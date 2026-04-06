NAB 2026にて、世界最大級のスポーツ中継で利用されるIP伝送ソリューションを紹介

株式会社メディアリンクス

株式会社メディアリンクス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 菅原 司 東証スタンダード6659 以下メディアリンクス）は米国のラスベガスで4月19日から22日に開催されるNAB Show 2026（ブース：W2033）に出展します。会場では、世界最大級のスポーツ中継で利用されるIP伝送ソリューションを実演、多様な経路が混在するIPネットワーク環境でも、映像・音声・データを「無瞬断」で確実に届ける、極めて安定したライブ伝送を紹介します。

「無瞬断」が支える、映像・音声・データの安定運用

NAB 2026におけるメディアリンクスの大きな見どころは、ネットワーク環境が不安定な状況下でも、メディアストリームやデータの継続的な伝送を維持する「無瞬断（ヒットレス）」機能です。標準規格に準拠した冗長化と無瞬断切替技術を駆使することで、パケットロスやネットワーク障害の影響を排除、ライブ映像、音声、付随するデータサービスの正確な伝送を行い、放送品質の安定した伝送を実現します。

Xscend(R)：HEVC/AVC素材伝送（コントリビューション）の進化

NAB 2026では、IPメディアゲートウェイ・伝送プラットフォーム『Xscend(R)』の最新アップデートを披露します。ライセンス管理による柔軟なモジュール構成と拡張性を備え、単一拠点での運用から、大規模かつ分散されたリモート制作環境まで、幅広い用途に対応します。

最新の機能強化により、HEVCおよびAVCを用いた素材伝送ワークフローへのサポートがさらに拡充され、画質や低遅延性能を損なうことなく、ネットワーク帯域のより効率的な運用を可能にしました。

世界規模のスポーツイベントで磨き抜かれた「確かな実績」

メディアリンクスのIP伝送プラットフォーム『Xscend(R)』とネットワーク管理ソフトウェア『ProMD EMS』は、欧州や中東のプロサッカーリーグから近年の冬季五輪まで、世界的なライブスポーツで利用されてしています。現在は、競技会場と制作拠点をグローバルに結ぶ、リアルタイムかつ信頼性の高い伝送が不可欠な『ワールドカップ』の開催に向け、その根幹となるネットワークの構築を強力に推進しています。

直近の2026年冬季五輪では、北米放送局向けの広帯域ネットワークにおいて、素材伝送の集約と配信に『Xscend(R)』を採用。マルチベンダーが混在する極めて複雑なエコシステム下で、確実な伝送を実現しました。

即時性と正確性が不可欠な「VARワークフロー」を支える技術

NAB 2026では、厳密なタイミングと同期が要求される「ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）」運用への対応も重点的に紹介します。

『Xscend(R)』は、スタジアムと審判センター間において、複数の高解像度映像を「超低遅延」で伝送。審判員によるリアルタイムでのプレー確認を可能にします。複数カメラの同期を完全に保ち、1フレームの欠落もない正確な伝送を実現。サッカーワールドカップの極めてプレッシャーのかかる試合環境においても、正確な判定を技術面から強力にバックアップします。

次世代IPメディア伝送を支える、包括的な「エコシステム」

リモート制作から拠点間接続まで、メディアリンクスは最適なソリューションを提供します。

『MDX』スイッチ、『Xscend(R)』および『MDP』メディアゲートウェイ、そしてネットワーク管理ソフトウェア『ProMD EMS』。これらを組み合わせることで、放送局や通信事業者に、柔軟かつ強固な運用基盤をもたらします。現代のライブ制作ワークフローが求める「圧倒的なパフォーマンス」と「最高水準の信頼性」を兼ね備えた、理想的なIPメディアネットワークの構築と管理を実現します。

NAB Show 2026（ブース：W2033）にて、メディアリンクスの最新ワークフローをぜひご体感ください。スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。個別相談やデモのご予約は、以下のリンクより承っております

https://medialinks.com/medialinks-xscend/#bookameeting

メディアリンクスについて

高価値の放送コンテンツのIP伝送ソリューションの提供者として世界で認知されています。テクノロジー&エンジニアリングエミー賞を受賞したメディアリンクスは、世界中の視聴者に卓越したライブスポーツやエンターテインメント体験を提供することに貢献しています。定期的に開催される冬季および夏季のオリンピック、サッカーワールドカップ、アメリカンフットボール、野球およびバスケットボール、政治大会、エンターテイメントショーなどで当社のIP伝送ソリューションが使用されています。

メディアリンクスのIP テクノロジーは、放送局、サービスプロバイダー、コンテンツホルダー向けに最適化されており、高品質なビデオと「ヒットレス」データ送信機能の両方を備えた、低遅延、帯域幅効率の高い冗長機能を提供します。メディアリンクスのIP ポートフォリオには、メディアゲートウェイプラットフォーム、アグリゲーション/コア スイッチ、管理制御ソフトウェアが含まれており、最大 4K UHD 解像度のフォーマットと 100G までのネットワーク帯域幅をサポートします。メディアリンクスのソリューションは、業界標準規格と互換性を持ち、既存のSDIインターフェースからIPへの移行を提供し、リモートプロダクション、クラウドサービスなどの進化するワークフローに柔軟に対応できるよう設計されています。また、ネットワークの設計、設置、保守などの構築、運用サービスも提供しています。

東証スタンダード証券コード：6659

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