートメッセージ「Energize Your Life」のもと、お客さまの日常をより明るく、前向きにできるよう、次の10年も挑戦を続けてまいります。新入社員の『るんるんるんも』は、アプリやSNSを通じてお客さまとつながり、コミュニケーションを広げていく存在です。今後の挑戦と活躍にぜひご期待ください。