【シリーズ累計約2万7千台突破】手のひらサイズの衣類乾燥機「Qurra ぽけどらい トラベル」に、雨の日の靴も布団もふかふかにする『靴・布団乾燥アタッチメント』が新登場！Makuakeで先行販売開始！

スリーアール株式会社

小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村 陽一）は、シリーズ累計販売数約2万7千台を突破した手のひらサイズの衣類乾燥機「Qurra ぽけどらい トラベル」の専用アクセサリーとして、『靴・布団乾燥アタッチメント』を新たに発表し、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始いたしました。

Makuake販売詳細

特典として、早期サポーターには特別価格での提供をいたします。

販売場所： Makuake

URL ： https://www.makuake.com/project/3r-hcd03-fd/

開催期間： 2026年4月5日 ～2026年4月27日

これまでの衣類乾燥機能に加え、新たに「靴乾燥」「布団乾燥」の機能が追加されたことで、梅雨の時期や花粉シーズン、冬の寒い時期など、オールシーズンで皆様の生活をさらに快適にサポートします。

■洗った靴や雨に濡れた靴をスピード乾燥！デリケートな靴も安心 靴専用アタッチメントを取り付けるだけで、温風が靴全体に広がり、自然乾燥では乾きにくい雨の日の靴も最短15～30分でスピード乾燥。生乾きのニオイやムレをリセットし、翌朝気持ちよく履くことができます。

さらに、革靴やブーツなどデリケートな素材の靴にも安心な「低温モード」を搭載してやさしく乾燥させます。アタッチメント部分は使った後にサッと丸洗いできるため、いつでも清潔に保つことができます。

■ 独自開発の「立体スタンド構造」で布団のすみずみまでふかふかに ホース先端に備えられた独自の「立体スタンド」が布団内に空間をつくり、温風の通り道をしっかり確保。

布団がペタンとへたらないため、温風が隅々まで届き、最短10分でまるで天日干ししたようなふかふかの寝心地を実現します。 根元部分には吸気をふさがない「安全スタンド」を備え、クリーンな空気を取り込みながら製品の熱ごもりを防ぎます。

また、最長120cmのロングホースを採用しているため、高さのあるベッドや大きめの布団でも全体に温風を届けます。

■ これ1台でなんと「5役」！進化したぽけどらいトラベル １.衣類乾燥、２.しわ伸ばし、３.靴乾燥、４.布団乾燥、５.ヘアドライヤーと、別々だった5つの家電が手のひらサイズの「ぽけどらい トラベル」1台に集約。ご自宅での日常使いはもちろん、出張や旅行先のホテル、キャンプ場など様々なシーンで大活躍します。

Makuake販売詳細

特典として、早期サポーターには特別価格での提供をいたします。

販売場所： Makuake

URL ： https://www.makuake.com/project/3r-hcd03-fd/

開催期間： 2026年4月5日 ～2026年4月27日

【リターン例（数量限定）】

【超早割 25％OFF】

靴・布団乾燥アタッチメント単品：2,985円（税込）（一般販売予定価格 3,980円）

【超早割 25％OFF】

ぽけどらいトラベル2点セット（本体＋靴・布団アタッチメント）：8,970円（税込）（一般販売予定価格 11,960円）

【超早割 25％OFF】

ぽけどらいトラベル3点セット（本体＋靴・布団アタッチメント＋ボディバルーン）：10,455円（税込）（一般販売予定価格 13,940円）

※上記以外にも「早割 20%OFF」などのリターンをご用意しております。送料は商品代金に含まれております。

商品仕様

■Qurra ぽけどらい トラベル 靴・布団乾燥アタッチメント

型番：3R-HCD03-FD

サイズ：50～117cm ※蛇腹の長さ 26～93cm

重量：約360g

材質：PP+PBT+ステンレス鋼

■ ぽけどらい トラベル 本体 型番：3R-HCD03

サイズ：約80×70×150mm（本体）、約490×180×970mm（衣類カバー）

重量：約545g（本体）、195g（衣類カバー）

耐荷重：約5kg

消費電力：950W

モード：ドライヤーモード（強・弱・冷風）、衣類乾燥モード（強・弱）

■Qurra ぽけどらい トラベル ノンアイロンアタッチメント

型番： 3R-HCD03-SI

サイズ：

１.着丈： 約800mm（±5mm）

２.袖丈： 約650mm（±5mm）

３.二の腕幅： 約270mm（±5mm）

４.胸囲： 約550mm（±5mm）

５.裾幅： 約560mm（±5mm）

重量： 約160g

材質： ポリエステル

大口注文も承っています

大量注文をご検討の方や、商社や販売店の方もお気軽にお問い合わせください。

法人部門の専門スタッフが対応いたします。

法人向けサイト https://3rrr-btob.jp/

スリーアールグループ

福岡の総合商社であるスリーアールグループは「あしたの欲しいを実現し、社会を元気にする」を理念とし、スリーアール株式会社を始めとする7社で構成されています。主に測定器・小型家電・防疫製品などの企画・販売を手がけおり、東京と岐阜、そして中国に拠点を構えて販売力と商品企画力を強化してきました。世の中のトレンドに独自の発想を加えたアイデア商品の企画を得意としています。

【会社概要】

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト：https://3rrr-hd.jp