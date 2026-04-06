BLゲーム『大穢』の新作グッズが登場！“学園風ver.”の描き下ろし＆ミニキャライラストはファン必見!!

株式会社Ａ３

ミステリーホラーBLゲーム『大穢』の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」にてお取り扱い中！ また、2026年5月16日(土)からはeeo Store 池袋本店にて店舗販売されます。（※後日、ステラワースの通販・店舗でも販売予定）

今回のグッズには“学園風ver.”の描き下ろし＆ミニキャライラストが使用されており、大崎たちキャラクター11人が教員や生徒の姿で登場。購入特典も用意されていますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)

【販売情報（通販／店頭）】

＜eeo Store 通販＞

■販売開始：2026年4月3日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)

＜eeo Store 池袋本店 店頭＞

■販売期間：2026年5月16日(土)～5月29日(日)

■販売場所：eeo Store 池袋本店

＜eeo Store 店頭受取予約＞

■受付期間：2026年4月3日(金)～4月9日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」

※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（5月16日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。

＜ステラワース 通販＆店頭＞

■通販受注期間：2026年5月30日(土)～8月16日(日)

■店頭予約期間：2026年5月30日(土)～6月14日(日)

■店頭販売期間：2026年8月1日(土)～8月16日(日)

【グッズ一覧】

【描き下ろしイラスト 学園風ver.】

■缶バッジ（全8種／ブラインド）

■アクリルカード（全8種／ブラインド）

■アクリルスタンド（全4種）

■クリアファイル（全1種）

【ミニキャライラスト 学園風ver.】

■缶バッジ（全11種／ブラインド）

■アクリルぷちスタンド（全11種／ブラインド）

■アクリルジオラマ（全1種）

■フレークシール 11枚セット（全1種）

※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【通販も対象】購入特典はポストカード（全4種）

『大穢』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品となりますので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）

缶バッジ（描き下ろし／ミニキャラ）

【描き下ろし 学園風ver.】全8種（大崎／青海／日出／静馬）

【ミニキャラ 学園風ver.】全11種（大崎／有明／新橋／青海／日出／汐留／竹芝／市場前／豊洲／船野／静馬）

■【描き下ろし】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,400円（税込）

■【ミニキャラ】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]6,050円（税込）

キャラクターの表情が映える、直径5.7cmの缶バッジ。美麗な描き下ろしイラストに加えて、可愛くデフォルメされたミニキャライラストも楽しめます！

アクリルカード（描き下ろし）

■価格：[単品]690円（税込）／[コンプリートセット]5,520円（税込）

そのまま棚に立てかけて飾れる、やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカード。背景が透けているデザインは、お出かけ先で記念撮影するのにもぴったりです！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)

アクリルスタンド（描き下ろし）

■価格：各1,980円（税込）

アクリルスタンドは、飾りやすいサイズ感ながらも存在感抜群。チェック柄をアクセントに取り入れた4人の衣装など、ゲーム内とは一味違う姿をじっくり堪能できます！

クリアファイル（描き下ろし）

■価格：550円（税込）

普段使いしやすいA4サイズのクリアファイル。学校や職場での書類整理はもちろん、鑑賞用としてお部屋に飾るのもおすすめです！

アクリルぷちスタンド（ミニキャラ）

■価格：[単品]935円（税込）／[コンプリートセット]10,285円（税込）

手のひらに収まるプチサイズのアクスタです。ミニキャライラストで描かれたキュートなキャラクターたちに、思わずほっこり癒されます♪

アクリルジオラマ（ミニキャラ）

■価格：3,850円（税込）

約22.6cm×30cmのプレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクリルジオラマが完成。キャラクター11人が大集合した、賑やかなアイテムです！

フレークシール 11枚セット（ミニキャラ）

■価格：770円（税込）

11枚1セットになった、コレクションに最適な可愛いシールもラインナップ。スマホケースに挟んだりPCや手帳に貼ったりと、気軽に＆手軽に推し活を楽しめます♪

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)

(C)ADELTA

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus