技術系デジタルメディア「日経クロステック」、公式アプリをリリース

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は、技術系デジタルメディア「日経クロステック」の公式アプリをリリースいたしました。Webサイトの使用感はそのままに、アプリならではの多くの機能を実装。皆さまの情報収集を徹底的にサポートします。

日経クロステック・公式アプリ 3つのポイント

１. 興味分野を体系的に学べる、ミッション機能

ウイークリー、マンスリーで、今読むべき記事をレコメンドするミッション機能を実装。「AIエージェントの最新事例を学ぶ」「建築分野の半導体を学ぶ」というように、体系的に学べるように厳選した記事をミッションとしておすすめします。

ミッションの分野は興味関心に合わせて選べるので、無駄なく、無理なく学ぶことができます。

２. スコアやサポートキャラクターで、楽しく情報収集

情報収集や学習はしたいけれど、なかなか続かない……。そんなあなたのために、記事を読む気持ちが高まる仕掛けもご用意しています。

ミッションの達成や記事読了の数をスコアやランクで可視化。記事読破数が全体でどの程度上位に位置するかが分かります。

さらに、ミッション達成や記事読了をサポートするナビゲーションキャラクターをアプリに表示するモードも。ミッションの進捗状況やランクについてコメントをしてくれるほか、ミッション達成のコツをつぶやき、楽しく進められます。

３. 通知機能で気になるニュースを見逃さない

2025年11月にリニューアルしたWebサイトの使用感はそのまま、毎日更新の「今日の必読」「分野別の必読」や、編集部一押しの「カバーストーリー」で、読むべき記事がすぐに分かります。

また、通知やウィジェットで、フォローした連載・著者の記事更新や、日経クロステックがおすすめする注目記事をお知らせするので、情報を見逃しません。

通勤・帰宅時の移動や家事の合間など、ちょっとしたすきま時間にも、ぜひ日経クロステックをご覧ください。

公式アプリのダウンロードはこちら

App Store：https://nkbp.jp/4bXKTRC

Google Play：https://nkbp.jp/4sK0747

日経クロステックについて

日経クロステック（https://xtech.nikkei.com/）はIT、自動車、電子・機械、建築・土木など、さまざまな産業分野の技術者とビジネスリーダーに向けた技術系デジタルメディアです。「クロス」という言葉は、既存の技術／ビジネス／業界にとどまらない、新しい領域の動きをカバーするという思いを込めたものです。

私たちはこのメディアを通じて、AI（人工知能）やIoT（Internet of Things）、自動運転、デジタルものづくり、建築物やクルマを変える新素材といった技術の最新動向、また法改正や新規参入者、新たなビジネスモデルなどによって引き起こされるビジネス変革をお伝えしています。

どの記事も「日経コンピュータ」「日経エレクトロニクス」「日経アーキテクチュア」など専門誌の記者が取材し、リアルタイムで最前線の情報をお届けするものです。変化の兆しをいち早く取り上げ、産業・社会への影響をわかりやすく解説します。

ビジネスを通じて未来づくりに挑戦している皆さまの、仕事に役立つ情報――。それこそが、日経クロステックが皆さまにお届けしたい「価値」です。

本リリースに関するお問い合わせ先

このリリースの内容に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム（https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/235）にお願いいたします。また、取材に関するお問い合わせは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。