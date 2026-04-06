サムライスタイル株式会社、LPから最短5分で獲得特化の動画広告を制作する「HookHack」を正式提供開始

サムライスタイル株式会社

海外進出支援およびWebマーケティング支援を行うサムライスタイル株式会社（東京都渋谷区、代表取締役CEO：橋本 圭司、以下「サムライスタイル」）は、LPを起点に動画広告を最短5分で生成し、売上差分創出に向けた施策実行精度を高めるサービス「HookHack（フックハック）」を開発し、本日より正式提供を開始いたしました。

本プロダクトは、日本とインドネシアのエンジニアチームによる共同オフショア開発を進め、2025年6月にリリースしたβ版からの大幅アップデートを実現しました。

【獲得領域における動画広告の重要性の高まり】

近年、Web上での検索領域ではLLM（大規模言語モデル）の普及などにより、従来獲得施策の主軸であったリスティング広告の中長期的な不確実性が高まりつつあります。一方で、SNSや動画プラットフォームを起点としたユーザー接点は拡大しており、動画広告はこれまでの認知領域に加え、購入や申込を目的とした獲得領域においても重要性が高まっています。

こうした環境変化のなかで、企業においては動画を制作することに加えて、どの訴求や表現が売上やコンバージョンにつながるのかを見極め、改善に繋げることが求められています。



【代表のマーケティング実務経験を元に企画・開発】

当社代表の橋本は、事業会社およびWeb系ベンダーの双方での経験を経て、事業理解に基づく獲得領域中心のマーケティング戦略立案・実行を累計30社以上にわたり支援してきました。

その実務の中で一貫して向き合ってきたのが、顧客ニーズと事業会社の提供価値の重なりをいかに見極め、どのように伝えると成果に繋げることができるかという課題です。特にコンバージョン獲得を目的とした施策においては、訴求軸や表現の違いが成果に大きな差を生む一方、動画広告領域においては制作負荷が静止画バナーと比較して相対的に高くなる傾向があることから、着手へのハードルが高く、着手後も検証が属人的になりがちでした。

こうした課題意識から当社は、動画広告領域における制作の敷居を下げるとともに、PDCAの速度と精度を高め、成果につながるパターンの見極めを支援するため、HookHackを企画・開発しました。

【HookHackが目指すこと】

これまでの制作系ツールの価値は「1本いくらで作れるか」「どれだけ工数を削減できるか」といった機能面で比較されがちでしたが、広告主が本来求めているのは制作物そのものではなく、制作物を通じて売上をどれだけ伸ばせるかという点です。

そのためには、動画広告における構成要素である訴求軸や表現と、売上やCVRなどの成果指標との関連性を可視化し、成果に繋がる意思決定に昇華していく必要があります。

HookHackは、競合LPや広告表現のリサーチ、他社分析を起点とした複数パターンの訴求軸生成、広告運用における仮説検証を通じて、動画広告におけるインプットとアウトプットの関係を可視化し、売上差分創出につながる意思決定の再現性向上を支援します。

当社はHookHackを通じて「売上差分を創出する動画広告マーケティング」という立ち位置の確立を目指してまいります。

【HookHackの主な特長】

1. 競合比較をもとに、成果につながる訴求を提案

競合LPや広告表現を比較・分析することで、クリエイティブ制作を感覚や経験だけに依存させず、根拠ある訴求設計を支援します。

競合分析

2. LP入力から最短5分で複数パターンの動画を生成

LPを起点に、選択肢を選ぶだけで複数の動画パターンを生成。仮説ごとのパターンを素早く用意することで、テスト速度の向上に貢献します。

パターン生成

3. 広告運用まで見据えた改善サイクルを支援

Google広告との連携により、制作で終わらず、配信後の結果を踏まえた改善案の検討まで一気通貫で支援。動画広告領域のPDCAを1サービスで進めやすい設計としています。

改善提案

HookHackの費用は以下の通りです。

ツール提供プラン: 月額2万円（税抜）～

サポート: 月額10万円（税抜） ※広告レポート作成・改善提案等の伴走支援

オプション: 動画カスタマイズ、撮影など

※字幕位置変更、要素追加、構成変更等に対応

【制作フロー・サンプル動画】

制作フロー(https://youtu.be/fPspgK3BUDo)

サンプル動画(https://youtube.com/shorts/aqngcR_20_M)

【開発・提供体制】

本サービスは、当社がWebコンサルティング事業を通じて培ってきた数十社規模のプロジェクト知見と、経験豊富な映像ディレクターによる動画広告領域の実務知見をもとに設計されています。これにより、運用ノウハウが十分でない企業でも、動画広告の仮説検証と改善を進めやすい環境の実現を目指しています。

また、日本とインドネシアのハイブリッドチームによる共同開発体制により、柔軟な改善対応とコスト最適化の両立を図っています。

【今後の展望：サムライスタイル株式会社 代表取締役CEO 橋本 圭司によるコメント】

当社は今後もHookHackを通じて、動画広告を活用した獲得施策の高度化を支援するとともに、企業がより再現性高く売上差分を創出できるマーケティング体制の構築を後押ししてまいります。

HookHackについて

https://www.hook-hack.com

以上

■サムライスタイル株式会社について

https://samurai-style.tokyo/

サムライスタイル株式会社は「世界の『π』を最大化」をミッションに、企業の海外進出支援事業を展開しています。語学力と海外経験を持ったメンバーが、日本企業がグローバル市場で競争力を高めることを支援します。