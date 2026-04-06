BLゲーム『大穢』の新作グッズが登場！“学園風ver.”の描き下ろし＆ミニキャライラストはファン必見!!
ミステリーホラーBLゲーム『大穢』の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」にてお取り扱い中！ また、2026年5月16日(土)からはeeo Store 池袋本店にて店舗販売されます。（※後日、ステラワースの通販・店舗でも販売予定）
今回のグッズには“学園風ver.”の描き下ろし＆ミニキャライラストが使用されており、大崎たちキャラクター11人が教員や生徒の姿で登場。購入特典も用意されていますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)
【販売情報（通販／店頭）】
＜eeo Store 通販＞
■販売開始：2026年4月3日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/6295?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1101)
＜eeo Store 池袋本店 店頭＞
■販売期間：2026年5月16日(土)～5月29日(日)
■販売場所：eeo Store 池袋本店
＜eeo Store 店頭受取予約＞
■受付期間：2026年4月3日(金)～4月9日(木)
■受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（5月16日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。
＜ステラワース 通販＆店頭＞
■通販受注期間：2026年5月30日(土)～8月16日(日)
■店頭予約期間：2026年5月30日(土)～6月14日(日)
■店頭販売期間：2026年8月1日(土)～8月16日(日)
【グッズ一覧】
【描き下ろしイラスト 学園風ver.】
■缶バッジ（全8種／ブラインド）
■アクリルカード（全8種／ブラインド）
■アクリルスタンド（全4種）
■クリアファイル（全1種）
【ミニキャライラスト 学園風ver.】
■缶バッジ（全11種／ブラインド）
■アクリルぷちスタンド（全11種／ブラインド）
■アクリルジオラマ（全1種）
■フレークシール 11枚セット（全1種）
※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
【通販も対象】購入特典はポストカード（全4種）
『大穢』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。
ここでしか手に入らない限定品となりますので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）
缶バッジ（描き下ろし／ミニキャラ）
【描き下ろし 学園風ver.】全8種（大崎／青海／日出／静馬）
【ミニキャラ 学園風ver.】全11種（大崎／有明／新橋／青海／日出／汐留／竹芝／市場前／豊洲／船野／静馬）
■【描き下ろし】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,400円（税込）
■【ミニキャラ】価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]6,050円（税込）
キャラクターの表情が映える、直径5.7cmの缶バッジ。美麗な描き下ろしイラストに加えて、可愛くデフォルメされたミニキャライラストも楽しめます！
アクリルカード（描き下ろし）
■価格：[単品]690円（税込）／[コンプリートセット]5,520円（税込）
そのまま棚に立てかけて飾れる、やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカード。背景が透けているデザインは、お出かけ先で記念撮影するのにもぴったりです！
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アクリルスタンド（描き下ろし）
■価格：各1,980円（税込）
アクリルスタンドは、飾りやすいサイズ感ながらも存在感抜群。チェック柄をアクセントに取り入れた4人の衣装など、ゲーム内とは一味違う姿をじっくり堪能できます！
クリアファイル（描き下ろし）
■価格：550円（税込）
普段使いしやすいA4サイズのクリアファイル。学校や職場での書類整理はもちろん、鑑賞用としてお部屋に飾るのもおすすめです！
アクリルぷちスタンド（ミニキャラ）
■価格：[単品]935円（税込）／[コンプリートセット]10,285円（税込）
手のひらに収まるプチサイズのアクスタです。ミニキャライラストで描かれたキュートなキャラクターたちに、思わずほっこり癒されます♪
アクリルジオラマ（ミニキャラ）
■価格：3,850円（税込）
約22.6cm×30cmのプレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクリルジオラマが完成。キャラクター11人が大集合した、賑やかなアイテムです！
フレークシール 11枚セット（ミニキャラ）
■価格：770円（税込）
11枚1セットになった、コレクションに最適な可愛いシールもラインナップ。スマホケースに挟んだりPCや手帳に貼ったりと、気軽に＆手軽に推し活を楽しめます♪
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(C)ADELTA
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus