【PM2.5の「800分の1」まで捕集！】0.003μmの超精密浄化を実現した、台湾発・Apolnusの人気モデル「Ultra S7」が遂に日本初上陸

株式会社ジョーステック

株式会社ジョーステック（本社：東京都港区）は、空気清浄機ブランド「Apolnus（アポルナス）」より、台湾市場で高い支持を得てきた人気モデル「Ultra S7」を2026年4月中旬に日本市場にて発売いたします。

一般的な空気清浄機の捕集性能は0.3～0.1μmが主流とされる中、Ultra S7はその約100倍微細な0.003μm--PM2.5のわずか800分の1にあたる超微細粒子まで捕集できる設計を採用。

従来の空気清浄機では対応が難しかった領域まで浄化性能を大幅に引き上げた、ブランド独自の技術力が反映されたモデルです。

台湾での発売以来、アレルギー配慮や住環境の質を重視する層から着実に支持を広げてきたUltra S7は、ミニマルで洗練されたデザインと、コンパクトながら高い空気浄化能力を両立した設計を特長とし、乳幼児やペットのいるご家庭など、よりクリーンな室内環境を求める日本の皆さまへ、新しい空気清浄のスタンダードを提案します。

Apolnus公式ストアはこちら(https://apolnus.co.jp/s7_2_prtimes)

浄化技術の進化──「0.3μmの壁」を超えて

近年、家庭内の空気環境は複雑化しており、PM2.5や花粉だけでなく、ウイルス由来の微粒子や超微細なアレルゲンなど、目に見えない「極小のリスク」への対応が求められています。

一般的なウイルスの大きさは約0.1μm、種類によってはそれ以下とされており、従来の0.3～0.1μmを基準とするフィルターでは、これらの微細な粒子がすり抜けてしまう可能性があり、徹底した空気管理における大きな課題となっていました。

Apolnusは、この「0.3μmの壁」を突破することに注力しました。

0.003μmまでの微細粒子も捕集

Ultra S7は、H13クラスの高性能フィルターを採用し、捕集性能を0.003μmレベルまで引き上げることに成功。これにより、一般的な空気清浄機では捕らえきれなかった0.1μmクラスの超微細粒子やウイルス由来の浮遊物質まで捕集することが可能に。

ただ空気を循環させるだけでなく、目に見えない微細な脅威を物理的に取り除くことで、住まいの空気を「整える」から「守る」レベルへと引き上げます。

空気の変化を見通す──高感度VOCセンサーによるリアルタイム検知

室内の空気は、調理や清掃、新しい家具からの揮発成分など、日常のあらゆる場面で絶えず変化しています。

しかし、こうした変化の多くは目に見えず、体感で気づいたときにはすでに長時間さらされていることも少なくありません。

Ultra S7は、高感度VOCニオイセンサーを搭載し、ニオイや揮発性有機化合物（VOC）の微細な変化をリアルタイムで検知します。

短時間で空気環境を整える脱臭性能

センサーが空気の変化を捉えると、活性炭フィルターを含む多層構造フィルターシステムが素早く対応。

コンパクトなサイズからは想像できない空気循環能力で、調理時の油煙やVOC、ペットのニオイなど、さまざまな生活臭に対し、約4分で空気中のニオイ成分を99.9％低減※することが確認されています。

来客前や調理後など、すぐに空気を整えたいシーンでもその力を発揮します。

※密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります。

空気の状態がひと目でわかる─ 3色LED表示

センサーが検知した空気の状態は、3色のLEDランプ（赤・黄・青）でリアルタイムに表示。

「今、空気はきれいなのか、それとも汚れているのか」という目に見えない不安を解消し、換気や空気清浄のタイミングを直感的に把握できます。空気の状態を「見える化」することで、いつでも安心できる住環境づくりをサポートします。

青：良好黄：中程度赤：悪い

性能を長く保つ──高密度フィルターの耐久性と清潔設計

一般的なHEPAフィルターは、使用を重ねるうちにホコリや油煙による目詰まりが生じ、捕集性能が低下しやすいとされています。

Ultra S7は、高密度かつ長寿命設計の多層構造フィルターを採用し、長期間にわたり微細な粒子を安定して捕集します。

さらに、抗菌フィルム層を組み合わせることで、フィルター内部での菌やカビの増殖を抑え、清潔な状態を保ちやすい設計としています。

こうした耐久設計により、フィルター交換の目安は約12か月。約3か月ごとの交換が必要とされる機種と比べ、消耗品コストを約75％抑えることができます。

交換頻度が少ないため廃棄物の削減にもつながり、高い浄化性能と環境への配慮を、日常の暮らしの中で無理なく両立できる設計です。

高い浄化性能と両立する、約19dBの静音設計

Ultra S7は、運転音約19dBの静音設計を実現。気流の安定性を高めたエアフロー構造により、振動を抑えた静かな運転を可能にしています。

お昼寝中の赤ちゃんがいる空間や、夜の読書・作業の時間帯でも、音を気にせず快適に使用できます。

スマートフォン連携による遠隔操作

現代のライフスタイルに合わせて、Ultra S7はスマートフォンとの連携機能に対応。

専用アプリを通じて、室内の空気環境や運転状況、フィルターのメンテナンス通知をいつでも手元で確認でき、外出先からでもワンタッチで操作が可能です。

さらに、音声操作にも対応しているため、家事や仕事で手が離せないときでも、声だけでコントロールでき、快適な空気環境を手軽にキープできます。

コンパクトサイズで、広い空間にも対応

高さわずか31cmのコンパクトサイズでありながら、最大16畳まで対応する空気清浄性能を備えています。

小型機にありがちな「狭い部屋専用」という制約を超え、リビングから寝室まで、さまざまな空間でその性能を発揮します。

インテリアに自然になじむデザイン

マットな質感の仕上げと、すっきりとした円筒形フォルムを採用。家電製品としての存在感を抑え、玄関やベッドサイド、デスク周りなど、どんな空間にも自然に溜け込むデザインです。

軽量設計で、暮らしに合わせて使える

本体重量は約1.95kg。片手で持てる軽さなので、使用する部屋を固定せず、気軽に持ち運ぶことができます。

日中はペットと過ごすリビングで、夜は就寝時の寝室へ。暮らしの流れやシーンに合わせて、柔軟に使える設計です。

品質・安全性への取り組み

Apolnusは、開発から製造に至るまで厳格な品質管理のもとで設計されており、SGSによる試験をはじめ、PSE、TELECなどの各種基準に対応しています。また、自社開発技術への信頼に基づき、ご購入日より2年間の無償保証とサポート体制をご用意しており、長く安心してお使いいただけます。

Ultra S7 製品仕様

サイズ：D190 x W190 x H310mm

重量：1.95kg

カラー：ホワイト

定格出力：15W

対応床面積：16畳

最小運転音：19dB

最小ろ過粒子：0.003㎛

アプリ対応：iOS・Android

操作方法：タッチ・遠隔・音声

Ultra S7は、日本での正式発売に先立ち、公式ストアにて予約販売を実施しており、お得なセット価格でご購入いただけます。詳細は公式ストアをご覧ください。

Apolnus公式ストア :https://apolnus.co.jp/s7_2_prtimes



寝室だけでなく、リビングや個人スペースなど、住まいのさまざまな空間で快適な空気環境を整えたい方におすすめです。

※キャンペーン内容・価格・条件は公式サイトのお知らせに準じます。販売状況により変更となる場合がございますので、最新情報は公式サイトをご確認ください。

アポルナスは、台湾発の家電ブランドとして、サステナブルな循環型ものづくりを理念に掲げ、空気環境と暮らしの質に向き合った製品開発を行っています。



日本クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」において、販売実績No.1※を獲得。

先進的な浄化技術と環境への配慮が評価され、新世代の空気清浄機ブランドとして注目を集めています。

※Makuake掲載期間中の販売実績に基づく（自社調べ）