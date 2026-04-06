AIセキュリティチェックシート回答支援「QuickCheck」、内部統制・ガバナンスを強化する「操作ログ機能」を新たに提供開始

株式会社AIセキュリティソリューションズQuickCheck 操作ログ機能

AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、AIによるセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QuickCheck（クイックチェック）」において、システム内でのユーザーの操作履歴を記録・追跡できる「操作ログ機能」を新たにリリースしたことをお知らせいたします。

■ 新機能開発の背景

「QuickCheck」は、これまで多くの企業様に導入いただき、直近では厳格な情報管理体制が求められる東証プライム上場企業様への導入・納品も完了するなど、エンタープライズ水準での活用が急速に拡大しています。

ご利用企業様の規模が拡大し、複数部門やチーム単位でアカウントを利用するケースが増加する中で、「いつ・誰が・どのデータにアクセスし、どのような操作を行ったのか」を正確に把握したいというニーズが高まっておりました。 特に、大企業が遵守すべき内部統制（ガバナンス）の強化や、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）・Pマークなどの外部監査への対応において、システム操作のトレーサビリティ（追跡可能性）の確保は不可欠です。こうしたエンタープライズ企業様の声にお応えすべく、本機能の実装に至りました。

■ 「操作ログ機能」の3つの特徴

1. 網羅的な操作履歴の記録と可視化

ユーザーのログイン／ログアウト状況をはじめ、チェックシートのアップロードやダウンロード、AIによる回答生成の実行、回答内容の編集・修正など、システム上で行われたあらゆる主要な操作を自動的に記録します。管理者は専用画面からこれらのログを一覧で確認することが可能です。

2. 監査対応をスムーズにするデータエクスポート（CSV出力）

蓄積された操作ログは、期間やユーザー名などでフィルタリングし、CSV形式でエクスポートすることができます。これにより、ISMSやPマークの更新審査、または社内の定期監査において提出が求められる「アクセス記録」などのレポート作成にかかる工数を大幅に削減します。

3. 情報漏洩リスクの低減と不正操作の抑止

「誰がどの機密情報（過去のセキュリティ回答やリファレンス等）を閲覧・ダウンロードしたか」が明確になるため、社内における情報取り扱いの意識向上に寄与するとともに、予期せぬ不正なデータ持ち出しなどのリスクを未然に抑止します。

■ 今後の展望

株式会社AIセキュリティソリューションズは、今後も「QuickCheck」のAI回答精度の向上はもちろんのこと、大企業・エンタープライズ企業様がより安全に、かつ組織全体で安心してご利用いただけるよう、セキュリティおよび管理機能の継続的な強化（アクセス権限の細分化やSSO連携など）を進めてまいります。

■ 「QuickCheck」について

「QuickCheck」は、過去の回答済みシートやセキュリティリファレンスをAIに学習させ、新規のチェックシートに対する高精度な一次回答を瞬時に生成・提案するサービスです。AIネイティブな開発と専門スタッフのレビューを組み合わせることで、回答工数の大幅な削減と営業リードタイムの短縮を実現します。

サービスサイト： https://quick-check.work/

■ 会社概要

社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

設立： 2024年1月

事業内容： ・生成系AIツールの企画・開発・販売 ・生成AI研修・導入支援・システム開発 ・DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

コーポレートサイト： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社AIセキュリティソリューションズ 広報担当